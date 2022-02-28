10 доказательств того, что модистки и портнихи в прошлые века крутились как могли

В наши дни ежегодно изготавливается около 100 млрд предметов одежды. И некоторые наряды даже не добираются до магазинов. А еще пару столетий назад одежда шилась вручную и ткани стоили дорого. Поэтому умение раскроить материал и создать из него яркий туалет высоко ценилось. Модисткам и портнихам, которые одевали женщин из разных сословий, требовалось обладать многими талантами. От умения уловить последние модные веяния до некоторой хитрости и ловкости, которая позволяла им добыть необходимые ткани и аксессуары.

Мы в AdMe.ru решили изучить будни женщин, которые своими руками творили моду в те времена, когда еще не было дизайнеров одежды и глянцевых журналов.

Долгое время женщин не допускали в гильдию портных

До XVII века портновским ремеслом занимались в основном мужчины. Женщинам доставалась черная работа: они шили самые простые детали туалета и к участию в делах гильдии практически не допускались. Для того чтобы заинтересовать большее количество потенциальных клиентов, портные стали брать в подмастерья девушек. Дамам было спокойнее, когда мерки с них снимали работники женского пола. Свою роль сыграла и изменчивая мода. Дамы стали носить платья мантуя (на коллаже справа), которые было относительно просто кроить и изготавливать. Пошивом таких нарядов занимались портнихи. И таким образом женщины смогли потеснить мужчин в этой отрасли, захватив в результате нишу изготовления дамской одежды.

В середине XVIII века некоторыми магазинами, в которых продавались шляпки, ткани, фурнитура и аксессуары, владели женщины. Их называли модистками. Барышни не только торговали готовыми головными уборами, кружевами, лентами и прочим, но и занимались изготовлением новой одежды и перешивкой старой. Для этого модистки порой нанимали большой штат, в который входили белошвейки, портнихи, вышивальщицы и пр.

Шить учили всех поголовно: и мальчиков, и девочек

Хотя шитье считалось женским занятием, в прошлые века этим мастерством хотя бы на элементарном уровне владели все поголовно, невзирая на пол или классовую принадлежность. И девочек, и мальчиков учили основам ремесла. Если зажиточные люди могли заказать одежду у профессионалов, то люди победнее многие предметы туалета делали самостоятельно.

У моряков и портных было что-то общее: и те и другие шили одежду. Только первые для себя, а вторые на продажу. В XVIII веке на судах даже выделялись специальные дни, когда матросы могли заняться починкой рубах и штанов или созданием новых. Портновское ремесло считалось уважаемой профессией. Обучались ему у мастеров.

До появления портновских лент мерки снимали с помощью бумаги

В прошлые века мастерство портнихи заключалось не столько в умении шить одежду, сколько в возможности правильно раскроить полотно. Ткань стоила дорого, и при неправильных расчетах отрез заканчивался до того, как платье было готово. А купить еще один рулон с такой же материей было невозможно. Ловкие портные сохраняли ненужные обрезки, которые впоследствии использовали при создании других нарядов. Это было еще одним источником дохода.

До начала XIX века для снятия мерок использовались бумажные ленты. При замере мастер просто делал или вырезал на ленте специальные пометки. У каждого портного существовали свои коды, которые не требовали от него знания грамоты или цифр. Выкройки рисовали на бумаге или дешевой ткани. Если у разных клиентов были схожие размеры, можно было использовать эти выкройки для обоих.

Вместо модных журналов женщины пользовались куклами

До конца XVIII века, чтобы продемонстрировать последние модные веяния, использовали маленьких кукол. Их еще называли пандорами. Рисовать для этих целей портреты было долго и дорого. Кукол делали из воска или дерева и наряжали в миниатюрные копии платьев. Сначала их отправляли друг другу коронованные особы, дабы показать последние туалеты. Чтобы обезопасить перевозку этих ценных изделий, к некоторым даже прикрепляли эскорт.

В середине XVIII века появились первые полноразмерные манекены, а до этого модистки демонстрировали фасоны на таких куклах. Они выставляли на витринах фигурки, наряженные в разные платья. Куклы отправляли в соседние страны, а порой и за океан, чтобы познакомить жителей других земель с модными новинками, а заодно похвастаться своим мастерством. С появлением первых модных журналов пандоры стали терять популярность. Изготовление кукол стоило дороже, чем печать издания. К тому же эти фигурки запретил Наполеон, потому что боялся утечки важных данных. Ведь с помощью таких изделий шпионы могли пересылать ценные бумаги и сведения.

