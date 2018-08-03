10+ доказательств того, что каждый из нас видит мир по-разному (в буквальном смысле)

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Глаза человека — это не только его душа, но и целый мир загадок. Почему говорят, что раньше люди не видели синий, хотя египтяне вовсю расцвечивали им свои гробницы и украшения? Как некоторым людям удается видеть ультрафиолетовое излучение, а другим — различать сразу 100 млн оттенков? Существует ли на самом деле творческое видение? Так много вопросов, на которые у современных ученых наверняка должны быть ответы.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как различается видение разных людей в зависимости от образа мыслей, культуры, времени и других обстоятельств. Аккуратнее, после этой статьи вы можете увидеть мир в новом свете.

Почему древние люди не отличали цвет фуксии от белого, а фиолетовый путали с синим?

10 тыс. лет назад люди видели цвета так же, как и мы, но использовали обобщенные названия. Светлые оттенки приравнивались к белому цвету, темные — к черному. Цвет фуксии был ярким и светлым, поэтому стоял в одном ряду с белым или желтым. Фиолетовый и синий были похожими и стояли в одном ряду, приравниваясь к темному или черному. Позже оттенки начали распределять между красным, желтым, зеленым и сине-зеленым цветами (фиолетовый вместе с синим попадали в разряд сине-зеленого цвета). В речи люди описывали оттенки цвета через контекст — так, как сегодня мы объясняем вкус. Слов «сладкий», «соленый», «кислый», «острый» или «горький» часто оказывается недостаточно, чтобы точно передать смысл, и мы используем уточнение: сравните, например, фразы «как кислый лимон» и «как кислый кофе».

Древние египтяне видели синий цвет, а греки — нет?

Египтолог Ричард Х. Уилкинсон (Richard H. Wilkinson) заметил, что для каждого цвета существовало конкретное значение. Например, художники всегда изображали мужчин с красно-коричневой кожей, женщин — со светло-коричневой, а богов — с золотой, потому что верили, что кожа богов и фараонов действительно из золота. Исключением был Осирис, который получил черную или зеленую кожу — символ новой жизни и воскрешения. Это подчеркивало его историю: он был убит богом Сетом и воскрешен богиней Исидой, чтобы затем править загробным миром.

Синий и голубой цвета были самыми популярными у египтян, они символизировали истину, правду, рождение и жизнь. Небеса и воды плодородного Нила были синими, амулеты плодородия и татуировки для женщин в виде божка Беса чаще были также синего цвета. Но значение каждого цвета было неразрывно привязано и к контексту изображения. Это заметнее в языке древних греков: описывая объекты, они группировали их по качествам. Например, небо называли бронзовым, потому что оно ослепительно, как лезвие меча. Море — пурпурно-красным, как и вино, потому что они оба символизируют свежесть, жизнь. Но правда ли, что греки не различали синий цвет?

Загадка: как в оригинале выглядела эта древнегреческая статуя?

Правильный ответ: вариант А. Ученые Винценц Бринкманн (Vinzenz Brinkmann) и Ульрике Кох-Бринкманн (Ulrike Koch-Brinkmann) доказали, что античные статуи и общественные здания выполнены в цвете. Пигменты в красках были минеральными, но сам носитель — органическим, поэтому со временем бактерии разрушали его, и краски осыпались. Оказалось, что наши представления о минимализме цвета в античные времена далеки от реальности. И, конечно, греки прекрасно различали оттенки синего, выделяя его в отдельную категорию цвета.

На основе исследований в 2007 году американские и немецкие ученые разработали выставку, где представлены античные статуи и здания в оригинальной расцветке. Сложно поверить, что сотни лет назад древнегреческие мастера использовали такое разнообразие цветов, украшения в виде бронзовых вставок и выпуклые зрачки глаз из черного камня.

Еще Аристотель, древнегреческий философ и воспитатель Александра Македонского, в своих трудах рассказывал о 7 основных цветах: черном, белом, красном, желтом, зеленом, синем и фиолетовом. Он связывал их с 7 нотами, небесными телами и днями недели. Сегодня мы называем 11–12 основных категорий цвета в языке, и это косвенно указывает на степень развития общества. Есть и те, кто легко определяет малейшую разницу в оттенках цветов и использует в 10 раз больше определений.

Например, «шартрез», «лайм» и «трилистник» — это названия цветов зеленого оттенка, которые для большинства выглядят как зеленый или светло-зеленый цвет. Проверить, насколько чувствительны глаза к цвету, можно с помощью этого теста.

Ни один человек не различает синие цвета до года

В рамках исследований выяснилось, что дети в возрасте от 4 до 8 месяцев быстрее распознавали зеленый круг на синем фоне, чем голубой круг на синем фоне. Эти выводы поставили ученых перед новой загадкой: способность распознавать цвета является врожденной или приобретенной?

