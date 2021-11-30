10 ярких наблюдений, которые докажут, что о мужчинах в нашем обществе забоятся больше, чем о женщинах

На мужчин, которые вместо жены берут декретный отпуск, часто смотрят с недоверием, а иногда и откровенно осуждают. Мужчин, внезапно решивших заняться «женским» хобби, тоже скорее осудят, чем поймут. Но все же существуют области, в которых мужские интересы и потребности выходят на первый план. Речь идет, например, об организации общественных пространств, тестах на безопасность и комфортной одежде.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какие сферы жизни могут похвастаться исключительным вниманием к мужчинам. А в бонусе мы расскажем о парковке, которая необходима беременным женщинам.

Температура в офисе ориентирована на комфорт мужчин

Когда женщины мерзнут в офисе и простывают, их коллеги-мужчины могут не испытывать дискомфорта из-за температуры и спокойно закатывают рукава. И этому есть вполне логичное объяснение. Оказывается, офисные системы кондиционирования воздуха по умолчанию настроены в соответствии со скоростью метаболизма 40-летнего мужчины.

Для женщин не так часто шьют спецодежду

Женщины успешно заняты в сферах, которые прежде считались мужскими: строительство, безопасность, транспорт. Но зачастую у сотрудниц нет возможности приобрести необходимую спецодежду. Фабрики об этом говорят прямо и советуют либо ориентироваться на мужской размерный ряд и пытаться что-то подобрать, либо шить на заказ.

Некоторые лекарства тестируются только на мужчинах

Действие некоторых лекарств на женский организм не изучается отдельно. В группу испытуемых входят мужчины, что не позволяет определить влияние и возможные последствия на организмы женщин.

Требования дресс-кода для женщин строже

Во многих компаниях существует строгий дресс-код, от которого женщины могут сильно уставать. Ведь иногда они вынуждены носить узкие юбки, высокие каблуки и колготки даже в жаркое время года. Это довольно неудобно, тогда как мужчины чувствуют себя комфортно, потому что требования к их внешнему виду не такие жесткие. А когда в рабочих помещениях имеются стеклянные полы, которые все отражают, неудобство превращается в дикий и бесконечный дискомфорт.

Туристические рюкзаки не так удобны для женщин

Пользователи сети пишут, что часто женский рюкзак — это просто покрашенный в розовый цвет мужской, но при этом игнорируется важнейшая деталь. Ведь когда рюкзак разработан без учета женских пропорций, то нагрудный ремень будет использовать проблематично. И если женщина быстро устанет от своей ноши, то у мужчины больше шансов избежать подобных сложностей, ведь он по-прежнему энергичный и бодрый.

Женское нижнее белье может вредить здоровью

В магазинах нижнего белья каждый раз можно убедиться в том, что забота о комфорте — это не самая сильная черта производителей. И избитая шутка о том, что на этикетки тратится ткани больше, чем на само белье, имеет под собой основание. Вот и получается, что изделия для мужчин удобные, а для женщин — красивые. Но дело не только в этом. Ведь гинекологи, например, постоянно говорят о том, что нижнее белье должно быть свободным и из натуральных материалов. А любимые многими стринги могут не только вызвать раздражение, но и нанести серьезный вред здоровью.

О безопасности женщин заботятся спустя рукава

Перед тем как автомобиль выйдет на рынок, он проходит несколько краш-тестов. Но ни в одном из них не используются женские манекены. Соответственно, женские антропометрические показатели не учитываются.

Мужчинам удобнее сидеть в автомобиле

Конструкция автомобиля рассчитана на мужчин, что ведет к неправильному положению женщины-водителя в автомобиле. Женщины, как правило, сидят дальше от рулевой колонки. Они также вынуждены располагаться почти под прямым углом, чтобы видеть приборную панель.

Мужчинам проще купить нейтральную одежду

Одежда для мужчин иногда выглядит интереснее, чем аналогичные товары в женском отделе. Поэтому многие девушки предпочитают составлять базовый гардероб из предложений мужских коллекций, которые лишены навязчивого декора и нелепых рисунков.

К женским проблемам не всегда относятся серьезно

Когда женщина чувствует недомогание, она часто слышит, что болезнь обусловлена гормонами. Не говоря уже о том, что рекомендацию «нужно родить — и все пройдет» может получить любая женщина и девушка репродуктивного возраста. В этом отношении мужчинам повезло больше, ведь их жалобы точно не спишут на ПМС.

Бонус: о парковке для беременных

Шерил Сандберг, сотрудница корпорации Google, была беременна, когда однажды не смогла найти удобное место на парковке компании. На следующий день она предложила руководству выделить парковочные места для беременных рядом с входной группой, чтобы не заставлять женщин преодолевать сотни метров до своего автомобиля. Предложение было принято и вскоре реализовано.