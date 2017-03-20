10 фактов из истории, которые перевернут представление о времени

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Существует так называемая «теория синхронистичности», которая говорит о том, что все события в истории так или иначе взаимосвязаны. AdMe.ru решил это проверить и подготовил для вас 10 исторических фактов, которые просто не укладываются в голове.

Самому старому в мире дереву было уже 1000 лет, когда исчез последний мамонт

Самые старые деревья — бристлеконские сосны. В Белых горах Калифорнии растет такое дерево, которому больше 4000 лет. А совсем недавно нашли еще одно, возрастом более 5000 лет. Как считается, мамонты вымерли около 4000 лет назад. Источник: rmtrr, wiley

Компания Nintendo была основана, когда строилась Эйфелева башня . В это же время еще не утихла история Джека-потрошителя

Японская игровая фирма Nintendo возникла 23 сентября 1889 года. Тогда она выпускала карточки для игры под названием « Ханафуда ». В Париже в это время достраивался будущий символ Франции — Эйфелева башня . А в Лондоне стоял шум об одном из самых известных преступников — Джеке-потрошителе . Источники: history, bbc, nintendo

Первый велосипед появился позже первого паровоза

Кажется, что велосипед существовал всегда. Но на самом деле это относительно новое изобретение. Первая паровая повозка была представлена в 1797 году, а прообраз велосипеда был запатентован аж в 1818-м. То есть на 21 год позже. Источник: ssplprints, wired

Бренд Кока-кола всего на 31 год младше Италии

В 1861 году образовалось Королевство Италия . А ровно через 31 год, в 1892-м, появился первый напиток Кока-кола . Источник: interexchange, istat

Гитлер, Сталин, Троцкий, Франц Иосиф и Фрейд в 1913 году жили в одном городе

Только представьте: Вена, теплый летний денек 1913 года. В небольшом кафе за столиком сидят Гитлер, Сталин и Фрейд, пьют чай и мирно беседуют о всяких пустяках. Такая встреча вполне могла произойти на самом деле. Мало кто знает, но все эти известные люди жили в одном городе и совсем недалеко друг от друга. Троцкий и Гитлер регулярно посещали одно и то же кафе ( Cafe Central ). А в двух шагах от него было любимое кафе Фрейда (Cafe Landtmann). Сталин и Гитлер жили всего в часе ходьбы друг от друга и вполне могли встретиться.

Клеопатра жила ближе по времени к полету на Луну, чем к строительству пирамид

Знаменитая пирамида Хеопса — самая крупная из пирамид Древнего Египта — построена примерно в 2540 году до нашей эры. Клеопатра же жила ближе к нашему времени — в 69–30 годах до нашей эры. А высадка человека на Луну состоялась в 1969 году. Источник: gizapyramids, nasa, smithsonianmag

Чарли Чаплин умер в тот же год, когда возникла компания Apple

Чарли Чаплин умер в 1977 году, в том же году была основана компания Apple. Источник: bbc, computerhistory

Гарвардский университет был основан раньше, чем Исаак Ньютон опубликовал законы движения и гравитации

Гарвард был основан в 1636 году, почти на 50 лет раньше, чем Исаак Ньютон в 1687 году опубликовал свой труд «Principia Mathematica», в котором изложил свои законы движения и закон всемирного тяготения. Источник: harvard, Principia Mathematica

Между первым полетом братьев Райт и полетом на Луну прошло всего 66 лет

Наука развивается стремительными темпами, и эта скорость только увеличивается. Братья Райт совершили первый управляемый полет на аппарате в 1903 году. А уже в 1969 году нога человека ступила на поверхность Луны. А ведь прошло всего 66 лет! Источник: eyewitnesstohistory, nasa

Первый факс появился на 10 лет раньше изобретения телефона

На самом же деле первые устройства факсимильного аппарата появились еще раньше, но первый работающий коммерческий «факс» заработал на линии Париж-Лион еще в 1865 году и был он электромеханическим. А ровно через 10 лет, в 1875 году, Томас Уотсон и Александр Белл продемонстрировали работу первого мембранного телефона. Источник: itisgalileiroma, bebusinessed, ethw