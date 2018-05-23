10 доказательств того, что все свадьбы на самом деле одинаковые
Неважно, выходит девушка замуж за друга детства или за принца, — проблемы у всех невест одинаковые: купить идеальное платье, выбрать прическу и макияж и, конечно же, найти общий язык с родственниками будущего мужа. Пользователи сети не только активно обсуждают бракосочетание Меган Маркл и принца Гарри, но еще и провели параллель со своими свадьбами.
AdMe.ru собрал смешные комментарии интернет-пользователей, которые доказывают, что все свадьбы абсолютно одинаковые.
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И бонус напоследок:
ты: талантливая, красивая, влюблённая женщина, выходишь замуж за принца, тысячи людей празднуют с тобой этот день— глубина просмотра (@a_kozyrevskaya) May 20, 2018
интернет: простенько что-то, нос кривоват, не могли что ли нормально причесать?
Фото на превью twitter.com/VictoriaVolyk