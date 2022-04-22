10 фактов о макияже, которые изумляют похлеще того, как мы красились в юности

Сегодня некоторые из нас при выборе косметики обращают внимание на многие аспекты. Например, на то, из натуральных ли ингредиентов она сделана, не тестировалась ли на животных, и на многие другие важные нюансы. А раньше люди красились такими средствами и пользовались такими приспособлениями, которые сегодня кажутся немыслимыми. Например, вас может поразить состав красной помады Клеопатры. А также то, насколько ярко накрашенные румянами щеки могли испортить жизнь.

AdMe.ru погрузился в историю макияжа, в которой, как выяснилось, немало занимательных фактов.

Первые косметички возникли еще до нашей эры

Археологи и исследователи находят шкатулки и сосуды, где древние люди хранили косметику. Одну такую «косметичку» нашли в гробнице V века до нашей эры. В ней лежали средства для макияжа того времени.

Мужчины в Древнем Египте красились не для красоты

Образы древних египтян с накрашенными глазами мы видим в фильмах и других источниках. Оказывается, красились они не для того, чтобы сделать внешность более яркой. Делали они это не только для ритуальных целей, но и для безопасности. Считалось, что подводка для глаз отпугивает мух, защищает глаза от солнечных лучей и инфекций.

Красную помаду для Клеопатры делали из жуков, а для ее окружения — из камней

Царица Древнего Египта Клеопатра была любительницей красной помады: это был ее символ красоты и богатства. Клеопатра добавляла в свою красную помаду то, на что мы бы сегодня сказали «фу», — жуков. А именно кошенилей. Из этих жуков добывают вещество кармин, которое является природным красителем. Окружение Клеопатры носило красную помаду из более доступного материала — из молотых камней. Но цвет такой помады получался более ржавым, и таким образом сразу становился очевидным уровень благосостояния. Ведь для создания помады, как у царицы, нужно было огромное количество кошенилей, что было недешевым удовольствием. Кстати, краситель из этих жуков использовали также ацтеки и майя.

Любимая помада Елизаветы I могла стать причиной ее ухода из жизни

Еще одна любительница красной помады — Королева Елизавета I, которая правила в XVI веке. Она считала, что помада защищает ее от злых духов. На ее губах красовался толстый слой косметики даже в момент, когда она покинула этот свет. Кстати, некоторые исследователи предполагают, что именно помада могла стать одной из причин ухода королевы. Ведь в косметике содержалась ртуть, которая травила ее каждый день. А в ее белилах был свинец. Кстати, в современной косметике тоже есть, например, свинец, правда, в минимальных количествах: за нормой содержания стараются следить.

В тенях для век используется рыбная чешуя

Многие из нас наносят рыбью чешую на веки. Дело в том, что большинство теней содержит продукт, сделанный из рыбьей чешуи, — гуанин. Как оказалось, вещество, которое заставляет рыбью чешую сверкать, также делает блестящими и наши веки. А еще рыбья чешуя содержится и в мерцающей помаде.

Первые противники макияжа появились еще до нашей эры

Древние римляне не были фанатами косметики. У них было мыло, дезодоранты и увлажняющие средства, и они стремились улучшать и сохранять именно естественную красоту. А румяна и другой макияж считались признаком бесстыдства. Высмеивание тех, кто наносил макияж, — тема римских стихов и комических пьес. Хотя все же некоторые продолжали красить щеки, белить лица и подводить глаза.

В начале ХХ века женщины покупали косметику тайно

В первое десятилетие ХХ века история из предыдущего пункта повторилась в Великобритании — общество было настроено против косметики. Даме из высшего общества яркий макияж не полагался — разве что кремовые румяна, которые наносили на щеки и губы, и матовые тени. Красились заметно только актрисы и девушки, откровенный род занятий которых осуждали. Из-за предубеждений в обществе дамы не могли купить косметику в открытую, поэтому в магазинах были скрытые входы для знатных покупателей.

Тестеры появились больше века назад

В первые годы ХХ века женщины искали варианты раздобыть косметику и готовы были проникать в магазины через тайные ходы, а уже в 1909 году все поменялось. В Лондоне в тот год Гордон Селфридж не просто открыл огромный универмаг — он поменял отношение к шопингу. Селфридж продвигал невероятное тогда представление о покупках ради удовольствия, а не по необходимости. И тогда же он открыл свои «прилавки с косметикой». Женщины могли открыто изучать косметику и пользоваться ею, прежде чем покупать. Этот простой маркетинговый ход стал началом всемирного переворота в индустрии красоты и началом эпохи косметики.

Перманентный макияж начали делать еще в 1930-х годах

Джордж Берчетт был популярным художником-татуировщиком, его называли «королем татуировщиков». В 1930-х годах он разработал косметическую татуировку и придумал технику, рисовки и затемнения бровей так, чтобы эффект был постоянным. Это и было началом перманентного макияжа.

Современная косметика появилась благодаря кинопленке

Макс Фактор в 1904 году приехал в Голливуд и стал поставлять парики и грим для киностудий. Жирная косметика того времени не могла наноситься тонким слоем, что плохо смотрелось на новой кинопленке, а цвета на экране не передавались должным образом. Макс Фактор начал экспериментировать, пытаясь разработать более легкую косметику. У него получилось, и он даже получил за это «Оскар». Вскоре кинозвезды загорелись желанием попробовать его средства для макияжа. Но его главная идея была в том, чтобы не только богатые и знаменитые могли пользоваться такими средствами, а любая женщина. Четыре года спустя он создал линейку такой косметики и придумал назвать ее «мейкап».