10 фактов из жизни известных людей, о которых нам не рассказывали в школе

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У большинства известных людей были свои причуды, скелеты в шкафу, а о некоторых из них сложились устойчивые мифы. Например, «самая уродливая женщина в истории» оказалась довольно симпатичной дамой с весьма решительным характером. А другая, не менее решительная женщина — королева Великобритании — так любила своего друга, что велела установить в его честь статую.

AdMe.ru отыскал несколько любопытных историй из жизни известных личностей, начиная от королевских особ из далекого прошлого и заканчивая теми, кто жил с нами в одно и то же время.

Герцогиня Маргарита Маульташ вовсе не была «самой уродливой женщиной в мире»

Согласно распространенному мнению, жившая в XIV веке графиня Тироля и герцогиня Баварская Маргарита Маульташ (Margarete Maultasch) считается «самой уродливой женщиной в истории». В качестве «доказательства» этого утверждения нередко выступает портрет, который вы сейчас видите перед собой, и само прозвище Маргариты. Оно всего лишь на одну букву отличается от немецкого слова Maultasche — «пельмень», или буквально «рот-кошелек». Впрочем, некоторые исследователи считают, что слово «маульташ» обозначало не уродливую внешность герцогини, а произошло от названия ее замка в Южном Тироле. А что касается портрета, то он был написан фламандским живописцем Квентином Массейсом в XVI веке и является карикатурой.

Если мы посмотрим на другие изображения Маргариты, в том числе и на прижизненное на ее личной печати, то мы увидим пусть и не писаную красавицу, но вполне привлекательную женщину с хорошей фигурой. Так откуда же взялся миф о «самой уродливой женщине в истории»? Дело в том, что Маргарита осмелилась на неслыханную для того времени дерзость: она выгнала опостылевшего мужа, за которого ее выдали замуж в 11-летнем возрасте, и стала женой любимого человека.

Своего первого мужа Иоганна Генриха (он слева) Маргарита Маульташ просто-напросто не пустила домой в замок, когда тот вернулся с охоты. Видимо, супруг не пользовался большой любовью не только у жены, но и у граждан Тироля, так как все они отказали ему в приюте. Раздосадованный Иоганн нашел поддержку у патриарха Аквилейского, в результате чего Маргариту и ее нового мужа Людвига Баварского (на картинке он справа) надолго отлучили от церкви, а о герцогине пошли нелепые слухи.

Мария Антуанетта велела построить для себя деревню, в которой она могла вести жизнь «простолюдинки»

Блистательная атмосфера Версаля и необходимость соблюдать придворный этикет действовали на королеву угнетающе, поэтому в качестве отдушины она велела построить для себя неподалеку от дворца Малый Трианон крошечную деревню с мельницей, фермой, голубятней, прудом и коттеджем, который был намного уютнее, чем дворцовые покои. Все это напоминало Марие Антуанетте о ее детстве, которое прошло в садах венского дворца, где она играла с родными, гувернантками и собаками.

В своей личной деревне королева наряжалась обычной пастушкой или дояркой и прогуливалась со своими детьми и самыми близкими друзьями, и, кажется, именно там она была по-настоящему счастлива. После Великой французской революции деревня Марии Антуанетты оказалась заброшенной, однако в настоящее время она восстановлена и открыта для посещения.

Авраам Линкольн произнес настолько впечатляющую речь, что никто из журналистов не смог ее записать

29 мая 1856 года в Блумингтоне, штат Иллинойс, Авраам Линкольн произнес речь, которая традиционно считается потерянной, так как все присутствовавшие при этом событии репортеры были буквально загипнотизированы словами будущего президента (Линкольн им стал в 1861 году) и просто-напросто забыли записать из нее хотя бы одно слово. Мы нисколько не сомневаемся в ораторском таланте «дядюшки Эйба», но, согласитесь, это все-таки звучит неправдоподобно.

Существует другая версия, согласно которой текст был потерян сознательно, так как речь Линкольна была наполнена страстным осуждением рабства, за отмену которого в то время, увы, выступали не все. Тем не менее «потерянная речь» произвела огромное впечатление на слушателей, и в честь этого события впоследствии была установлена мемориальная доска, которая существует и поныне.

Лучшим другом королевы Виктории был конюх Джон Браун

Британская королева Виктория — редкое исключение среди монархов (по крайней мере в прежние времена) по той причине, что она вышла замуж по любви и продолжала обожать своего мужа принца Альберта всю жизнь. Надо ли объяснять, что его ранняя смерть стала для нее тяжелейшим ударом? И кто знает, как бы она пережила это событие, если бы не поддержка лучшего друга королевы. Им был шотландский конюх Джон Браун (John Brown), который так же, как и его родственники, преданно служил королеве в замке Балморал. Прогулки и беседы с Джоном помогли Виктории оправиться от потери, хотя траур по Альберту она так и не сняла до конца жизни.

Разумеется, злые языки тут же высмеяли отношения, которые, по словам самой королевы Виктории, были теплой и любящей дружбой (so warm and loving friendship). Появились язвительные карикатуры вроде той, что вы сейчас видите, а королеву начали за глаза называть «миссис Браун».

