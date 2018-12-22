10 экстравагантных аксессуаров из прошлого, которые считались невероятно модными

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Женщины во все времена стремились быть красивыми и следовать моде. Многие мужчины от них тоже не отставали. Для этого аристократы пускались на многие ухищрения и пользовались бесчисленным количеством аксессуаров, которые в ту пору казались настоящим атрибутом элегантности. Но сегодня, глядя на них, мы искренне удивляемся: неужели можно было считать стильным предметом блохоловку или дамскую уточку?

AdMe.ru собрал любимые вещицы модниц и модников прошлого, которые мы сейчас считаем необычными.

1. Дамская утка

В XVII–XVIII веках во Франции дамы активно пользовались бурдалю — женским подкладным судном для естественных нужд. Этот предмет имел одну ручку и напоминал соусник. Вещь, казалось бы, очень деликатная. Однако француженки прошлых веков вовсе так не считали. Во времена Людовика XIV на балах в Версале прекрасные дамы в кринолинах и париках скромненько отходили к стене и под музыку справляли бытовые нужды. Что уж говорить в таком случае об использовании бурдалю. К тому же это был настоящий роскошный предмет гардероба: его изготавливали из фаянса или фарфора и украшали изысканной росписью.

2. Блохоловка

По той причине, что гигиена в былые времена оставляла желать лучшего, на теле человека жило немало насекомых. Для избавления от блох аристократки придумали следующий способ. Они носили на плече или на поясе шкурку пушного зверя. Мордочка была искусственной, а лапки украшены золотом и драгоценностями. Некоторые дамы шли еще дальше: внутри шкурки помещалась ловушка в виде кусочка ткани, пропитанной медом, кровью, смолой. По мнению наших предков, такое приспособление должно было привлечь насекомых и заставить их перебраться с человека на тушку зверька.

3. Брови из мышиных шкурок

В XVIII веке существовала любопытная мода на искусственные брови. Дамы сбривали то, чем наградила их природа, и клеили на место бровей... мышиные шкурки. Обычно их располагали высоко на лбу — это придавало выражению лица насмешливый вид.

4. Табачный пузырек

Табачный пузырек — небольшой флакончик для хранения нюхательного табака. В его крышке закреплялась маленькая ложечка из слоновой кости, дерева или металла. Возникли такие аксессуары на Востоке. Китайские мастера тщательно расписывали этот предмет. Что любопытно, отдельной ценностью обладали те пузырьки, которые были расписаны изнутри. В XIX веке в Англии, во времена королевы Виктории, этот аксессуар стал невероятно модным, как, впрочем, и многие другие китайские диковинки.

5. Мушки как «камуфляж»

Естественные родинки в XVIII веке скрывали под толстым слоем косметики и пудры, а взамен на лицо крепились мушки. Их изготавливали из черного шелка, бархата или кожи и размещали в разных местах на лице. Так барышни не только стремились поймать в сети жениха, но и зачастую маскировали следы болезней: оспы, сифилиса и др.

6. Маска от солнца

На что только ни шли аристократки, чтобы сохранить свою бледную кожу в первозданном виде! В XVI веке они носили черные бархатные маски, таким образом защищая лицо от солнца. Чаще всего маску использовали во время путешествия. Боимся представить, каково было носить этот аксессуар, черный цвет которого буквально притягивал к себе солнечные лучи.

7. «Глаз любимого»

К счастью, глаз в таких украшениях был нарисованным. Но, кажется, от этого выглядел такой аксессуар не менее зловеще. Чаще всего это были акварельные миниатюры на слоновой кости, которые снискали популярность европейских дам и господ XVIII–XIX веков. Глаза любимых людей глядели с брошей и колец, медальонов и внутренней стороны шкатулок. Сперва их целью было сохранить анонимность предмета воздыхания, но позже все чаще стали заказывать «глазные» портреты супругов, детей и других близких людей.

8. Прищепки для юбок

Впервые такие приспособления появились в 1846 году. Это украшение, ко всему прочему, было очень практичным. Прищепки крепились к длинным юбкам, защищали их от грязи, а также облегчали передвижение.

9. Корабли в волосах

Прически XVIII века — это грандиозность, помпезность и феерия. Они были сродни живописи рококо: наиболее стильные дамы носили на голове чучела птиц, статуэтки, целые сады с крошечными деревцами. Именно в этот период особенной популярностью пользовалась прическа «а-ля белль пуль» с моделью знаменитого французского фрегата. Конечно, с такими высоченными прическами было очень сложно сидеть в карете, и тогда придворный парикмахер королевы Марии Антуанетты Леонар придумал легкий складной механизм: с его помощью прическу можно было сделать низкой, а потом снова высокой.

10. Шарики для пухлых щек