10 доказательств того, что Мексике есть чем удивить помимо мужчин в сомбреро

Трудно поверить в то, что фармацевтом может быть обычный продавец без специального образования, что родителям нужно наготовить кучу еды, а потом еще продать ее на ярмарке, чтобы проспонсировать нужды школы, но все это реалии жизни в Мексике. О ней в своем блоге рассказывает Мария Скалыга — русская девушка, которая вышла замуж за мексиканца и теперь живет в Оахаке.

Мы в AdMe.ru любим узнавать интересные вещи о разных культурах и в этот раз решили поведать вам о жизни в Мексике.

1. Фармацевты без медицинского образования

Одним из первых фактов, которые я узнала о Мексике, была дороговизна местных лекарств. В аптеках работают не фармацевты, а обычные продавцы, которые не разбираются в лекарствах, а просто ищут наименования в компьютере.

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Для удобства потребителей и повышения прибыли при каждой аптеке есть кабинет врача. Консультация бесплатная либо стоит ₽ 100. У крупных аптечных сетей есть круглосуточная курьерская доставка. Если у вас есть страховка и врач назначил лекарство, то в аптеке при больнице это лекарство выдадут бесплатно. Антибиотики продают строго по рецепту.

2. Почему в Мексике приходится экономить воду

В Мексике я стала экономить воду и вообще полностью поменяла свое к ней отношение. Система подачи воды от города тут устроена хитро. Раньше в наш район вода поступала по трубам раз в 9 дней. Ее нужно было собрать по максимуму, чтобы хватило на следующие 9 дней. Сейчас вода от города приходит раз в 3 недели. Поэтому мы заказываем ее самостоятельно.

Когда принимаешь душ, ставишь ведро для сбора воды. Намыливаешься или моешь голову — кран выключаешь (включаешь только ополоснуться). Воду после мытья полов частично собираем, потом используем для туалета.

3. Ярмарки еды для нужд образования

В Мексике родителей заставляют готовить и продавать еду на нужды образования. Каждый детский сад и школа раз в год устраивает ярмарку под названием «кермес». Когда-то в Европе так назывались церковные праздники: народ развлекался и заодно денежку собирал на благие цели. У нас все поскромнее. Цель — собрать деньги на крупные покупки для школы, на которые не хватает ежемесячных родительских взносов. Директор потом отчитывается, сколько собрали, на что потратили. Причем кермесы устраивают и государственные заведения.

4. 12 виноградин вместо «подожженного желания»

Нужно глотать по 1 ягоде под бой курантов и загадывать желание. Съешь только 10 — будешь удачлив на 2 месяца меньше. Виноград в Мексике стоит минимум 180 руб/кг (для сравнения, грейпфруты — 40 руб/кг), так что в последние числа декабря его производители зарабатывают на год вперед.

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Одна из версий гласит, что виной тому маркетинговый ход. У виноделов в Испании 100 лет назад выдался небывалый урожай винограда. И чтобы «избавиться» от него, они провели рекламную кампанию: виноградины, съеденные под бой курантов, притягивают удачу. И даже стали продавать их в упаковках по 12 штук.

5. Чтобы не перепутать детей в роддоме

Какие меры предпринимают, чтобы в роддоме не перепутали детей? Сразу после рождения ребенку на всю грудь лепят пластырь с подробной информацией: имя и фамилия мамы, рост и вес, показатели по шкале Апгар. Такой же пластырь с данными прикрепляют на запястье. Если малыша вздумают похитить, то бандиту будет непросто. Пока он будет отлеплять пластырь, ребенок закричит и похитителя заметят.

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При выписке маме дают сертификат, и по пути на улицу она проходит два поста охраны, где сравнивают данные ребенка в сертификате и на пластыре. В целях борьбы с похищениями малышам также не разрешают надевать одежду, принесенную из дома.