Как бы там ни было, Виктория была сильно привязана к Джону Брауну и высоко его ценила, ведь после его смерти она распорядилась установить статую в его честь, что и было сделано. Считается, что перед смертью королева завещала похоронить ее вместе с портретом любимого супруга Альберта в одной руке и портретом лучшего друга Джона в другой.

Историю Виктории и Джона Брауна экранизировали в 1997 году, а спустя 10 лет вышел еще один фильм под названием «Виктория и Абдул». Он повествует об отношениях королевы с еще одним «фаворитом», которого звали Абдул Карим (его вы видите на фото). Как того и следовало ожидать, эта дружба также подверглась осуждению, хотя доподлинно известно, что свои письма к молодому красавцу королева подписывала не иначе как «твоя любящая мать».

Композитор Арнольд Шёнберг так боялся числа 13, что называл его «12а». Он умер 13 июля за 13 минут до полуночи

У основоположника новой венской школы композитора Арнольда Шёнберга (на фото он с женой Гертрудой и дочерью Нурией) была редкая фобия — боязнь числа 13, или трискайдекафобия. Шёнберг родился 13-го числа и всю жизни считал эту цифру дурным предзнаменованием. Как мы уже упоминали, композитор переименовал 13 в 12а, и та же участь коснулась его последней оперы (на фото внизу) которую Шёнберг назвал «Моисей и Арон» («Moses und Aron») вместо «Моисей и Аарон» («Moses und Aaron») только для того, чтобы число букв в названии не составляло 13.

И все же последним днем жизни Арнольда Шёнберга стало именно роковое число. 13 июля 1951 года он весь день пролежал в постели, чувствуя приближающуюся смерть. Жена пыталась уговорить композитора «прекратить эти глупости» и встать, но тот отказался, а в 11:47 вечера и в самом деле умер, произнеся перед этим слово «гармония».

Уинстон Черчилль обожал животных, а одним из его питомцев был лев

Британский премьер-министр был большим любителем животных (на этом фото вы видите его гладящим спаниеля фельдмаршала Монтгомери). В разное время у Черчилля жили коты Нельсон и Джок, пудель Руфус, бульдог Додо, а также коровы, свиньи, рыбки, бабочки, лебеди и другие питомцы.

Но, пожалуй, самым необычным из питомцев был лев по имени Рота, которого премьеру преподнесли в подарок еще котенком, а тот через некоторое время благоразумно определил подрастающего царя зверей в лондонский зоопарк. Рота вырос и стал отцом 4 львят, а Черчилль навещал его в зоопарке и собственноручно кормил мясом.

Пабло Эскобар фотографировался на фоне Белого дома в США

Наркобарон Эскобар не всегда находился в бегах. В 1981 году он вполне легально посещал США и даже фотографировался с сыном Хуаном Пабло на фоне Белого дома в Вашингтоне. Эту фотографию сделала жена Пабло Мария Виктория, а впервые она была показана в фильме "Грехи моего отца", основанном на книге Хуана Пабло Эскобара, который официально сменил имя на Себастьян Маррокин и сейчас живет в Аргентине.

Стив Джобс редко принимал душ, так как верил, что его диета подавляет телесные запахи. Он ошибался

У каждого человека есть свои странности, и великие люди не исключение. По воспоминаниям коллег, работавших со Стивом Джобсом в Atari, он верил, что его растительная диета препятствует появлению запаха пота, и, соответственно, принимать душ каждый день уже не обязательно. Но Джобс заблуждался. Причем настолько, что в компании его быстро перевели в ночную смену, где жаловаться на неприятный запах было особенно некому.

Принцесса Диана перестала носить Chanel после развода с принцем Чарльзом по очень личной причине

Как рассказывал дизайнер Джейсон Брансдон (Jayson Brunsdon), после развода с Чарльзом леди Ди отказывалась надевать туфли и, возможно, другие вещи от Chanel, из-за того что логотип этой марки напоминал Диане о неверном муже и сопернице Камилле Паркер-Боулз (вы видите ее на фото рядом с Дианой).

Буквы на логотипе CC — инициалы Коко Шанель (Coco Chanel) — превратились для Дианы в «Чарльз и Камилла» (Camilla & Charles). Неизвестно, изменила ли она впоследствии свое решение, но Брансдон уверяет, что леди Ди не имела ничего против самого бренда, она просто не могла видеть эти злосчастные буквы CC.

Отец актера Вуди Харрельсона был наемным убийцей

У известных людей часто бывают известные родители, но не все из них прославились благодаря добрым делам. Отцом голливудского актера Вуди Харрельсона был известный преступник Чарльз В. Харрельсон, осужденный на 2 пожизненных срока по обвинению в убийстве федерального судьи Джонатана Вуда. Впоследствии сын часто навещал Чарльза в тюрьме, и, по его признанию, тот был начитанным и образованным человеком. Вуди даже пытался оспорить решение суда, но это ему не удалось.

Интересный факт: Чарльз Харрельсон зачем-то утверждал, что был причастен к убийству Кеннеди, но позднее отказался от своих слов. Конспирологи по-прежнему считают Чарльза Харрельсона одним из подозрительных бродяг, обнаруженных неподалеку от места убийства, но это не более чем домыслы.