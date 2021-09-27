10 доказательств того, что за виртуальными знаменитостями будущее. Они уже умудряются зарабатывать большие деньги

Еще недавно виртуальные люди казались чем-то из области фантастики, а сегодня они уже являются частью нашей действительности. Свою нишу медийного пространства заняли инфлюенсеры и витуберы — отдельная категория видеоблогеров, которые созданы с помощью компьютерной графики и технологии захвата движения. Армия их поклонников постоянно растет. Дело в том, что виртуальные знаменитости отвечают разным вкусам зрителей, будь то визуальный стиль или тип контента.

Мы в AdMe.ru решили познакомиться поближе со звездами интернета, которых не существует в реальности, а они уже стали кумирами миллионов людей. А бонус в конце статьи еще раз докажет, что будущее за ними.

Нунури

Нунури — успешная модель. Она успела посотрудничать с такими брендами, как Dior и Versase, а также одно время представляла косметику Ким Кардашьян. Социальная сеть виртуальной девушки изобилует ее изображениями в культовых образах в духе высокой моды. Периодически там появляются известные лица, которые позируют рядом с Нунури, например Билл Каулитц или Джиджи Хадид.

Гавр Гура

На данный момент девочка является самым популярным витубером. Она обожает акул, знает много разных фактов о них, а также носит костюмчики, которые напоминают эту рыбу. На своем канале персонаж проводит игровые стримы, во время которых развлекает зрителей забавными выходками. Гавр Гура часто делает ошибки в произношении слов и не справляется с простейшим счетом, но при этом сообразительна и хорошо знакома с современной культурой мемов.

Серафина

Аккаунт Серафины в сети Instagram мало чем отличается от аккаунта среднестатистической юной девушки: она демонстрирует подписчикам фрагменты будничной жизни и своего котика. Деятельность Серафины связана с музыкой — виртуальный персонаж исполняет песни собственного сочинения. Десятки тысяч пользователей оценили творчество девушки заветными лайками.

Амелия Ватсон

Ассоциации с фамилией Ватсон у нас связаны, как правило, с киновоплощениями персонажа Конан Дойла, а у молодежи они могут быть совсем другими. Например, с популярным витубером. Амелия Ватсон увлекается играми-головоломками, прохождение которых демонстрирует на канале в сети YouTube. Она довольно эксцентричная девушка, чья доброта и отзывчивость уживается со склонностью к странным выходкам. Например, порой она прибегает к черному юмору. Но за это подписчики и любят Амелию. Они утверждают, что в персонаже присутствует правильный баланс «сладкого» и «соленого».

Нокс Фрост

Нокс представлен как парень из Атланты, которому 21 год. И хотя он виртуальный персонаж, это не мешает молодому человеку совершать полезные для общества дела. Не так давно Всемирная организация здравоохранения сделала Нокса Фроста своим партнером, и теперь он доносит до подписчиков важные идеи относительно здоровья.

Полар

Полар — бунтующий подросток, который отстаивает право молодежи на свободу и индивидуальность. Она самовыражается посредством музыкального творчества, а жанр своих треков определяет как эстраду нового поколения. Будучи обычной школьницей, Полар предпочитает прятать лицо под маской, что делает ее притягательной и загадочной.

Леа Лав

Цель виртуальной девушки — вдохновлять подписчиков на любовь к жизни. Она призывает их быть лучшей версией самих себя и заботиться о планете. Леа даже приняла участие в Глобальном молодежном саммите от ООН, на котором рассказала о своей миссии. Также она пишет книги и рисует.

Илона

Илона — это виртуальный видеоблогер родом из Франции, который работает преимущественно на детскую аудиторию. Девочка исполняет позитивные песни как на родном языке, так и на английском. Еще Илона снимает влоги — ролики о своей повседневной жизни. Примечательно, что этот персонаж является переосмыслением образа певицы Илоны Митреси, чьи анимированные клипы были популярны в 2010-х годах.

Н-ко

Компания Netflix решила не отставать от трендов и обзавелась виртуальной сотрудницей. Ее зовут Н-ко, и это фэнтезийное существо, а именно девочка-овца. И если сегодня главные звезды Netflix представлены персонажами сериалов, то завтра, возможно, к ним присоединится и Н-ко. На официальном канале можно увидеть ролики, как она проводит экскурсии по офису Netflix в Японии, делает нескучные опросы сотрудников и обзоры анимационных фильмов.

Эни Малу

Этот мультяшный персонаж был создан в Бразилии, но слава его вышла далеко за пределы этой страны. Веселая девушка с розовыми волосами не только активно ведет социальные сети, но и выступает в собственном шоу на телевидении. Там она берет интервью у других известных персонажей, а также проводит кулинарные и вокальные конкурсы.

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