6. «Отмена» пятниц министерством образования

Несколько лет назад министерство образования Мексики взяло и отменило... нет, не понедельники, а пятницы. Каждую последнюю пятницу месяца в местных садах и школах нет занятий. Родителям устроили такой сюрприз «для их же блага»: в этот день учителя собираются и обсуждают, как лучше учить детей.

7. Фантазийное жилье в Мексике

При строительстве своих жилищ многие мексиканцы экономят на архитекторе, поэтому каждый дом — это отражение дикой фантазии его владельца. Такими «фантазийными» были все 3 квартиры, которые мы снимали в Оахаке. Но первый дом поразил меня больше всего. Зал — огромный ангар, в котором можно было кататься на роликах. И в центре сиротливо стоял крошечный стол, за которым мы завтракали, и 4 стула. У нас не было окон, которые выходили на улицу.

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Между залом и кухней с одной стороны и 2 спальнями с другой были «глотатели» — дырки в крыше или, точнее, она просто отсутствовала, благодаря чему солнце и попадало в наш дом. В сезон дождей с неба лило с такой силой, что вода не успевала утекать в канализацию («глотатели» не успевали ее глотать) и просто заливалась к нам в зал! А чтобы пройти в спальню, мы надевали резиновые сапоги.

8. «Не знаете, что почитать детям? Спросите у педиатра»

Вся Оахака увешана плакатами «Не знаете, что почитать детям? Спросите у педиатра». Висят и другие плакаты, пропагандирующие чтение. На всех — известные люди. Есть национальная программа «Читать больше», благодаря которой постоянно проводятся мероприятия, прививающие любовь к чтению. На плакатах везде написано: «Читайте 20 минут в день».

9. Самые активные борцы за права

Если человек устроится работать в государственную школу, ему придется вступить в профсоюз и активно отстаивать свои права и желания. Учителя таким образом «проявляют себя» около трети учебного года, занятий в школе в это время нет. В последние годы преподаватели выступают против реформы образования, в частности против аттестации. Раньше учитель, уходя на пенсию, мог передать свою должность «по наследству» родственнику или другу, который вообще мог не иметь образования.

10. Доход на мусоре

Недавно 4 девушки создали проект Protrash для помощи своим согражданам без определенного места жительства. Грузовики компании ездят и собирают годный для переработки мусор. Жителям раздали дебетовые карточки. Они кладут мусор на весы, подключенные по Bluetooth к специальному приложению, а приложение считает стоимость сделки и переводит нужную сумму на карточку «дарителя». Интересная деталь: дебетовые карточки настроены так, что на них можно купить все, но нельзя с помощью этих средств удовлетворить свои пагубные привычки.

11. Запрет пластика и посуда из косточек авокадо

В конце октября в Оахаке был введен запрет на использование пластиковых бутылок и упаковок из пенопласта. И теперь на многоразовые бутылки, в которые люди набирают воду, перейдет большинство жителей. Один из мексиканцев сделал еще один важный шаг на пути к улучшению ситуации — создал компанию, которая из косточек авокадо производит посуду. Привычный биопластик стоит на 40 % дороже обычного из-за более затратного производства. А за счет использования косточек компания теперь делает биопластик по цене обычного. И она уже даже экспортирует свою посуду в 21 страну и ежегодно производит 900 тонн продукции.

12. Подарки от Санты и от волхвов

Помимо Санты, который приносит подарки на Рождество 25 декабря, по традиции дети получают подарки еще и от волхвов. По мексиканской традиции, письмо для них нужно оставлять дома в ботинке. И в тот же ботинок должен поместиться подарок. Но сейчас традиция соблюдается уже не так строго, поэтому подарок может оказаться и побольше. У легенды с ботинками интересная история. Когда Иисус был ребенком, то из-за бедности ходил босиком. Дети пожалели его и решили подарить ему свои старые ботинки. Вымыли их и для просушки поставили на подоконник. А волхвы оценили такую щедрость, принесли подарки и положили их детям в ботинки.