Модистки и портнихи безжалостно использовали тяжелый труд швей

Профессия портнихи или модистки считалась вполне респектабельной. Многие представители среднего класса отдавали своих дочерей на обучение к мастерицам. В будущем барышни могли рассчитывать на хорошее место и достойный доход, так как портнихи в основном отвечали за создание полноценного наряда. А черновую работу выполняли швеи. В этой роли зачастую оказывались как молодые сироты, лишившиеся поддержки отца семейства, так и вдовы средних лет. Женщины работали от рассвета до заката, а в разгар сезона и до 20 часов в день. И за свои труды получали сущие крохи, которых с трудом хватало на оплату жилья и еды. Подобные условия порой приводили к трагедиям.

Модистки знали многие секреты своих клиентов и использовали в корыстных целях слухи

В ателье можно было услышать последние светские слухи и сплетни. Опытная мастерица всегда держала ушки на макушке, ведь в салоне дамы обсуждали предстоящие мероприятия, такие как балы и приемы. Располагая этими сведениями, барышни могли заранее купить все необходимые ткани, а заодно разузнать у торговцев информацию о последних модных веяниях. А значит, предложить своим клиентам больший выбор материалов и фасонов, чем другие ателье в городе.

Изготовление платьев и шляпок могло нанести ущерб здоровью

За своеобразным поведением Шляпника, которого Алиса, героиня Льюиса Кэрролла, повстречала во время чаепития, скрывалась печальная история. В XVIII и XIX веках люди, которые занимались изготовлением головных уборов, использовали ртуть. Она требовалась для выделки меха. Длительная работа с этим химическим элементом приводила к «болезни безумного шляпника»: тремор, потеря памяти и спутанное сознание. Другой опасный элемент, который применялся для создания одежды и аксессуаров, — мышьяк. Его добавляли в красители для придания вещам завораживающего зеленого цвета. От этих модных веяний в первую очередь страдали не знатные дамы, а простые женщины, швеи, портнихи, модистки, которым постоянно приходилось работать с мышьяком. Ситуация изменилась только с появлением искусственных красителей.

Подержанной одеждой торговали еще столетия назад

В прежние века использованные детали туалета носили все: и бедняки, и зажиточные люди. Мужчины и женщины, которые торговали подержанной одеждой, получали немалые деньги. Материалы стоили баснословных денег, а вот ручной труд был не слишком дорог. Поэтому предметы перешивались по нескольку раз. В процессе внешний вид вещи мог измениться до неузнаваемости в зависимости от модных веяний. Переделкой занимались портные, швеи и модистки. Подержанную одежду находили на аукционах, получали в наследство или в качестве зарплаты, покупали, а иногда даже похищали. Поэтому умение перешить деталь туалета так, чтобы никто не смог опознать вещь, очень ценилось.

Из-за модисток чуть не исчезло несколько видов пернатых

В XVIII и XIX веках шляпки были обязательным элементом дамского туалета. Изготовлением их занимались модистки. Изысканный головной убор был настоящим произведением искусства. Для украшения этой детали туалета использовались не только ленты, кружева и цветы. Модистки часто добавляли к ансамблю насекомых, чучела грызунов, рептилий и птиц. Еще одним элементом были перья.

Для украшения шляпок модисткам требовалось огромное количество перьев. В какой-то момент спрос на этот продукт достиг таких размеров, что ученые всерьез начали опасаться за поголовье птиц. Ни одна пичуга не могла чувствовать себя в безопасности. В 1889 году даже появилось первое общество по защите пернатых. И шляпки с перьями под напором разгневанной общественности стали терять популярность. В результате птиц спасло появление автомобилей. Поместиться в тесном салоне в пышном головном уборе было сложно, а в открытой машине его безжалостно трепал ветер.

Первые обозреватели в дамских журналах были модистками

Первые дамские журналы появились в XVIII веке. На их страницах дамы могли найти последние слухи, описание жизни знатных особ, литературные произведения, рецензии на выставки и спектакли, ноты и узоры для вышивки. В конце века там же стали появляться первые гравюры с модными платьями и заметки, в которых описывались свежие тренды. Модистки и портнихи часто публиковали в подобных изданиях примеры своих работ. Чтобы быть в курсе последних веяний, некоторые даже отправляли своих агентов в другие города. Публикация гравюр стоила дорого, а потому в журнале обычно печатали ограниченное количество изображений. В дорогих изданиях такие иллюстрации иногда раскрашивали вручную. В одном из журналов до начала XIX века картинки были черно-белыми, и читательницы сами могли разрисовать модели, как в современной раскраске.