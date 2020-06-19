10+ фактов о «Ералаше», узнав которые вы тут же захотите спеть песню про мальчишек и девчонок, а также их родителей

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Иногда кажется, что «Ералаш» был в нашей жизни всегда. Мы взрослели, и он менялся вместе с нами. Неизменной оставалась только мелодия про «мальчишек и девчонок». Но самое удивительное, что киножурнал до сих пор жив и огромное количество детей, так же, как и мы в детстве, мечтает попасть в «Ералаш».

Мы в AdMe.ru решили узнать всю подноготную передачи, которую одинаково любят и дети, и взрослые.

От «Фитилька» к «Ералашу»

В далеком 1974 году известному режиссеру Алле Суриковой пришла идея создать детский юмористический киножурнал «Фитилек» — по аналогии со взрослым сатирическим киножурналом «Фитиль». Его возглавили драматург Александр Хмелик и Борис Грачевский. В процессе работы первое название было отвергнуто, а на смену ему пришло слово «Ералаш». Позднее выяснилось, что автором идеи стала дочка Хмелика. В пилотный выпуск вошли 3 новеллы, а сценаристом для одной из них — под названием «Позорное пятно» — стала детская писательница Агния Барто.

Каждый выпуск «Ералаша» обязательно состоял из нескольких сюжетов и начинался неизменной песней «Мальчишки и девчонки, а также их родители...». Изначально выпуски киножурнала показывали в кино перед сеансами, а затем «Ералаш» постепенно перешел на телевидение. Интересно, что в конце 80-х киножурнал по заказу ГАИ снял серию коротких юморесок, посвященных правилам дорожного движения. С момента основания и до нулевых все выпуски снимали в Москве и окрестностях, но позднее съемки стали проходить и в других местах. Например, многие «летние» серии снимают в детском лагере «Орленок» в Краснодарском крае, а в 2007 году новеллу «Успела!» впервые решили снять за рубежом — в Минске.

С 1996 по 2019 год «Ералаш» выходил на «Первом канале». Часто передача использовалась для того, чтобы заполнить паузу в эфире, например перед началом прямого включения или спортивной трансляции.

Борис Грачевский

Все эти десятилетия «Ералаш» нельзя представить без его художественного руководителя и директора Бориса Юрьевича Грачевского, который начал заниматься журналом еще с конца 70-х годов. Грачевский всегда хотел заниматься кино и телевидением, хотя по первой специальности он инженер-конструктор. Чтобы попасть в мир кино, он пошел работать на студию имени Горького грузчиком. Позднее устроился администратором на картину «Варвара-краса, длинная коса» к Александру Роу. Тогда режиссер даже доверил юному помощнику маленький эпизод: он должен был изобразить морское чудище, высунуть палец из воды и сказать: «Должок!» Позднее Грачевский шутил, что это оказалось его главной ролью в кино.

С тех пор студия Горького стала для него вторым домом. Когда драматург Александр Хмелик подыскивал команду для «Ералаша», он сразу же пригласил в нее Грачевского и не прогадал: премьера прошла с успехом. Под руководством Бориса Юрьевича было снято более 300 выпусков киножурнала. Худрук часто сам занимался кастингом юных актеров и даже снялся в одном из сюжетов «Ералаша».

Многие говорят, что проект держится так долго исключительно благодаря энтузиазму Грачевского: в 90-е он вложил в «Ералаш» свои личные деньги и нашел спонсоров. Позднее на базе киностудии Горького Борис Юрьевич основал собственную киностудию «Ералаш». Для многих молодых режиссеров это стало отличной стартовой площадкой: без опыта им было сложно найти работу, а Грачевский давал попробовать свои силы в «Ералаше», пусть даже и в 3-минутном ролике.

Как журнал менялся с годами

70-е: в самом начале в журнале было довольно много сатиры. В сюжетах всегда присутствовала мораль, так что все было очень похоже на взрослые сатирические передачи. Тогда выпуски делались не только для того, чтобы посмеяться, но также они призывали задуматься и посмотреть на себя со стороны.

80-е и начало 90-х: главными героями становятся пионеры, которые вроде бы хотят совершать добрые дела, но часто перегибают палку и превращают происходящее в абсурд. Позже выпуски становятся серьезнее и многие из них посвящены теме первой влюбленности. Так что «Ералаш» постепенно начинает освещать не только проблемы отношений с родителями и учителями, но также с противоположным полом.

90-е. Пожалуй, это было самое плодотворное время для журнала. Именно тогда было снято больше всего выпусков. Главными особенностями стали появление в журнале новых примет времени (джинсов, жвачки, сникерсов) и желание героев обладать всеми этими «богатствами». Вообще, именно в этот период Грачевский очень старался адаптировать сюжеты под интересы школьников. В один из роликов он даже добавил стриптиз.

2000-е. Этот период подарил нам немало звезд: от солистки группы «Тату» Юлии Волковой до звезды фильма «Елки» Александра Головина. Также в нулевые в «Ералаше» стали появляться многие известные актеры.

2010-е. В десятые тележурнал постарался вернуться к актуальным проблемам и стал высмеивать современные недостатки. Например, любовь к вредной пище, шопоголизм и культ потребления, неуважение к старшим.

Кстати, сценарии для «Ералаша» писали не только профессионалы. Интересную историю мог предложить любой человек. Так, в какой-то момент сценаристом стала библиотекарь из города Шахты Мария Лосева, которая написала для журнала 12 сюжетов.

