10 фактов, которые звучат как феерическая ложь. Но вам придется в них поверить

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Чего только на свете не бывает: военные теряют бомбы, полицейские ловят вымышленных преступников, а Саудовская Аравия импортирует песок и верблюдов из Австралии. Звучит как вымысел, не правда ли? Но, как оказалось, действительность может переплюнуть любую фантастику, причем у всего (ну или почти всего) есть свое объяснение.

AdMe.ru проверил несколько необычных фактов и убедился, что нашему миру есть чем нас удивить, даже если кажется, будто мы уже видели все.

10. Ирландские полицейские безуспешно ловили злостного нарушителя ПДД по имени Право Язды (Prawo Jazdy), которого они сами же и придумали

Эта курьезная история произошла в 2007 году в Ирландии, где сразу дюжина автоинспекторов составила протоколы о неправильной парковке и превышении скорости на имя некоего автомобилиста по имени Prawo Jazdy (вы, как нам кажется, уже начали догадываться, что это не простое имя), но получить с него штраф так и не удалось. В полиции решили, что имеют дело с серийным нарушителем, который каким-то образом ухитрялся всякий раз уходить от ответственности. И это продолжалось до тех пор, пока среди полицейских не оказался выходец из Польши, который и указал на ошибку своих сослуживцев: Prawo Jazdy — это вовсе не имя водителя, а название водительского удостоверения на польском языке. На фото вы видите образец такого удостоверения, выданного в Польше, примерно такие же были у всех нарушителей, оштрафованных ирландской полицией. Это были разные люди, которых объединяло лишь польское происхождение. Не совсем понятно, как и почему полицейские приняли надпись в правом верхнем углу за имя водителя, возможно, свою роль сыграла усталость или то, что настоящие имя и фамилия указаны более мелким шрифтом.

9. Вес профессиональных автогонщиков контролируется строже, чем вес манекенщиц

Оказывается, гонщикам приходится еще тяжелее, чем моделям на подиуме, так как каждые 10 кг веса — это лишние 0,3 секунды на круге. И не имеет значения, чей это вес — болида или же того, кто им управляет. Поэтому в профессии автогонщика преимущество получают не только самые умелые и быстрые, но еще и самые легкие и низкорослые пилоты. По мнению знаменитого гонщика Дэвида Култхарда (на фото), это несправедливо и к тому же отрицательно сказывается на здоровье пилотов. Сам Дэвид в начале своей карьеры тоже пытался похудеть, и в какой-то момент от него остались только кожа да кости. Другой пилот, Жан-Эрик Вернь, признался, что голодание довело его до больницы, а Адриан Сутиль собирался проехать гонку в пустыне, отказавшись даже от бутылки с водой. Но, к счастью, на эту проблему наконец-то обратили внимание, и с 2019 года вводятся новые правила, согласно которым будет учитываться суммарный вес гонщика и машины. Более тяжелым пилотам будет полагаться более легкий болид, и наоборот.

8. Саудовская Аравия импортирует песок и верблюдов из Австралии

Казалось бы, и того и другого в этой стране в избытке, но на самом деле это не совсем так. Из-за строительного бума, охватившего Ближний Восток, Саудовской Аравии требуется все больше и больше песка особого сорта, который используется при строительстве зданий и производстве стекла. Такой песок есть в Австралии, как и верблюды. Кстати, не все подозревают, что там тоже водятся эти животные. Их завезли туда в XIX веке, и сейчас на Зеленом континенте насчитывается, по разным оценкам, от 300 до 750 тыс. диких верблюдов. Для чего же Саудовской Аравии нужны австралийские верблюды? Дело в том, что местные «корабли пустыни» используются в основном в качестве ездовых животных, а импортируемых верблюдов другой породы арабы употребляют в пищу — считается, что их мясо вкуснее.

7. В Австралии воевали с эму в 1932 году. Эта война оказалась не слишком успешной

Причиной странной войны стали многочисленные жалобы австралийских фермеров, на чьи посевы пшеницы эму регулярно совершали набеги. Для уничтожения птиц были задействованы солдаты с пулеметами. Несомненно, это является крайне негуманным методом контроля популяции, но, вероятно, в то время людям просто не приходило в голову уладить вопрос как-то иначе. Жестокое истребление не принесло ощутимого результата, так как эму оказалось трудно убить даже 10 пулями, а после ухода солдат птицы продолжили опустошать фермерские поля. Фермеры вновь просили помощи военных в 1934, 1943 и 1948 годах, но их просьбы были отклонены. Вместо этого им предложили самостоятельно защищать свои поля от эму, и в конце концов проблема была решена при помощи возведения специальных барьеров.

