10 любопытных фактов о семье британского монарха, которые не все знают

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Из всех королевских семей, живущих в современном мире, британская — самая популярная. За жизнью Елизаветы II, ее детей, внуков и правнуков внимательно следят жители разных уголков планеты. Но даже под таким пристальным взором некоторые факты могут ускользать. AdMe.ru собрал ответы на самые интересные вопросы о семействе Виндзоров.

10. Сколько всего членов в британской королевской семье?

В буквальном смысле этого слова к королевской семье принадлежат 15 человек. Соответствующие титулы носят: Елизавета II и ее супруг Филипп, их дети (Чарльз, Анна, Эндрю, Эдвард), их внуки (Уильям, Гарри, Беатриса, Евгения, Джеймс, Луиза), правнуки (принц Джордж и принцесса Шарлотта), а также сестра королевы — Маргарет.

Кроме того, еще 15 человек состоят в прямом родстве с королевой, хотя титулов не носят и на трон не претендуют. Это герцоги, графы, лорды и леди.

9. Как проходит день королевы?

Королева встает в 7:30 утра. В это время ей подают чай без сахара и печенье сорта «Мэри» с молоком. Поскольку гастрономические вкусы королевских особ широко не афишируются, точно нельзя сказать, какой именно сорт чая любит Елизавета: одни источники утверждают, что это Earl Grey, другие — что English Breakfast.

В 8:30 Елизавета завтракает со своим супругом, герцогом Эдинбургским, в столовой с видом на сад Букингемского дворца. На столе обычно кукурузные хлопья, йогурт и тосты с кленовым сиропом или мармеладом. За завтраком королева читает газеты, чаще всего это Daily Telegraph и Racing Post.

После утренней трапезы королева проводит брифинги по разным вопросам со своими помощниками. Здесь обсуждается и почта, которую Елизавета просматривает лично, — это около 200–300 писем в день. До позднего вечера королева занята официальными встречами и мероприятиями.

И даже перед сном Елизавета занимается исключительно делами государственной важности: она читает все документы с основными темами дня, которые ей доставляют ежедневно в специальном красном ящике.

8. Любимое украшение Елизаветы II

Жемчужное ожерелье из трех ниток практически всегда украшает шею королевы — это визитная карточка ее стиля. Когда Елизавете было 10 лет, она получила такое ожерелье в подарок от своего дедушки Георга V, и оно стало ее любимым украшением. Несколько позже королева Мэри, бабушка Елизаветы, подарила ей жемчужные серьги. И по сей день они в комплекте с ожерельем составляют часть образа современного монарха.

7. Традиция смены имени при восхождении на престол

С древних времен монархи разных стран принимали на время своего нахождения у власти тронное имя, отличное того, что было дано им при рождении. В Британии эта традиция тоже поддерживалась. Так, королева Виктория до коронации была принцессой Александриной, а король Георг носил имя Альберт. Елизавета II предпочла не менять имя, ведь это только допустимое, но не обязательное для монарха дело. Конечно, многие ценители традиций до сих пор припоминают королеве этот ее выбор. В 2002 году, накануне 50-летия со дня восхождения Елизаветы на трон, в адрес королевы было направлено несколько писем от имени ветеранов националистической Шотландской национальной партии. В письмах шла речь о том, что пора бы уже королеве принять тронное имя. Но, как мы видим много лет спустя, Елизавета II тверда в своем решении.

6. Заблуждения о титулах

Елизавету часто называют королевой Англии, но это неверно. Во-первых, она является монархом всего Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а Англия — всего лишь его часть. А во-вторых, британскому монарху подвластны и другие страны: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы острова, Тувалу, Ямайка. Так что Елизавета II — королева 16 государств.

Не меньше распространены заблуждения и по поводу принцесс. Леди Ди после ее свадьбы с принцем Чарльзом стали называть принцессой. Однако она не была принцессой по рождению, поэтому по всем правилам ее титул должен был звучать как «Ее Королевское Высочество принцесса Чарльз Уэльский», как бы странно это ни звучало.

Что касается избранницы их старшего сына Уильяма, Кейт Миддлтон тоже не принцесса. Она вышла замуж за герцога графства Кембриджшир, и потому ее официальный титул — герцогиня Кембриджская.

