10 фактов о мировой литературе, которые заново открывают до боли знакомые произведения

Читая книги, мы чаще всего интересуемся лишь сюжетом. Редкий читатель вникает в детали повествования, в историю создания книги, в биографию писателя и т. д. А ведь из всех этих мелочей складывается целостная картина любого литературного произведения. Например, первое название книги «Гордость и предубеждение» может многое сказать о главной идее романа.

Мы в AdMe.ru решили изучить историю мировой классики и теперь делимся с вами неожиданными фактами о всем известных произведениях.

Гамлет был полным и страдал одышкой

Благодаря мировому кинематографу мы создали себе ложный образ Гамлета — в меру симпатичного, поджарого молодого человека. Однако Шекспир описывал своего героя совсем по-другому. Накануне поединка Гамлета с Лаэртом, когда дядя главного героя пытается убедить королеву Гертруду, что ее сын победит, она парирует тем, что «он тучен и одышлив».

У комнаты 101 в романе «1984» тот же номер, что и у кабинета в офисе BBC

Знаменитая комната 101 из романа Джорджа Оруэлла представляет собой камеру в Министерстве любви, где провинившихся наказывают, используя их страхи и фобии. Сюда в финале произведения попадает главный герой за то, что втайне имел отношения с девушкой Джулией. Вероятнее всего, Оруэлл назвал эту комнату в честь конференц-зала № 101 в здании штаб-квартиры BBC, где он работал. В этом зале проходили затяжные, утомительные собрания.

Роман «Убить пересмешника» имеет продолжение

Бестселлер Харпер Ли, освещающий животрепещущие и по сей день актуальные темы, является самым известным произведением американской писательницы. Поэтому мало кто знает, что у романа есть продолжение — «Пойди поставь сторожа». Эта книга была написана раньше, чем «Убить пересмешника», но впервые опубликована лишь в 2015 году. Издатель Ли, прочитав роман, порекомендовал автору взять воспоминания главной героини о детстве за основу новой книги. Так было создано всем известное произведение, а «Пойди поставь сторожа» писательница отложила в сторону. Теперь книга о повзрослевшей героине «Убить пересмешника» публикуется как продолжение культового романа.

Джульетта ни разу не выходила на балкон

Балкон, на котором Джульетта якобы разговаривает с Ромео, регулярно используется театральными и кинорежиссерами. Однако в шекспировской пьесе этот факт не упоминается. На самом деле Джульетта говорит с возлюбленным через окно. Более того, Шекспир вообще вряд ли знал о том, что такое балкон. В те времена архитектура английских зданий еще не включала в себя этого элемента. Сцена на балконе появилась в пьесе Томаса Отуэя «История и падение Каюса Мариуса», которая была написана спустя почти век и сюжет которой был списан с «Ромео и Джульетты».

В честь Анны Карениной назван научный принцип

Существует так называемый принцип Анны Карениной, который применяется в разных науках: от физиологии человека до экономики. Он основан на афоризме, открывающем роман Льва Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Например, с помощью этого принципа исследователи изучили адаптацию систем к внешней среде и сделали вывод, что в благополучные периоды все системы ведут себя одинаково, а в моменты кризиса — по-разному.

Главный герой «Норвежского леса» напоминает Холдена Колфилда из романа «Над пропастью во ржи»

Один из персонажей романа Харуки Мураками «Норвежский лес» спрашивает главного героя Тоору Ватанабэ: «Не хочешь ли ты сказать, что подражаешь тому пареньку из „Над пропастью во ржи“?» И хотя Тоору отрицает это, многие читатели действительно отмечают сходство между ним и Холденом. И один, и второй — чувствительные, неуверенные в себе подростки, которые ведут себя отчужденно, не доверяют людям и в целом пребывают в тревожном состоянии.

В древности Золушка была китаянкой

Одна из самых старинных из ныне известных версий истории о Золушке — китайская сказка «Е Сянь». Она была опубликована еще в IX веке. Китайский сюжет в чем-то схож с европейским, но имеет и свои особенности. Сирота Е Сянь вынуждена стать служанкой своей мачехи и избалованной сводной сестры после того, как ее отца забрала чума. Ее единственная отрада — дружба с рыбой необыкновенной красоты, живущей в озере рядом с их домом. Эта рыба, оказавшаяся духом матери Е Сянь, помогает девушке попасть на новогодний фестиваль. Там героиня теряет золотую туфлю, которая позже попадает в руки королю соседних островов. Очарованный таким небольшим размером туфельки, он решает найти ее обладательницу. Е Сянь сама приходит к правителю и рассказывает ему все о своей жизни. Пораженный ее добродушием и красотой, король женится на девушке.

Роман «451 градус по Фаренгейту» построен на фактической ошибке

В знаменитом произведении Рэя Брэдбери описывается общество будущего, в котором литература запрещена, а все найденные у людей книги сжигаются. Название романа основано на идее о том, что бумага самовозгорается при температуре 451 градус по Фаренгейту. Однако эта информация не совсем верная. Четкой температурной отметки, при которой бумага самовоспламеняется, нет. Температура варьируется от 424 до 475 градусов по Фаренгейту (218–246 °С) в зависимости от материала, влажности и толщины бумаги. Старые книги, которые сжигаются в романе Брэдбери, способны сгореть самостоятельно при температуре около 481 градуса по Фаренгейту (249 °С).

Роман «Гордость и предубеждение» сначала имел другое название

Изначально произведение Джейн Остин носило название «Первые впечатления». Такой заголовок появился, потому что персонажи романа часто судят о людях по своим первым впечатлениям о них. На основе этого формируется репутация героев — чрезвычайно важная составляющая английского общества XIX века. Когда другой роман писательницы — «Чувство и чувствительность» — показал хороший уровень продаж, издатель попросила Остин для повторения успеха придерживаться той же формулы в названии: существительное и существительное. Новый роман также стал популярным.

Наташа Ростова могла иметь татарские корни

Есть несколько аргументов в защиту теории, что героиня романа Толстого «Война и мир», вероятно, татарка по происхождению. При описании матери Наташи автор говорит, что у той был восточный тип лица.

В действиях героини в знаменитой сцене охоты и во время танца отмечаются черты татарского поведения.

Некоторые персонажи романа открыто называли Наташу татаркой.

Половина дворянских семей России носили татарские фамилии, многие известные дворянские роды были потомками выходцев из Орды.

Черноглазая, с темными кудрями, внешне Ростова тоже похожа на татарку. По этой причине Людмила Савельева лучше смотрится в роли Наташи, чем Лили Джеймс, а кареглазая Одри Хепберн подходит идеально.