10 доказательств того, что деятельность тиктокеров так же важна, как работа учителей, психологов или маркетологов

TikTok — сервис для создания коротких видео. Он неожиданно ворвался в нашу жизнь и быстро стал популярным. Вместе с приложением появилась и своеобразная профессия тиктокера — человека, снимающего видео для TikTok. Однако вслед за огромным интересом к новому веянию последовала и волна негатива в адрес сервиса и блогеров, работающих с ним. Но есть и аргументы в защиту тиктокеров, многие из которых совершают полезные и добрые дела.

Мы в AdMe.ru решили развеять стереотипные представления о работе тиктокеров и теперь рассказываем вам, чем же они так круты.

Много трудятся

Ради того, чтобы снять ролик в несколько секунд, популярные тиктокеры тратят много времени и усилий. Ведь чтобы видео стало популярным, нужно соблюсти много условий: придумать креативную и интересную идею, подобрать трендовые мелодии (звуки) и хештеги, постараться уложиться максимум в минуту и т. д. Еще тиктокеры имеют вполне реальный рабочий день, в течение которого занимаются разными делами: снимают и редактируют видео (на монтаж одного минутного ролика может уйти около 20 минут), регулярно просматривают соцсети и изучают новые тренды. При этом им нужно стараться выкладывать новые видео ежедневно и не один раз.

Занимаются благотворительностью

Заработанные деньги тиктокеры тратят не только на удовольствия и развлечения. Они также занимаются благотворительностью. Например, «правящая королева TikTok» американка Чарли Д’Амелио (на фото) регулярно жертвует средства в пользу различных организаций. Так, в апреле 2020 года она отдала $ 50 тыс. больнице в родном городе Норуолк, чтобы помочь обеспечить жизненно важные поставки.

Зачастую обладают реальными талантами

Вопреки расхожему мнению, среди тиктокеров много людей талантливых и компетентных в разных областях. Так, американец Майкл Ли, снимающий видео, как он танцует в общественных местах, является профессиональным хореографом. Другой американский тиктокер Зак Кинг изначально вообще был видеомонтажером. В своем аккаунте он выкладывает ролики с необычными компьютерными эффектами. Здесь же он рассказывает о том, как создает эти видео.

Предлагают серьезный и полезный контент

TikTok в основном славится смешными и танцевальными видео. Но здесь также есть огромное количество гораздо более интересного, даже важного контента. Например, образовательные видео. Они стали настолько популярными, что TikTok запустил программу #LearnOnTikTok, в рамках которой разные известные люди выкладывают познавательные видео для молодежи. Также здесь можно найти рецепты, видеотренировки от фитнес-инфлюэнсеров и прочее.

Занимаются продвижением брендов

По словам руководства TikTok, ежемесячно приложением пользуется 1 млрд человек. В связи с этим TikTok стал отличной площадкой для маркетинга и развития бизнеса. Компании и влиятельные лица размещают здесь рекламу в формате видеороликов. Многие сообщают, что это добавило привлекательности их бренду и увеличило ежемесячные продажи. Также компании из разнообразных сфер бизнеса стали заводить собственные аккаунты в TikTok. Например, здесь есть модные бренды Guess, Calvin Klein, Levi’s, издание The Washington Post и даже американская баскетбольная лига NBA.

Помогают в трудных ситуациях и даже спасают жизни

Недавно по сети разлетелась новость о том, как благодаря TikTok пропавшая девушка фактически сама спаслась от похитителя. Она дала водителю проезжавшего мимо автомобиля сигнал о помощи. Видео, обучающее этому жесту, было выложено Канадским женским фондом на YouTube и разошлось в TikTok. На видео поэтапно показано, как правильно давать сигнал. Есть среди тиктокеров и те, кто помогает людям с ограниченными возможностями. К примеру, Накия Смит учит глухих афроамериканцев языку жестов. Она рассказывает, в чем различия между традиционным жестовым языком и так называемым BASL — черным американским языком жестов, а также помогает людям взаимодействовать с сообществом глухих.

Вдохновляют и мотивируют

Молодые тиктокеры на собственном примере доказывают, что в любом уголке планеты и в любой жизненной ситуации можно достичь успеха и стать счастливым. Одна из наиболее проникновенных историй — о молодой американской паре, Фениксе Блэке и Рейвен Уайт (на фото). Потеряв бизнес и дом, возлюбленные не смогли найти квартиру, но не отчаялись. Они разбили лагерь в лесах Массачусетса и стали снимать видео, в которых развеивали мифы о жизни бездомных. Позже Феникс и Рейвен наконец обрели дом, где сейчас живут вместе со своим ребенком.

Объединяют народы и знакомят с разными культурами

Тиктокеры из разных стран земного шара выкладывают ролики, где рассказывают о себе, своей нации и повседневной жизни, традициях, обычаях и т. д. Разработчики приложения даже создали специальные этнические теги, позволяющие пользователям быстро находить эти видео. Например, в этом ролике под тегом #africans пользователь показывает, какие вещи африканцы никогда не выбрасывают. Узнать больше о других этносах — такая возможность существует пока только в TikTok.

Улучшают психическое здоровье

Психологи утверждают, что TikTok может благотворно влиять на психику. Они рассказали о том, как различные виды деятельности в приложении оказывают это влияние. Так, челленджи помогают почувствовать связь с другими людьми и получить удовольствие от совместной игры. Например, очень популярным стал поднимающий настроение челлендж Unlock It (Lock It). Он заключается в том, что пользователи исполняют простые и забавные танцы абсолютно в любом месте и в больших группах людей. В челлендже участвуют даже семьи, как сестры-близнецы на видео.

Помогают найти единомышленников и друзей

«Нашла лучших друзей через TikTok».

TikTok заявляет о себе как о глобальным комьюнити, где люди могут создавать контент и делиться им, открывать для себя окружающий мир и общаться с другими. Также в их правилах прописано, что они стремятся поддерживать благоприятную среду внутри этого комьюнити. С помощью приложения действительно можно делиться интересным именно вам контентом, при этом оградить себя от осуждения. Во многом этому способствует структура TikTok: в нем есть много более мелких сообществ, где можно взаимодействовать с людьми со схожими интересами.