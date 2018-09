10 фактов, которые звучат как феерическая ложь. Но вам придется в них поверить

10. Ирландские полицейские безуспешно ловили злостного нарушителя ПДД по имени Право Язды (Prawo Jazdy), которого они сами же и придумали

9. Вес профессиональных автогонщиков контролируется строже, чем вес манекенщиц

8. Саудовская Аравия импортирует песок и верблюдов из Австралии

7. В Австралии воевали с эму в 1932 году. Эта война оказалась не слишком успешной

6. Американский бомбардировщик потерял водородную бомбу у побережья Джорджии в 1958 году. Она до сих пор не найдена

5. Японские туристы так часто страдают от «парижского синдрома», что посольство Японии открыло для них горячую линию по оказанию помощи

4. Роман Эрнеста Винсента Райта «Гэдсби» был написан в виде липограммы без единой буквы «E»

3. В Индии растет дерево (фикус бенгальский), площадь кроны которого сравнима с площадью гипермаркета

2. Песни Bee Gees «Stayin’ Alive» («Оставаться в живых») и The Beatles «Ob-La-Di, Ob-La-Da» («Жизнь продолжается») на самом деле могут спасти жизнь

Диско-хит группы Bee Gees часто используется американскими медиками для тренировки навыков реанимации, поскольку темп его припева почти полностью соответствует рекомендуемой частоте компрессий грудной клетки. Интересно, что не только название песни, но и повторяемая в припеве фраза Life’s going nowhere, somebody help me («Жизнь течет в никуда, кто-нибудь, помогите мне») словно призывает спасти жизнь пациента.