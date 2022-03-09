10+ знаменитых красавиц прошлого, в чьей внешности все же были некоторые изъяны. Но никто об этом и не помнит

Считается, что красоткам легче добиться успеха в жизни, а вот тем, кому не так повезло с внешностью, приходится гораздо сложнее. Но ведь красота — понятие субъективное. В истории есть множество примеров того, как женщины, в чьей внешности были явные изъяны, не только стали весьма знамениты, но и заставили всех искренне поверить в то, что они прекрасны.

Мы в AdMe.ru считаем, что интеллект и умение себя подать гораздо важнее безупречных черт лица и великолепной фигуры. Даже на солнце есть пятна, и внешность прославленных красавиц прошлого не была идеальной.

Клеопатра

Имя этой царицы для многих является синонимом роковой красавицы. Ее играли настоящие богини экрана: Вивьен Ли, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Моника Беллуччи. Однако Клеопатра не обладала безупречной внешностью. Согласно научным изысканиям, она была невысокого роста и полновата. На дошедших до нас предположительно прижизненных изображениях хорошо видны фамильные черты, присущие всей династии Птолемеев: солидный нос и выступающий подбородок. Вот что писал Плутарх, основываясь на воспоминаниях очевидцев: «Ее красота сама по себе не была несравненной», но «разговоры с ней обладали непреодолимым очарованием, а в ее присутствии... было что-то волнующее».

Маркиза де Помпадур

Жанна-Антуанетта, известная как маркиза де Помпадур, официальная фаворитка короля Франции Людовика XV, сумела не только очаровать монарха, но и стать для него на долгие годы самой главной женщиной, к которой он возвращался раз за разом. Мы судим о ее внешности по прелестным картинам Буше, однако современники упрекали живописца за лесть. Например, к тому моменту, когда был написан один из самых известных портретов, мадам длительное время страдала от множественных болезней, что не могло не отразиться на внешнем виде: кожа ее была морщинистой и сухой, а не прозрачно-фарфоровой и нежной, как на полотне. Вместе с тем мало что могло испортить обаяние маркизы. Ее современник, придворный Дюфор де Шеверни, когда писал о ней, отметил небольшие глаза, но тут же добавил, что они были «самые яркие, самые остроумные и самые искрящиеся» из тех, что он «когда-либо видел в жизни».

Анна Болейн

В массовой культуре принято представлять Анну Болейн как потрясающе красивую женщину, очаровавшую Генриха VIII в ту же секунду, как он ее увидел. Но те, кто встречал будущую королеву, описывали ее следующим образом: «Не самая прекрасная женщина в мире. Среднего роста, смуглая, с длинной шеей, широким ртом.... и черными красивыми глазами». Но ни широкий рот с тонкими губами, ни крупный нос или слишком темная по канонам красоты того времени кожа не затмили в глазах короля других ее достоинств, среди которых были живой ум, хорошее образование, пылкий нрав и целеустремленность, а также весьма острый язык.

Анна Австрийская

Королева, вскружившая голову герцогу Бекингему, хотя и звалась Анной Австрийской, родилась в Испании и принадлежала к династии, которая позже станет известна как дом Габсбургов. И хотя ей повезло и она не унаследовала характерную нижнюю челюсть, другие фамильные черты — крупный мясистый нос с горбинкой и выступающая нижняя губа — заметны даже на парадных портретах, призванных льстить модели. Так что, когда в кино нам показывают Анну безупречной красоткой, стоит помнить, что в жизни она была красивой, но далеко не идеальной.

Барбара Радзивилл

Молодая вдова литовского воеводы настолько вскружила голову королю Сигизмунду II, что он в нарушение всех правил того времени женился на ней и, несмотря на 3-летнее сопротивление королевы-матери и всего сейма, короновал возлюбленную. Эта история стала одной из тех, которыми иллюстрируют фразу «Любовь побеждает все», а кроме того, послужила вдохновением для множества легенд и художественных произведений. Барбару считали первой красавицей Европы, и этому абсолютно не мешал ее орлиный нос. Правда, ни на прижизненных изображениях, ни на картинах Войцеха Герсона, Йозефа Зимлера и Яна Матейко вы его не увидите. Установить истинный облик женщины смогли ученые, реконструировавшие ее лицо по останкам.