Как отбирают юных актеров

Киножурнал «Ералаш» постоянно находится в поиске талантливых детей. Так что формально на съемки может попасть каждый ребенок, если пройдет кастинг. Неудивительно, что несколько поколений детей мечтали однажды засветиться в одном из выпусков. Стандартный творческий путь юного актера выглядит так: сначала команда проверяет, не боится ли он камеры, потом его сажают, что называется, «на заднюю парту», то есть на общий план, и только потом ребенку доверяют роль со словами. Грачевский говорит, что для «Ералаша» главное, чтобы ребенок был артистичным, а не красивым: «Нам нужны дети с необычной внешностью, но талантливые. Часто мы берем рыжих: они от природы хорошие актеры». «Хорошо, если у него будут смешной нос, большие уши, глаза квадратные».

Одного ребенка обычно снимают не более 5-6 раз в год, чтобы не примелькался, и у других тоже был шанс показать себя. Сегодня «Ералаш» открыл по всей стране так называемые студии звезд — то есть школы актерского мастерства, где всех желающих могут обучить азам профессии, а потом занести в актерскую базу. Главное условие — возраст от 6 до 16 лет.

Звездные дети

«Ералаш» можно назвать отечественным «Клубом Микки-Мауса» — это идеальный старт для артистической карьеры. Так, например, юного актера Матвея Новикова заметил режиссер Андрей Звягинцев и снял в своем фильме «Нелюбовь». А Анфису Черных из киножурнала позвали в картину «Географ глобус пропил». Ни для кого не секрет, что многие звезды шоу-бизнеса начинали именно в «Ералаше», например Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’оZа), Влад Топалов, Сергей Лазарев. Также многие дети впоследствии связали свою жизнь с кино. Владимир Сычев, который снимался в проекте еще в СССР, сегодня стал довольно известным актером. Про свои съемке в киножурнале он вспоминает со смехом: «Интересный случай был. Ко мне подошли две женщины уже далеко за 60, говорят: «Вы — один из наших любимых актеров. Мы вас помним по „Ералашу“. Мы на ваших сюжетах выросли».

Еще одна участница «Ералаша», построившая успешную актерскую карьеру, — Анна Цуканова-Котт. Впервые Анна снялась в проекте в 7 лет и с тех пор решила связать свою жизнь с миром кино. Кстати, со своим будущим мужем Александром Коттом она познакомилась как раз на съемках «Ералаша». Анна тогда училась в 1-м классе, а Котт был режиссером одного из эпизодов. Через много лет они встретились снова и создали семью: сегодня пара воспитывает 2 детей.

А звезда выпусков 90-х Полина Ртищева решила посвятить жизнь семье, но до сих пор вспоминает о «Ералаше» с улыбкой. Так получилось, что ей всегда доставались роли вредной и очень неприятной девочки. Пожалуй, самый известный сюжет с ее участием — «Признание», где героиня вымогает признание в любви у одноклассника. Так вот, спустя много лет муж Полины позвал ее к телевизору, закричав: «Иди скорее, посмотри, какая девочка меня всегда бесила! Это такая стерва маленькая! Она такая злая, такая страшная!» «Я захожу, а там идет сюжет со мной в главной роли. Тут у мужа глаза и открылись, на ком он женился. До этого он не знал», — поделилась Полина.

Кстати, все дети, которые снимаются в киножурнале, получают приличный гонорар.

Знаменитости в «Ералаше»

Традицию приглашать в «Ералаш» известных актеров и вообще медийных лиц ввел Борис Грачевский. Это стало своего рода фишкой проекта. По словам директора, многие артисты стояли к нему в очереди, чтобы сняться в очередном сюжете и даже спрашивали, почему он их не приглашает в «Ералаш». Кстати, для многих в 90-х это был отличный способ немного заработать, когда не было других предложений. Хотя, конечно, сейчас звезды снимаются совершенно бесплатно. Вообще, для многих легендарных артистов съемки в коротеньких детских сюжетах были своего рода экзаменом. В киношном цехе даже ходила такая поговорка: «В полном метре сыграть, может, и трудно. Но ты попробуй в 3 минутах полностью раскройся. Да еще мысль глубокую донеси». За все годы существования «Ералаша» в нем сыграли такие признанные мэтры, как Геннадий Хазанов, Спартак Мишулин, Вячеслав Тихонов, Светлана Крючкова, Лариса Удовиченко, Любовь Полищук, и многие другие. Часто звезды представали в совершенно неожиданных образах — так, Филипп Киркоров исполнил роль психолога, а Дмитрий Нагиев — школьного учителя-металлиста.

Наши дни

Сегодня «Ералаш» — это не просто киножурнал, а настоящая империя. Ежемесячно выходит журнал с одноименным названием, регулярно проводятся различные праздники, каждое лето открывает двери детский центр «Смена», где проходит кинофестиваль. Что касается выпусков, то они по-прежнему снимаются, только теперь у передачи нет четкого места в эфирной сетке. Так что киножурнал продает свои сюжеты «Первому каналу», «Карусели» и СТС. Также недавно был заключен договор с несколькими онлайн-кинотеатрами, где можно смотреть старые и новые выпуски. Однажды в интервью Бориса Грачевского спросили, есть ли будущее у «Ералаша» и он ответил: «Будущее — потрясающее! Пока я есть, с „Ералашем“ все будет в порядке!»