Некоторые люди видят в 100 раз больше цветов, чем остальные. Посчитайте, сколько полосок видите вы:

Менее 20 полосок: возможно, у вас 2 типа светочувствительных колбочек. Как и у 1/4 населения мира. Вы различаете чуть меньше цветов, чем большинство. Видеть полный спектр помогут специальные очки или приложения, разработанные для всех видов дальтонизма. От 20 до 36 полосок: у вас, скорее всего, 3 типа светочувствительных колбочек. Вы, как и большинство людей, различаете большое число цветовых оттенков. Более 37 полосок: похоже, вы относитесь к числу тетрахроматов. У них сразу 4 типа светочувствительных колбочек. Такие люди распознают примерно 100 млн цветов, как пчелы, некоторые птицы и художница Кончетта Антико, которая создает такие картины:

Наличие сразу 4 типов колбочек является редкой мутацией и встречается среди женщин, у которых в роду есть мужчины с дальтонизмом. Но даже люди с одинаковыми глазами — близнецы — воспринимают цвет по-разному. Сам мозг определяет цвет в зависимости от настроения, эмоций и воспоминаний.

Как описать цвет, если в языке нет его названия?

Некоторые люди заметили, что часто мы применяем по отношению к одному и тому же цвету разные названия из-за трудностей восприятия. Вспомните загадку с платьем: одни считали его бело-золотым, другие — черно-синим. В языке йеле, используемом на острове в Папуа — Новой Гвинее, существует другой подход к определению цвета. Вместо отдельного названия используют название предмета, который при любых обстоятельствах выглядит неизменно. Например, слово «ночь» означает черный цвет, «какаду» — белый, «сок» — темно-красный, «незрелый» — зеленый, «вода у рифа» — голубой. Но даже такой подход не защитит вас от иллюзий, которые намеренно создает ваш собственный мозг. Посмотрите на картинку и скажите, какого цвета круги за полосками:

Дело в том, что они все одного цвета. Это оптическая иллюзия Манкера-Уайта. Их-за разноцветных полосок на картинке кажется, что круги 4 разных оттенков. Думаете, что теперь это легкая задачка? Попробуйте точно ответить, какого цвета сердца за полосками:

Ответ: все они одинакового цвета — желтого.

Можно ли услышать цвет или увидеть время?

Да, нейрологический феномен синестезии тоже является игрой нашего разума. Люди-синестестики представляют, что буква «Д» непременно, допустим, синего цвета, а имя «Алексей» может вызвать у них во рту горький привкус. Известными синестетиками были Владимир Набоков, Ференц Лист, Дюк Эллингтон и Ван Гог. Если вам кажется, что вы тоже синестетик, проверьте себя и примите участие в исследованиях, чтобы помочь науке в познании этого удивительного состояния.

Почему люди с аутизмом иначе видят мир?

Их мозг воспринимает увиденное иным образом: он фокусируется на центре изображения и воспринимает его целиком, не обращая внимания на значительные детали, например лица людей или яркие акценты. От общего к частному: чем дольше глаза обозревают, тем выразительнее становится каждая деталь в мозге. Такой способ восприятия информации может стать преимуществом для детектива. У большинства людей мозг видит картинку наоборот: сначала запоминает частные, значительные детали, а затем пытается достроить и сформировать целостное изображение.

Существует ли творческое видение на самом деле?

Допустим, каждый ваш глаз видит обособленное изображение. В результате мозг обычного человека постоянно выбирает, какое из них будет основным, — и это называется бинокулярным соревнованием. Человек видит то картинку правого глаза, то картинку левого. Но у некоторых людей мозг выбирает сразу 2 картинки, и получается как бы структурированное изображение. Эта особенность встречается у людей, занимающихся творчеством, открытых к общению и любознательных. Благодаря ей они распознают вокруг себя символы и образы, незаметные для обычных людей. Тренировать ее можно, разглядывая, к примеру, ковер или облака.

Загадка: можно ли ясной ночью разглядеть огонь свечи с расстояния в 48 км?

Ответ: нет. Чем выше интенсивность фона, тем ярче должен быть объект, чтобы мы его видели. Доказано, что в реальном мире при ясной погоде ночью невооруженным глазом можно увидеть пламя свечи с расстояния не более 2 576 м.

Человеческий глаз не единственный орган зрения

Некоторые люди видят ультрафиолетовое излучение: это происходит, когда удаляют хрусталик, именно он «фильтрует» УФ-излучение. Для них все люди покрыты веснушками, тоник и обычная вода — разного цвета, а птицы, цветы и некоторые грибы выглядят ярче. Человек распознает инфракрасное излучение благодаря рецепторам на коже, которая воспринимает его в виде теплового излучения. Вы замечаете это: ускоряется кровоток, расширяются сосуды, усиливается потоотделение. Некоторые ученые отмечают, что глаз способен увидеть вспышки зеленого света при использовании инфракрасного лазера — факт, который требует пересмотра возможностей человеческого зрения.