6. Американский бомбардировщик потерял водородную бомбу у побережья Джорджии в 1958 году. Она до сих пор не найдена

5 февраля 1958 года на востоке американского штата Джорджия произошел инцидент: в небе столкнулись истребитель F-86 и бомбардировщик B-47 (на фото), в результате чего в залив около острова Тайби была сброшена водородная бомба «Марк-15». Поиски бомбы не принесли результатов, и в конце концов ее было решено оставить в океане, несмотря на жалобы жителей острова Тайби. Как уверяют военные, доставать такую бомбу из ила опаснее, чем оставить ее на дне залива. Там она и лежит до сих пор, хотя и неизвестно, где именно.

Впрочем, в официальном отчете 2001 года говорится, что бомба была учебной, так как перед полетом у нее извлекли ядерную капсулу, необходимую для запуска цепной реакции, но оставили 180 кг взрывчатки и неуказанное количество урана. Кстати, это далеко не единственный случай потери ядерного оружия — похожие инциденты с участием американских военных случались в Гренландии у авиабазы Туле, у побережья Алжира, у берегов штата Нью-Джерси, в болоте Северной Каролины и в районе японского острова Окинава.

5. Японские туристы так часто страдают от «парижского синдрома», что посольство Японии открыло для них горячую линию по оказанию помощи

«Парижский синдром» — это не что иное, как синдром обманутых ожиданий. Те, кто ни разу не был в Париже, зачастую идеализируют этот город, а увидев его своими глазами, оказываются разочарованными и даже шокированными. Многие туристы не ожидают увидеть мусор на улицах и столкнуться с грубостью местных жителей по отношению к тем, кто не владеет французским языком. Особенно от этого страдают дисциплинированные и вежливые японцы, из-за чего посольство их страны открыло 24-часовую горячую линию по оказанию психологической помощи. А в некоторых случаях шок от увиденного в Париже оказывается у японских путешественников настолько сильным, что они попадают в больницу.

4. Роман Эрнеста Винсента Райта «Гэдсби» был написан в виде липограммы без единой буквы «E»

Липограмма — это литературный прием, при котором автор обходится без использования той или иной буквы. В случае Райта этой буквой стала английская «E», которая есть во многих словах этого языка, и особенно в правильных глаголах в форме прошедшего времени, когда к ним добавляется суффикс -ed. По словам писателя, эти глаголы стали для него основной трудностью при написании романа, но все же ему удалось создать полноценное произведение о человеке по имени Гэдсби, который пытается спасти свой город. Кстати, из-за пожара на складе сохранилось крайне малое число копий 1-го тиража этой книги, поэтому каждая из них оценивается в тысячи долларов.

3. В Индии растет дерево (фикус бенгальский), площадь кроны которого сравнима с площадью гипермаркета

Великий баньян (баньян — это не название самого дерева, а форма его кроны) растет в ботаническом саду в Хаоре и больше похож на рощу, чем на одно дерево, из-за доходящих до земли 3 280 воздушных корней. Возраст дерева составляет 200–250 лет, и оно продолжает расти. На настоящий момент максимальная высота кроны составляет 25 метров, длина ее окружности — около 350 метров, а площадь кроны дерева равна примерно 1,5 га.

2. Песни Bee Gees «Stayin’ Alive» («Оставаться в живых») и The Beatles «Ob-La-Di, Ob-La-Da» («Жизнь продолжается») на самом деле могут спасти жизнь

Диско-хит группы Bee Gees часто используется американскими медиками для тренировки навыков реанимации, поскольку темп его припева почти полностью соответствует рекомендуемой частоте компрессий грудной клетки. Интересно, что не только название песни, но и повторяемая в припеве фраза Life’s going nowhere, somebody help me («Жизнь течет в никуда, кто-нибудь, помогите мне») словно призывает спасти жизнь пациента.

Песня The Beatles «Ob-La-Di, Ob-La-Da» также используется в некоторых странах для тренировки будущих медиков в силу своего подходящего темпа. В этом случае тоже не обошлось без удивительных совпадений: фраза Ob la di ob la da на языке народа йоруба означает «жизнь продолжается», и эти же слова повторяются в припеве на английском языке.

1. Петух по имени Майк прожил без головы 18 месяцев

10 сентября 1945 года фермер из Колорадо Ллойд Олсен вышел во двор, чтобы поймать курицу к ужину. Его выбор пал на 5,5-месячного цыпленка по имени Майк, но ужином тот так и не стал. Топор фермера при ударе пропустил яремную вену, и Майк остался в живых, потеряв голову. Или, скорее, лицо, так как большая часть ствола его головного мозга и одно ухо остались нетронутыми. Возможно, Майк оказался таким жизнестойким еще и потому, что принадлежал к породе виандот (на фото), которая известна своей выносливостью. Цыпленок был в состоянии ходить и принимать пищу. Олсен кормил его мелкими зернами кукурузы, поил через пипетку и время от времени промывал пищевод птицы при помощи шприца. Фермер решил воспользоваться ситуацией и начал выставлять Майка на всеобщее обозрение за плату в 25 центов. Уже в то время эта история казалась мистификацией, поэтому фермер отвез птицу в Университет штата Юта, где факт существования подобного феномена был задокументирован учеными.