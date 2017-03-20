10 фактов из истории, которые перевернут представление о времени
Существует так называемая «теория синхронистичности», которая говорит о том, что все события в истории так или иначе взаимосвязаны.
AdMe.ru решил это проверить и подготовил для вас 10 исторических фактов, которые просто не укладываются в голове.
Самому старому в мире дереву было уже 1000 лет, когда исчез последний мамонт
Самые старые деревья — бристлеконские сосны. В Белых горах Калифорнии растет такое дерево, которому больше 4000 лет. А совсем недавно нашли еще одно, возрастом более 5000 лет. Как считается, мамонты вымерли около 4000 лет назад.
Компания
Nintendo была основана, когда строилась Эйфелева башня. В это же время еще не утихла история Джека-потрошителя
Японская игровая фирма
Первый велосипед появился позже первого паровоза
Кажется, что велосипед существовал всегда. Но на самом деле это относительно новое изобретение. Первая паровая повозка была представлена в 1797 году, а прообраз велосипеда был запатентован аж в 1818-м. То есть на 21 год позже.
Источник: ssplprints, wired
Бренд Кока-кола всего на 31 год младше Италии
В 1861 году образовалось
Источник: interexchange, istat
Гитлер, Сталин, Троцкий, Франц Иосиф и Фрейд в 1913 году жили в одном городе
Только представьте: Вена, теплый летний денек 1913 года. В небольшом кафе за столиком сидят Гитлер, Сталин и Фрейд, пьют чай и мирно беседуют о всяких пустяках. Такая встреча вполне могла произойти на самом деле.
Мало кто знает, но все эти известные люди жили в одном городе и совсем недалеко друг от друга. Троцкий и Гитлер регулярно посещали одно и то же кафе (
Клеопатра жила ближе по времени к полету на Луну, чем к строительству пирамид
Знаменитая пирамида Хеопса — самая крупная из
Источник: gizapyramids, nasa, smithsonianmag
Чарли Чаплин умер в тот же год, когда возникла компания Apple
Источник: bbc, computerhistory
Гарвардский университет был основан раньше, чем Исаак Ньютон опубликовал законы движения и гравитации
Гарвард был основан в 1636 году, почти на 50 лет раньше, чем Исаак Ньютон в 1687 году опубликовал свой труд «Principia Mathematica», в котором изложил свои законы движения и закон всемирного тяготения.
Источник: harvard, Principia Mathematica
Между первым полетом братьев Райт и полетом на Луну прошло всего 66 лет
Источник: eyewitnesstohistory, nasa
Первый факс появился на 10 лет раньше изобретения телефона
На самом же деле первые устройства факсимильного аппарата появились еще раньше, но первый работающий коммерческий «факс» заработал на линии Париж-Лион еще в 1865 году и был он электромеханическим. А ровно через 10 лет, в 1875 году,
Источник: itisgalileiroma, bebusinessed, ethw