5. Чем занимаются принцы в свободное от королевских дел время?

Уильям последние два года трудился в East Anglian Air Ambulance. Рабочая смена принца длилась 9,5 часа, это примерно 20 часов в неделю. Всю зарплату герцог перечислял в благотворительный фонд медицинской службы. 27 марта 2017 года герцог Кембриджский покинул свой пост пилота скорой помощи. Карьеру пилота Уильям начал в 2008 году, когда вступил в ряды поисково-спасательной службы британских ВВС. Там он трудился вплоть до 2014 года. Теперь, в возрасте 35 лет, будучи вторым в очереди на престолонаследие, герцог Кембриджский намерен полностью посвятить себя королевскому дому и будущему британской монархии.

Принц Гарри тоже сделал неплохую карьеру военного. Окончил академию в Сандхерсте и, как и его старший брат, вступил в кавалерийский полк. Принц Гарри дважды был в Афганистане, один раз — в качестве пилота военного вертолета. Позднее он был награжден медалью за участие в этих боевых действиях. Также он принимал участие в антитеррористических учениях вооруженных сил Австралии. Когда по соображениям безопасности принца отозвали из действующей армии, он организовал в Британии спортивные соревнования для военнослужащих, получивших увечья в ходе военных действий.

4. Какое обращение к Елизавете принято у членов королевской семьи?

Согласно официальным источникам, разные члены семьи имеют свои привилегии в обращении к королеве. Так, супруг Елизаветы II называет ее Лилибет. Этим именем называла себя сама будущая королева, когда была совсем маленькой, и не могла выговорить «Елизавета».

Остальные взрослые члены семьи обязаны говорить при встрече «Ваше Величество». Даже родной сын Чарльз должен соблюсти эту формальность, прежде чем назвать королеву неформальным словом Mommy («мамочка»).

Менее строги рамки для правнуков. У принца Джорджа есть собственное обращение к Елизавете II — Gan-Gan. Так он произносит слово «прабабушка» (Great-Grandmother).

3. Королева — пример хозяйственности

Елизавета II очень экономна и служит отличным примером в этом для своих подданных. Так, известно, что она всегда выключает свет, выходя из комнаты, и требует этого от всех обитателей дворца. Королева подолгу носит одни и те же платья.

А еще вот уже много лет королева предпочитает пользоваться недорогим лаком для ногтей. Еще в 1989 году Елизавета открыла для себя лак под названием «Балетные туфельки» от фирмы Essie.

Вероятно, королева нашла в нем оптимальное сочетание спокойного цвета (бледно-розовый оттенок контрастирует с яркими нарядами) и скромной цены — всего $ 9 за баночку.

2. В каких странах Елизавета II бывает чаще всего?

Представители Букингемского дворца сообщают, что все зарубежные поездки королевы совершаются в соответствии с рекомендациями британского правительства. Поэтому чаще всего Елизавета посещает те страны, в которых ей необходимо присутствовать исходя из текущих государственных дел. За свои 65 лет на троне королева совершила более 120 официальных визитов. Чаше всего королева посещала Канаду (27 раз) и Австралию (18 раз).

1. Скандальное фото Елизаветы II с фашистским приветствием

В 2015 году британская газета Sun опубликовала снимок 1933 года, на котором 7-летняя Елизавета, ее маленькая сестра Мэри, их мама и дядя Эдвард предположительно подняли руки в нацистском приветствии. Как семейная хроника Букингемского дворца попала в редакцию газеты, доподлинно неизвестно. Однако представители королевской семьи выразили свое разочарование действиями работников Sun. Они считают, что здесь важен исторический контекст: это семейная сцена в момент игры, а жест — это просто жест, который в то время часто появлялся на телеэкранах. «Никто в то время не предвидел последовавших событий. Придавать этим кадрам какой-то другой смысл будет искажением правды», — заявили официальные представители королевской семьи.

Бонус: королевские черты лица передаются через поколения

В юности Елизавета была сильно похожа на свою бабушку Мэри, жену короля Георга V. В наши дни налицо другое сходство: все подмечают, насколько сильно принцесса Шарлотта, правнучка королевы, похожа на нее в раннем возрасте.