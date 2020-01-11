10+ фактов, которые объяснят, откуда пошли наши фамилии и о чем они могут рассказать

10 3 17 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Фамилия — это не просто строчка в паспорте: оказывается, по ней можно многое узнать о человеке. Исследователи, которые называются ономастами, скрупулезно изучают происхождение и распространенность «вторых имен», чтобы составить своеобразный фамильный портрет нашего населения.

Мы в AdMe.ru проштудировали сотни исследований фамилий и выяснили, что они могут говорить о своих носителях. Спешим поделиться с вами самыми интересными открытиями.

Иванов — вовсе не самая популярная фамилия

С Ивановыми связано сразу 2 мифа. Во-первых, многие считают эту фамилию самой популярной. Во-вторых, причину распространенности видят исключительно в том, что самым употребляемым было имя Иван, а дети получали фамилию по имени отца. На самом деле фамилии, образованные от имен (Иванов, Петров, Сидоров), называют календарными. Детям могли давать их не только по именам отцов, но и по православному календарю — святцам. Например, крестьянам часто выбирали фамилию в честь святого, чей день ближе всего к дате рождения. Поскольку Иоанн чествуется в святцах почти каждый день, получилось так много Ивановых. Тем не менее в общем списке фамилий Иванов лишь на 2-м месте по популярности, Петров замыкает первую десятку, а Сидоров и вовсе 66-й. Кстати, фамилия Санин тоже относится к группе календарных: она образована не от слова «сани», а от сокращенной формы имени Александр.

Больше всего в стране Смирновых

Самыми распространенными являются не календарные, а «приметные» фамилии. Они отмечают особую внешнюю или социальную черту своего носителя. В топ-5 «приметных» фамилий входят Смирнов, Новиков, Беляев, Белов и Кудрявцев. Фамилию Смирнов давали смирным, то есть тихим и послушным детям, а также сыновьям и дочерям спокойных людей. Новиковыми нарекали новожилов, переехавших на определенную территорию. Беляевыми и Беловыми становились светловолосые и светлокожие люди, а Кудрявцевыми, соответственно, кудрявые. Средняя частота Смирновых в популяциях выше, чем Ивановых, Петровых и Сидоровых, вместе взятых. По мнению ономастов, то есть специалистов, изучающих имена собственные, именно «приметные», а вовсе не календарные фамилии формируют лицо нашего народа.

Кузнецовы и Ковалевы — родственники?

Еще одна большая группа — профессиональные фамилии, которые образовывались в зависимости от того, чем занимался человек. Исследователи называют их энциклопедией общества, так как по их разнообразию и распространенности можно понять, какие сферы деятельности были самыми востребованными. Профессиональные фамилии обладали своей спецификой в каждом регионе — с его природными условиями и народными говорами. Так, фамилии Кузнецов и Ковалев оказались родственными: в зависимости от региона так называли тех, кто занимался кузнечным делом. Кузнецовы были больше распространены в центре и на востоке, Ковалевы — на юге и западе. К группе профессиональных также относят фамилии, образованные от сословий и классов: Попов, Бояринов, Дворянинов, Слугин. Кстати, помещики часто именовали крестьян не самыми лестными именами — так появились, к примеру, Холоповы и Смердовы.

Соколовы держали соколов, а Лебедевы — лебедей?

Распространенное заблуждение связано с происхождением «звериных» прозвищ. Ономасты относят к этой группе фамилии, образованные от предметов и явлений живой природы: зверей, птиц, рыб, насекомых, растений и даже их частей (Листьев, Цветков). Можно подумать, что такие фамилии тоже получали согласно профессиональной деятельности — мол, Соколовы наверняка держали соколов, а Лебедевы — лебедей. На самом деле «звериным» фамилиям чаще приписывают тотемное значение. Они могли образовываться от животных и растений, имеющих символический смысл для определенной семьи. Немало в этой группе и искусственных фамилий, то есть таких, которые образованы от предметов или явлений, не имеющих распространенности на Руси. Яркий пример — фамилия Виноградов, которую часто давали в духовных училищах в центре и на севере страны, где винограда не видели и знали его только по книгам. Интересно, что фамилии Волков, Быков, Морозов не всегда являются «звериными». Иногда они гораздо ближе к группе календарных, так как образованы от древних русских имен Бык, Волк, Мороз. Тем не менее в группу календарных они не входят, ведь таких имен в святцах нет.

Иногда дети получали фамилию не от отца, а от матери

Фамилий, образованных от женских имен и профессий, в русском языке значительно меньше. Дети получали фамилию не отца, а матери, если были рождены вне брака, например крестьянкой от барина. Также мужчины получали фамилии от матерей-вдов и солдаток, а иногда и от теток, бабушек и других родственниц. Именно так появились Марьины, Настасьины, Катеринины, а еще Горожанкины и Девушкины.

Фамилии могли отражать физические, биологические или нравственные недостатки

Внушительную группу составляют фамилии, отражающие биологические и нравственные особенности человека. Самыми древними считаются фамилии, образованные от слов со значением «живой» и «мертвый».

А наибольшее распространение получили фамилии, связанные с физическими изъянами, например возникшие из прозвищ Горбач, Рябой, Безрук. Если человек имел внешний недостаток, это обязательно отражалось в его фамилии, даже если у него уже была другая, образованная, к примеру, от названия местности или профессии.

Откуда взялись Велосипедовы, когда еще не было велосипедов?

Происхождение некоторых фамилий сложно понять современному человеку. Распространенная фамилия Гагарин произошла от исконно русского глагола «гагарить», что значит «громко смеяться», «гоготать». Булгаков — от слова «булга», имеющего значение «склока», «тревога». А фамилия Нарышкин произошла от слова «нарышка» — в словаре Даля это «плохой запах изо рта».

Еще одним способом образования фамилий был калькированный перевод исконно русских фамилий на латынь. Именно так появились Велосипедовы за сотни лет до изобретения велосипеда: дьяк по фамилии Быстроногов просто перевел свою фамилию на латынь. По такому же принципу Надеждины стали Сперанскими, а Преображенские — Реформатскими.

Какие фамилии являются самыми распространенными по всей стране?

Изучив распространенность разных фамилий в различных регионах, ученые составили общий список из 257 фамилий, которые с той или иной периодичностью встречаются по всей стране. В топ-25 вошли 10 «звериных», 9 календарных, 4 «приметные» и 2 профессиональные фамилии.

Бонус: по фамилии можно определить вероятность развития болезни

По мнению исследователей, однофамильцы могут иметь не только внешнее сходство, но и общую предрасположенность к одним болезням. Дело тут даже не в том, что они могут оказаться родственниками в далеком поколении. Так, например, писатель Василь Быков и актер Ролан Быков не имели родственных связей, но у обоих была генетическая предрасположенность к онкологии. Первый скончался от злокачественной опухоли желудка, второй страдал от аналогичной болезни легких. Здесь играет роль уже описанный факт, что фамилии, как и заболевания, имеют свою географию. Генетики даже называют фамилии «квазигенами», а медики используют метод анализа фамилии для уточнения диагноза.

А вы знаете какие-то интересные факты о своей фамилии?