Маргарита де Валуа

В истории Маргариты де Валуа, которую с легкой руки Дюма многие знают как королеву Марго, все не так однозначно, как изложил великий романист. Тем не менее страсти вокруг «жемчужины Валуа» пылали нешуточные. В том числе и любовные. Хуан Австрийский, брат короля Испании Филиппа II, специально прибыл ко французскому двору по пути в Нидерланды, чтобы увидеть ту, о ком судачила в то время вся Европа. Свои впечатления он описал так: «Красота этой принцессы более божественная, чем человеческая. Но она создана для того, чтобы проклинать и губить мужчин, а не спасать их». Можно понять, как на самом деле выглядела Маргарита, посмотрев на портрет, приписываемый Франсуа Клуэ. Знатоки отмечают, что этот художник отличался предельной точностью рисунка. На его полотнах можно хорошо разглядеть пухлые щечки красавицы, аккуратные губы бантиком, живые и проницательные карие глаза, один из которых слегка косит. Натуральной брюнетке Марго по моде того времени приходилось красить волосы и носить светлые парики, завитые в мелкие кудряшки.

Жозефина Богарне

Когда Жозефина повстречала Наполеона, ей было 32 года, будущий император был на 6 лет ее моложе. Портреты этой женщины дают вполне исчерпывающее представление о ее внешности: смуглая, кареглазая, с небольшим прямым носиком, однако всюду она изображена с закрытым ртом. Дело в том, что детство и юность Жозефины прошли на Мартинике. Она росла в семье богатого плантатора и не знала отказа в сладком, из-за чего зубы ее были в ужасном состоянии: черные и гниющие. Но те, кто оказывался рядом, хотя и замечали этот недостаток, вместе с тем хвалили ум, элегантность и чарующий «серебристый» голос женщины, которую боготворил человек, завоевавший пол-Европы.

Китти Фишер

Китти Фишер — одна из самых красивых дам английского полусвета XVIII века. Кроме богатых покровителей, у Китти была целая армия поклонников, включая и знаменитых художников. Так, один лишь Джошуа Рейнольдс написал 7 ее портретов. Ее наряды тщательно копировались, личная жизнь обсуждалась во всех слоях общества, а гравюры с изображением красотки продавались тысячами, что позволяет нам называть ее одной из первых «селебрити». Славе Китти нисколько не мешал ее простоватый носик уточкой, вздернутый до такой степени, что искусствоведы даже какое-то время считали, что если на неопознанных картинах Рейнольдса изображена девушка с таким носом, то это, вне всяких сомнений, мисс Фишер.

Наталья Гончарова

Жена и возлюбленная поэта, из-за которой он вызвал назойливого ухажера на ставшую для него роковой дуэль, считалась одной из красивейших женщин света. Можно убедиться в этом, рассматривая ее портреты. Вот только все они, кроме одного, авторства Александра Брюллова, изображают ее в полупрофиль. Таким образом, зритель знать не знает об одной особенности внешности Натальи Николаевны: у нее было легкое косоглазие. Неслучайно сам поэт называл ее «моя косая Мадонна». Вот как описывает впечатление от встреч с Натальей Гончаровой ее современник, врач и мемуарист Станислав Моравский: «Лицо было чрезвычайно красиво, но меня в нем, как кулаком, ударял всегда какой-то недостаток рисунка. В конце концов я понял, что, не в пример большинству человеческих лиц, глаза ее, очень красивые и очень большие, были размещены так близко друг к другу, что противоречили рисовальному правилу: один глаз должен быть отделен от другого на меру целого глаза».

Айседора Дункан

Айседора Дункан известна всему миру как «мать современного танца». У нее были бурные романы с художниками, актерами, промышленниками-миллионерами, но выйти замуж ее уговорил лишь поэт. Есенина, любимца дам, очаровала женщина, которая была на 18 лет его старше. Об Айседоре и ее танцах много злословили. Одним из самых неприятных было высказывание знаменитого хореографа Джорджа Баланчина, который описал ее как «толстую женщину, которая часами каталась по сцене, словно поросенок». Да, Дункан не отличалась балетным сложением, но ей это было и не нужно. Она исповедовала свободу тела в танце и выступала босиком, в легких, воздушных платьях, не сковывающих движения.

Уоллис Симпсон

Внешность американской светской львицы, женщины, покорившей будущего короля Эдуарда VIII, никто бы не назвал безупречной. У Уоллис были крупные руки, плоская грудь, тяжелая челюсть. Она сама считала себя некрасивой, поэтому сделала ставку на умение одеваться и в итоге стала иконой стиля. Принц увидел в ней не только элегантную женщину, но и остроумного, понимающего и сочувствующего собеседника.