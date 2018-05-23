10 доказательств того, что все свадьбы на самом деле одинаковые

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Неважно, выходит девушка замуж за друга детства или за принца, — проблемы у всех невест одинаковые: купить идеальное платье, выбрать прическу и макияж и, конечно же, найти общий язык с родственниками будущего мужа. Пользователи сети не только активно обсуждают бракосочетание Меган Маркл и принца Гарри, но еще и провели параллель со своими свадьбами.