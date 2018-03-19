10 доказательств того, что в каждой стране свои идеалы красоты

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Обычно девушки красятся так, чтобы соответствовать тенденциям, существующим в их стране проживания. В одних странах принято наносить яркий вызывающий макияж, в других в почете естественность с легким подчеркиванием глаз или губ. Главное, что любой вид макияжа считается при этом совершенным. И с этим бесполезно спорить.

AdMe.ru выбрал 10 прекрасных девушек, чтобы показать вам, как отличаются современные тенденции в макияже на территории разных стран.

Япония

Жительницы Японии уверены, что румяна стоит наносить не на скулы, а на зону под глазами. Также модным считается подчеркивание глаз тенями или едва заметной стрелкой и нанесение на губы блеска или помады, обычно розового цвета.

США

Американки задают тренды в макияже для всего мира и активно распространяют их посредством инстаграма. Идеальный макияж — это жесткий контуринг, очерченные дугообразные брови, накладные ресницы и губы насыщенного цвета. Сложно, долго, совсем не натурально, но красиво ведь?

Индия

Насыщенные яркие цвета — неотъемлемая часть Индии, что отражается и в макияже ее жительниц. Девушки выделяют глаза подводкой, не отказывают себе в блестящих тенях и смело красят губы яркой помадой. В ход, конечно же, идут и украшения.

Южная Корея

Можно с уверенностью сказать, что девушки в Корее одержимы своим внешним видом, и у них есть собственный вариант естественного макияжа. На данный момент кореянки предпочитают тональные средства с влажным финишем, ухоженные прямые брови и яркие блески или тинты для губ. Образ получается свежим и легким.

Англия

Густые, заполненные пигментом брови — неожиданный, но абсолютный тренд в Англии. Девушки прекрасно сочетают его с легким макияжем и нюдовыми оттенками помад. Естественная красота как она есть.

Швеция

Шведские девушки известны своими светлыми волосами, голубыми глазами и выразительными скулами, и они прекрасно умеют подчеркивать достоинства своей внешности. Они выделяют глаза сдержанным дымчатым макияжем и используют оттенки помад, максимально приближенные к натуральному цвету губ. Просто, но удивительно им подходит.

Ближний Восток

Восточные девушки обладают яркой естественной красотой и могут позволить себе максимально широкую палитру оттенков. Особое внимание они уделяют макияжу глаз, подчеркивая их разрез длинной изящной стрелкой и накладными ресницами и выделяя густые изогнутые брови.

Франция

Француженки уверены, что самое главное в макияже — идеальная кожа. Они предпочитают обходиться минимумом косметических средств, но при этом добавляют немного хайлайтера на определенные зоны, тщательно его растушевывая. Естественное сияние кожи обеспечено.

Ирландия

В большинстве своем жительницы Ирландии обладают достаточно бледной кожей, не склонной к загару. Поэтому, чтобы не выглядеть болезненно и сделать черты лица более выразительными, девушки используют бронзер. Он не только придает лицу легкий загар, но и выделяет скулы.

Бразилия