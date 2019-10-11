10 фактов о Люксембурге, о котором мы мало что знаем, а зря (Оказывается, тут находится Шенген)

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Люксембург — маленькая европейская страна, которая по площади сопоставима с Москвой, а половина ее жителей — иностранцы. Люксембуржцы называют себя «летцебойя», гордо носят звание единственного в мире Великого герцогства, говорят на 3 государственных языках и ежегодно участвуют в танцующей процессии Эхтернаха.

Мы в AdMe.ru никак не ожидали найти столько любопытных фактов об этом небольшом государстве. Например, из легендарных казематов Бок, оказывается, до сих пор есть подземные переходы в некоторые старинные дома Люксембурга.

1. Казематы, которые спасли жизнь тысячам человек

Казематы Бок — это подземная сеть туннелей протяженностью 17 км, находящаяся под охраной ЮНЕСКО. Самые ранние секции были построены в 1644 году, затем они постепенно расширялись. Они использовались в качестве бомбоубежищ во время двух мировых войн и могли вместить до 35 тыс. человек. Из многих старинных домов Люксембурга до сих пор можно пройти по подземным переходам в казематы Бок.

2. Большая часть населения — иностранцы

В Люксембурге проживает чуть более полумиллиона человек, 47 % из которых — граждане других стран (в основном Португалии, Франции и Италии). Сюда ежедневно приезжают на работу жители соседних государств: Бельгии, Германии и Франции. Здесь их привлекают выгодные условия работы. А оказавшись в общественном транспорте или в уличной кафешке, можно услышать разговоры на 10 языках.

3. Люксембуржцы — полиглоты

Если ты люксембуржец, то обязательно будешь полиглотом, притом не насильственным путем, а вполне добровольным. Дело в том, что в стране 3 государственных языка: французский, немецкий и люксембургский (и все-таки он существует). Последний — это мозельско-франкский диалект немецкого, получивший статус языка в 1984 году. Среди языков прослеживается равноправие: так, в СМИ можно натолкнуться на материал, где заголовок будет на немецком, а остальной текст на люксембургском.

4. У учителей самая высокая зарплата в мире

Одной из самых престижных и высокооплачиваемых профессий в Люксембурге является школьный учитель. Стартовая зарплата учителей в этой стране — самая высокая в мире: специалист без опыта работы получает € 6 141 в месяц (около ₽ 436 тыс.). А учитель со стажем зарабатывает примерно € 10 683 в месяц (около ₽ 758 тыс.).

5. Виноградная королева и фонтан с вином

Вино — ключевая доминанта в жизни люксембуржцев. Ему посвящены многочисленные фестивали. На одном из них проходит парад, участники которого наряжаются в торжественные одежды, и проводится конкурс красоты, где выбирают виноградную королеву. А в городке Швебзанж во время фестиваля сооружают фонтан с вином вместо воды — ну не чудо ли? Увидеть люксембургское чудо можно раз в год в первое воскресенье сентября.

6. Что объединяет Джона Леннона и Люксембург? Этот памятник

Скульптура «Нет насилию» была создана шведским художником Карлом Фредриком Рейтерсвордом в 1980 году в память об убийстве Джона Леннона. Затем она была куплена правительством Люксембурга, а впоследствии подарена штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Но Люксембург не остался обделенным: в районе Киршберг есть такой же памятник. Кстати, в мире насчитывается около 30 копий монумента.

7. Танцующая процессия Эхтернаха

В городе Эхтернах, что находится в восточной части страны, проходит старейшая процессия, которую в 2010 году включили в список ЮНЕСКО. Люди под музыку проделывают путь около 1,5 км от местной реки до церкви в центре города. Они не просто идут, а танцуют особым образом: делают несколько шагов вперед, затем назад. Процессия является последним сохранившимся до нашего времени религиозным танцевальным шествием в Европе.

8. Мишленовские рестораны и самая длинная винная карта в мире

В Люксембурге сконцентрировано самое большое количество мишленовских ресторанов. Всего их 10, но если пересчитать на душу населения, то получается, что Люксембург — первый по этому показателю. В 2009 году ресторан Chiggeri попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самой длинной винной карты в мире. Заведение предлагает на выбор 1 946 сортов вина.

9. Люксембуржцы — самые несчастливые в Европе

Удивительно, но, согласно международному индексу счастья, в 2009 году Люксембург занял 122-е место, а в 2016-м — и вовсе 139-е среди 140 участвующих стран. На такую низкую строчку не опускалась ни одна европейская страна. При расчете индекса руководствуются 3 показателями: удовлетворенностью людей жизнью, ожидаемой продолжительностью жизни граждан и состоянием экологии. Также для сравнения уровня жизни в разных странах используются показатели ВВП на душу населения (в Люксембурге в 2017 году он составил $ 104 103,04). Но этот показатель не всегда отражает реальное положение дел — ведь большинство людей стремиться быть счастливыми и здоровыми, а не богатыми. Низкие показатели в рейтинге, возможно, говорят о завышенных ожиданиях люксембуржцев, которые не совпадают пусть даже и с прекрасной действительностью.

10. Оказывается, Шенген находится в Люксембурге

Немногим известно, но «шенгеном» мы обязаны именно Люксембургу. Шенгенская виза, зона, а также соглашение получили свое название в честь небольшого города Шенгена, находящегося в Люксембурге. История такова: 14 июня 1985 года представители 5 государств подписали Шенгенское соглашение на судне «Принцесса Мария Астрид» на реке Мозель неподалеку от города Шенгена. Это место было выбрано неслучайно — в нем сходятся границы 3 стран: Люксембурга, Франции и Германии. Соглашение вступило в силу только в 1995-м, а в 1999 году прекратило свое существование, трансформировавшись в Шенгенское законодательство Европейского союза.

А вам доводилось бывать в Люксембурге? Какой вам показалась эта страна?