10 доказательств того, что королевская семья обладает шикарным чувством юмора

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Королевское семейство Виндзоров у многих ассоциируется с эталонной английской чопорностью. На самом деле, как и все люди, персоны голубых кровей не прочь подшутить над своими близкими и по-доброму посмеяться. В этом посте AdMe.ru собрал самые острые высказывания членов королевской семьи, которые доказывают, что юмор им не чужд.

1. Перед самыми родами Кейт Миддлтон королева Елизавета пошутила:

2. Когда Кейт Миддлтон спросили, почему они опоздали, она ответила: «Уильям долго укладывал свою прическу».

3. После рождения первого внука у принца Чарльза спросили, счастлив ли он, что наконец стал дедушкой. Принц ответил:

4. О кулинарных способностях своей супруги принц Уильям высказался следующим образом: «Стряпню Кейт можно было бы охарактеризовать как „ой, я такая худая“».

5. Принцу Чарльзу пришлось поздравлять королеву красоты Англии, и вот с чего он начал: «Мой отец учил меня, если я когда-нибудь встречу женщину в таком платье, как у вас, то я должен смотреть ей прямо в глаза».

6. На Лондонском марафоне 2012 года принц Гарри пообещал, что в будущем году марафон побегут Уильям и Кейт. Когда в 2013-м у Гарри спросили, где же его брат с женой, он ответил:

7. А вот что думает принц Филипп о правилах этикета: «Если мужчина открывает дверь автомобиля перед своей женой, значит, у него либо новый автомобиль, либо новая жена».

8. Когда принца Уильяма спросили, что он понял, повзрослев, тот ответил:

9. Перед одной из поездок в Америку принц Гарри сказал: «Я очень волнуюсь, что американские дети, особенно те, кто хоть раз побывал в Диснейленде, не поверят, что я принц. Поэтому на этот раз я собираюсь надеть корону, накидку и такие туфли с длинными носами».

10. На приеме в Австралийском университете королеве Елизавете и ее супругу, принцу Филиппу, представили пару — мистер и доктор Робинсоны. Мужчина заметил, что его жена — доктор философии и что ее персона гораздо важнее его. На что принц Филипп ответил: «Ах да! В нашей семье абсолютно та же проблема».