10 фактов о самых известных первых леди в истории, которые показывают их с неожиданной стороны

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Первая леди — не просто красивая спутница главы государства. До того как стать женами лидеров стран, некоторые из них построили успешную карьеру, другие активно занимались политикой и благотворительностью. Нередки случаи, когда жены чиновников высокого ранга оказывались даже более популярными и влиятельными, чем их мужья.

Мы в AdMe.ru изучили биографии первых леди разных стран и нашли малоизвестные, но любопытные факты. Они подтверждают, что этих женщин уважают далеко не за заслуги их супругов.

1. Мелания Трамп

Биография жены нынешнего президента США отличается крутыми поворотами. До того как стать первой леди, Мелания успела поработать моделью и даже сняться для обложки мужского журнала. Она родилась в бедной Словении, но до знакомства с Трампом сумела построить успешную карьеру в модельном бизнесе: выступала на лучших показах в Милане, Париже и Нью-Йорке, на одном из которых и познакомилась с будущим президентом. Кроме того, она, пожалуй, чуть ли не единственная первая леди в мире без высшего образования: Мелания бросила учебу в университете ради модельной карьеры.

2. Брижит Макрон

Первую леди Франции принято обсуждать в первую очередь из-за разницы в возрасте с ее супругом: она старше на 24 года. Однако, если углубиться в биографию Брижит Макрон, можно найти немало интересного. Она родилась в богатой семье, но решила стать простой учительницей, хотя могла работать в родительском бизнесе. Чтобы помочь политической карьере мужа, мадам Макрон оставила работу в престижной гимназии Парижа. Став первой леди Франции, она не изменила своему призванию. Теперь Брижит Макрон занимается вопросами образования страны, посещает учебные заведения и общается с людьми, чтобы понять, как улучшить образовательную систему.

3. Ли Соль Чжу

КНДР — одна из самых закрытых и деспотичных стран в мире. Однако ее первая леди все равно старается сделать жизнь местных женщин хоть немного комфортнее. После того как Ли Соль Чжу стала женой Ким Чен Ына, лидер Северной Кореи разрешил жительницам страны надевать брюки и джинсы, носить обувь на платформе и каблуках и ездить на велосипеде. Учитывая жесткие законы КНДР, это не так уж мало.

4. Мехрибан Алиева

Мехрибан Алиева — одна из самых красивых первых леди во всем мире. Так ее назвали американские СМИ еще в 2011 году. Однако не стоит думать, что красота — ее единственная гордость. Мехрибан — врач-офтальмолог, у нее два высших образования и ученая степень, а в 2016 году она стала первым вице-президентом Азербайджана. Она — посол доброй воли ООН и ЮНЕСКО, активно занимается благотворительностью.

6. Пэт Никсон

Пэт Никсон — жена 37-го президента США Ричарда Никсона. В 1950-е годы она была культовой личностью в стране и воплощала в себе образ идеальной домохозяйки. Забавно, что на самом деле это описание подходило к ней меньше всего. Пэт Никсон активно отстаивала права женщин: призывала их участвовать в политической жизни и даже добилась, чтобы ее муж разрешил женщинам избираться в Верховный суд. За время президентского срока своего мужа она посетила с благотворительными миссиями множество стран Африки и Дальнего Востока.

7. Хиллари Клинтон

Клинтон — единственная первая леди, вошедшая в кабинет министров США. Но это не последний необычный факт ее биографии. Оказывается, в юности Клинтон мечтала о карьере космонавта или военного, но ее не взяли ни в НАСА, ни в морпехи. А в 1997 году она получила «Грэмми» за аудиоверсию своей книги. Кроме того, Хиллари Клинтон считается одним из лучших юристов за всю историю США.

8. Элеонора Рузвельт

Жена 32-го президента США в 1930–1940-е годы активно боролась за равные права для всех людей, независимо от расы и пола. Она организовала несколько полностью женских пресс-конференций в Белом доме, чтобы мотивировать крупные издания брать женщин-репортеров на работу. Рузвельт выступала против сегрегации: на пресс-конференциях она игнорировала места для белых и садилась рядом с коллегами-афроамериканцами либо посередине, в нейтральной зоне. Кроме того, Элеонора Рузвельт участвовала в создании ООН и написании Всеобщей декларации прав человека. После этого ее стали называть первой леди мира. По популярности в США она определенно обогнала своего мужа.

9. Акиэ Абэ

Япония считается страной с довольно патриархальным укладом. Однако по первой леди этой страны этого никак не скажешь. Она не боится открыто возражать своему мужу — премьер-министру, ее мнение часто находит у общественности даже больший отклик. Акиэ Абэ придерживается либеральных взглядов и поддерживает активное участие женщин в политической жизни страны. Несмотря на статус, первая леди Японии не боится быть настоящей и прямо выражать свои взгляды: она работала диджеем на радио, владеет популярным баром в Токио, а однажды даже появилась на гей-параде, чтобы поддержать его участников.

10. Анхелика Ривера

Жена президента Мексики не отличается активной политической позицией и за права женщин не борется. Однако женщины из разных стран узнали о ней задолго до того, как она стала первой леди. Анхелика Ривера — звезда мексиканского телевидения. А сериал «Просто Мария» сделал ее знаменитой на весь мир. Первая леди Мексики — обладательница множества престижных кинонаград. Она завершила свою актерскую карьеру в 2007 году, а через три года вышла замуж за губернатора Мехико и будущего президента Мексики.

Бонус: Валентина Терешкова

Мало кто знает, но долгое время в СССР первой леди считалась не жена генерального секретаря, а первая женщина-космонавт. В Стране Советов не принято было показывать жен широкой публике и зарубежным гостям. Вместо них иностранные делегации встречала Валентина Терешкова: ее не только любили советские граждане, но знали и уважали многие за рубежом. Сейчас первой женщине-космонавту 82 года, но она по-прежнему ведет активную научную и политическую деятельность и является национальным героем России.