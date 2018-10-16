10 фактов, которые раскрывают наш мир с самых неожиданных сторон

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Не будем тратить время на долгое вступление. Вы ведь и так знаете, о чем будет эта статья. Понимаете, что сейчас узнаете что-то новое, что-то захватывающее и интересное. Что-то такое, чем захочется поделиться со своими друзьями.

Поэтому не будем медлить, AdMe.ru расскажет вам про 10 новых и удивительных фактов из мира сего.

1. Донорство крови может сжигать 650 калорий за раз

Согласно данным ВОЗ, регулярная сдача крови продлевает жизнь на 5 лет. А все из-за побочного эффекта донорства. Исследователи из Калифорнийского университета отмечают, что сдача 550 граммов крови сжигает 650 калорий (равноценно 2 гамбургерам) и увеличивает регенерацию тканей. А финские ученые обнаружили, что в возрасте от 43 лет до 61 года при регулярной сдаче крови снижается риск проблем с сердцем на 88 %, при этом также уменьшается риск развития раковых клеток.

2. Согласно одной из легенд, похоронный эскорт Чингисхана убивал всех на своем пути, чтобы скрыть место, где он будет погребен

Чингисхан — великий хан и основатель самой крупной в истории континентальной империи. Согласно завещанию, его нужно было похоронить там, где никто не мог бы найти его останки. Поэтому похоронный эскорт вез его тело вглубь пустыни, убивая всех на своем пути. А когда воины похоронной процессии вернулись, они были также немедленно убиты. Могилу Чингисхана не нашли до сих пор, потому что не осталось никого, кто хоть приблизительно знал бы о ее расположении.

3. Люди в Северной Корее настолько одержимы Choco Pie, что это лакомство приравнивают к наркотикам

Choco Pie настолько любимы в Северной Корее, что, когда в 2014 году государство запретило эти сладости, появился настоящий черный рынок, на котором продавали это печенье по $ 10 за штуку. Неплохая прибыль, учитывая, что в Южной Корее они стоят 20 центов. В 2017 году из Северной Кореи в Южную сбежал некий солдат, и во время побега он получил несколько ранений. Когда парень очнулся в госпитале Сеула, он попросил лишь один батончик Choco Pie. А в результате компания-производитель заявила о том, что предоставит ему пожизненный запас этого лакомства.

4. Альбатросы — уникальные птицы, которые могут жить больше 50 лет и годами парить над океаном

Крупнейшие морские птицы — альбатросы — могут жить более 50 лет. Причем первые 3 года своей жизни они проводят над океаном, не видя суши. После того как птицы возвращаются на землю, они находят себе партнера, с которым живут все оставшиеся годы.

5. Дэнни Трехо часто выбирает роли плохих парней. Но делает это не просто так

Если вспомнить все фильмы этого актера, то найдется мало тех, где он играл бы полностью положительного персонажа. Как говорит сам актер, играя преступников, он старается показать молодежи, что плохие парни чаще всего погибают или попадают в тюрьму. Поэтому нужно стараться жить «хорошей жизнью».

6. У крабов-отшельников есть «обменный пункт ракушек»

Крабы-отшельники ищут себе новые раковины по мере своего роста. Если краб находит ракушку, которая ему слишком велика, то он приносит ее в то место, где собираются другие крабы. Там все крабы выстраиваются в ряд по размеру ракушек и пытаются обменять свою на более подходящую.

7. В Индии строят дороги из пластиковых бутылок

«Эта дорога сделана из пластиковых отходов».

В 2001 году Индия начала строительство дорог из измельченных пластмассовых отходов. Пластик смешивают и плавят при температуре 170 °C, затем добавляют горячий битум и укладывают материал как обычный асфальт. Оказалось, что такие пластиковые дороги не имеют выбоин и трещин после многих лет использования, а кроме того, их намного дешевле строить. По данным за 2017 год, из переработанного пластика в Индии проложено около 100 000 км дорог.

8. В 1964 году шведская картинная галерея представила 4 картины неизвестного художника по имени Пьер Брассо

Картины были показаны лучшим искусствоведам, и каждый из них хвалил эти яркие авангардные работы. Кроме одного, который сказал: «Только обезьяна могла это нарисовать». И он оказался прав. Все эти картины были нарисованы 4-летним шимпанзе по кличке Питер и направлены в галерею, для того чтобы проверить искусствоведов.

9. В некоторых городах Японии вместо зеленого цвета светофора можно увидеть синий

Столетия назад японский язык насчитывал только четыре основных цвета: черный, белый, красный и синий. А зеленый считался лишь оттенком синего, поэтому его тоже называли синим. Запутывает еще сильнее то, что по-японски midori — это «зеленый», а ao — «синий», однако зеленый цвет светофора называют «ао сингу» — «синий сигнал». Все дело в том, что в 1968 году многие страны мира приняли Венскую конвенцию о дорожных знаках и сигналах. Но правительство Японии решило заменить зеленый цвет синим. Через 5 лет выяснилось, что синий плохо заметен на расстоянии, и в некоторых местах его заменили зеленым. Тем не менее люди по-прежнему называли зеленый сигнал светофора синим.

10. Во время дождя количество негативных постов в Facebook увеличивается на 80 %