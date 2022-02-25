10 фактов о книгах-бестселлерах, узнав которые вы скажете: «Вот это поворот!»

Книжные бестселлеры продаются миллионными тиражами по всему миру и приносят своим авторам целое состояние. Его удваивают студии, которые торопятся приобрести права на экранизацию. В результате вокруг книги поднимается столько шума, что иногда кажется, будто несмотря на то, что мы даже не прочитали ее, мы все уже знаем.

Мы в AdMe.ru не на шутку увлеклись поиском любопытных фактов о бестселлерах и сделали несколько открытий, которые могут огорошить даже опытного читателя.

У «Сумерек» есть роман-близнец

Наверное, нет ни одного человека, который не был бы в курсе отношений простой девушки Беллы Свон и 103-летнего вампира Эдварда Каллена. А что насчет Бофорта Свона и вампирши Эдит Каллен? В честь 10-й годовщины романа Стефани Майер опубликовала «Жизнь и смерть: Сумерки. Переосмысление» в качестве дополнения к 1-й книге. Писательница поменяла героев местами, в остальном «Переосмысление» и «Сумерки» имеют похожий сюжет.

На обложках книг о Гарри Поттере спрятаны пасхалки

Те читатели, кто познакомился с приключениями юного волшебника еще в 2000 году, помнят обложки книг издательства «Росмэн» — копии обложек издательства Scholastic. Однако, как пишет интернет-пользователь, из-за того, что иллюстрации предназначались в том числе для суперобложек, оригинальные рисунки мы видели обрезанными по краям. Сама художница подтвердила в интервью, что спрятала на обложке первой книги множество пасхалок: Дамблдора за колонной, игроков в квиддич, ключ, сову, таинственную крадущуюся фигуру и Пушка. Кроме того, Мэри Гранпре нарисовала небольшие иллюстрации для каждой из глав.

Роман «Щегол» создал ажиотаж вокруг старого шедевра

«Щегол», вокруг которого вращается действие романа, получившего Пулитцеровскую премию, — реально существующая картина кисти голландского художника Карела Фабрициуса. Она находится в постоянной экспозиции музея Маурицхёйс в Нидерландах и после выхода книги была перемещена в более крупную галерею. Однако, несмотря на описанные в романе события, картина никогда не выставлялась в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, хотя по совпадению выставка, включающая «Щегла», открылась в нью-йоркской Коллекции Фрика в день публикации романа. Экспозицию посетило огромное количество человек. Любопытно, что до публикации романа Донны Тартт главной достопримечательностью выставки была «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера, а теперь и «Щегол» получил свою порцию заслуженной славы.

«Дневник памяти» основан на реальных событиях

Роман Николаса Спаркса был вдохновлен ​​историей любви бабушки и дедушки его жены, Кэти, которые прожили вместе более 60 лет. По признанию автора, его супруга была к ним очень привязана и навещала каждые выходные. За день до собственной свадьбы они узнали, что бабушка и дедушка не смогут присутствовать на церемонии по состоянию здоровья. Кэти была очень расстроена этим и на следующий день она заставила своего мужа снова надеть смокинг, сама надела свадебное платье, прихватила бутоньерки, кусок свадебного торта, видео и «привезла» маленькую свадьбу прямо домой к своим старшим родственникам. Именно тогда бабушка и дедушка Кэти рассказали молодоженам историю о том, как они встретились и полюбили друг друга, отрывки которой и попали в «Дневник памяти».

За обложкой «Искупления» скрывается целая история

Бестселлер «Искупление» получил признание в литературных кругах и любовь миллионов читателей. Книга начиналась как набросок фантастического рассказа, но в конце концов Иэн Макьюэн отказался от первоначальной идеи в пользу уже знакомого нам сюжета. После того как роман был готов, издатели начали выбирать для него обложку. По задумке, на ней хотели видеть фотографию девочки (Брайони), читающей книгу в библиотеке. Но подходящих снимков нужной эпохи не нашлось, поэтому решено было устроить фотосессию. И вот все было готово: модель, подходящий особняк, библиотека с деревянными панелями, платье. Однако, отсняв все задуманные кадры, команда решила напоследок сделать серию снимков девочки на ступенях. Юная модель к этому времени уже начала скучать и злиться, и именно в этот момент был сделан снимок, последний из серии, ставший в итоге бессменной обложкой книги.

Книги Харуки Мураками очень «музыкальны»

Японский писатель является большим ценителем джаза и известен своей уникальной коллекцией джазовых пластинок. Учитывая такую любовь автора к музыке, неудивительно, что многие из его романов имеют названия, отсылающие к определенным композициям или произведениям. Например, 3 части тома «Хроники заводной птицы»: «Сорока-воровка» (по опере Россини), «Вещая птица» (по фортепианной пьесе Роберта Шумана) и «Птицелов» (персонаж оперы Моцарта «Волшебная флейта»). Некоторые романы Мураками получили названия от популярных песен: «Дэнс, дэнс, дэнс» (песня группы The Dells), «Норвежский лес» (The Beatles) и «К югу от границы, на запад от солнца» (песня South of the Border).

Существует две «Девушки в поезде»

Бестселлер Полы Хокинс «Девушка в поезде» экранизировали дважды. Причем в первой из них, известной голливудской экранизации, действие было перенесено из Лондона в Нью-Йорк. Главную роль исполнила актриса Эмили Блант. Вторая экранизация свежая, но менее известная: фильм снят на хинди, и в нем действие снова разворачивается в Лондоне, а главную героиню играет индийская актриса Паринити Чопра.

Из-за перевода татуировка Лисбет меняла форму

Автор романа Стиг Ларссон описал татуировку главной героини Лисбет как огромную: она идет от ее плеча вдоль позвоночника по всей спине. Однако в англоязычной версии книги она была «заменена» переводчиком на маленькую татуировку на плече. Подобная участь постигла и название: в оригинале книга называлась «Мужчины, которые ненавидят женщин», но большинству читателей она знакома как «Девушка с татуировкой дракона». Любопытная деталь: персонажи романа все время пьют кофе. Жена писателя пояснила, что они со Стигом любили кофе с самого детства, отсюда столь частые упоминания этого напитка.

«Парфюмер» стал источником вдохновения для известных музыкантов

Бестселлер Патрика Зюскинда о сироте, наделенном исключительным обонянием, вдохновил на создание песен многих музыкантов. Вокалист Nirvana Курт Кобейн описывал роман как одну из своих любимых книг, которую он перечитал 10 раз. Именно «Парфюмер» послужил источником вдохновения для песни «Scentless Apprentice». В любви роману признавался и Тилль Линдеманн, ему он посвятил композицию «Du Riechst So Gut». Кстати, клип на нее по-своему обыгрывает основную тему произведения.

Существует музыкальный альбом «Пятьдесят оттенков серого»

На написание различных сцен во всем известной трилогии Э. Л. Джеймс вдохновляла музыка. Неудивительно, что для каждого романа существует собственный плейлист, доступный на YouTube. Кроме того, есть официальный альбом классических саундтреков к трилогии, продающийся в цифровом формате или в виде компакт-дисков. Кстати, именно Э. Л. Джеймс возродила интерес к классике: ее романам на пике их популярности приписывают заслугу роста продаж классической музыки. После упоминания в трилогии определенные композиции (некоторым из них уже более 4 столетий) начали подниматься в музыкальных чартах, а их продажи на стримингах увеличились.