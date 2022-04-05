10+ доказательств того, что белая рубашка — это тот наряд, в котором можно и в пир, и в мир, и в добрые люди

Редкая женщина никогда не сокрушалась, что ей нечего надеть. Даже если в этот момент она стояла перед шкафом, который ломился от одежды. Потому что наличие большого количества вещей не гарантирует того, что они будут между собой выгодно сочетаться. Тем не менее у каждой в гардеробе найдется базовый предмет одежды, с которым можно составить десятки не похожих друг на друга образов.

На примере знаменитостей мы в AdMe.ru беремся доказать, что белая рубашка — это та самая вещь, в которой можно пойти и в офис, и в супермаркет, и в ресторан, и даже на пляж.

Будьте всегда разной, сочетая рубашку и джинсы

Мэрилин Монро была одной из первых, кто надел джинсы и заправил в них рубашку. Ее ковбойский образ в фильме «Неприкаянные» не оставил никого равнодушным. Он актуален и в нашу эпоху — только взгляните на Ким Кардашьян. В настоящее время нет однозначного ответа на вопрос, стоит ли заправлять рубашку в джинсы. Если ваши джинсы имеют высокую посадку, при этом вы не против сделать акцент на женственных изгибах тела, то тоже берите пример с Мэрилин и прячьте полы рубашки в брюки из денима.

Заправлять рубашку в джинсы категорически не рекомендуется, если у них заниженная линия талии. Также с рубашкой навыпуск можно создать расслабленный образ для прогулки, как у Риз Уизерспун. Сочетание джинсов и рубашки заиграет новыми красками, если дополнить их туфлями на каблуках и женственной сумочкой. Можно последовать примеру Матильды Геллер и добавить непринужденности, заправив в брюки лишь часть рубашки спереди.

Надевайте рубашку с черными брюками не только в офис

У многих сложился стереотип, что белый верх и черный низ носят лишь деловые дамы. А все потому, что рубашка и брюки темного оттенка соответствуют дресс-коду многих официальных мероприятий. Например, Меган Маркл представляла собственную линию одежды, будучи одетой как подобает бизнес-леди.

Однако черные брюки в сочетании с рубашкой могут вписаться и в уличный стиль, если сделать образ более небрежным. Об этом отлично знает Виктория Бекхэм. Взгляните на правое фото представленного выше коллажа. Знаменитость создала ансамбль из брюк свободного кроя и широкой рубашки, а дополнила его босоножками на плоской подошве. Ее образ никак нельзя назвать слишком официальным для прогулки.

Носите рубашку с любимым теплым свитером

Сочетание рубашки и теплого свитера уже не первый год занимает устойчивую позицию в ряду трендов. И даже если вы не следите за модой, есть как минимум 3 причины опробовать на себе это стильное решение. Во-первых, дополнительный слой одежды согреет вас в холодную погоду. Во-вторых, выглядывающие из-под свитера воротник и манжеты освежат образ. А в-третьих, такое сочетание будет уместно как в офисе, так и на прогулке. Можно комбинировать рубашку с любыми теплыми изделиями, кроме водолазки, и создавать разные образы. Блогер Александра Перейра и актриса Лили Коллинз продемонстрировали свои версии такого сочетания.

Также стилисты рекомендуют надевать рубашку и под укороченный свитер или топ. Получится весьма эффектный образ — незамеченной вы не останетесь.

Когда дело касается водолазки, надевайте поверх нее рубашку

Надеть рубашку поверх водолазки — еще один модный прием, который позволит в холодную пору выглядеть стильно без ущерба комфорту. Это сочетание будет к лицу как женщинам, так и мужчинам. Можно создать повседневный образ с джинсами, а можно и деловой с брюками и жакетом. Например, как у Беллы Хадид на показе коллекции Ralph Lauren.

Выберите юбку подлиннее, и образ заиграет новыми красками

Белая рубашка и юбка-карандаш — одно из классических сочетаний в одежде. Оно отвечает правилам делового дресс-кода, а потому миллионы женщин по всему миру так одеваются в офис. Но строгий образ легко превращается в вечерний, если сменить низ — надеть юбку в пол из добротной ткани. Судя по всему, этот прием хорошо известен Анджелине Джоли. Если на заседание в международной организации она пришла в рубашке и юбке-карандаше, то на премьеру фильма «Вечные» выбрала пышный длинный низ. И выглядела по-королевски элегантно.

Если кажется, что образу чего-то не хватает, поднимите воротник изделия

Стоит только поднять воротник рубашки, как образ кардинально меняется. Деловой костюм Джулии Робертс, в котором она появилась на одной из кинопремьер, нельзя назвать оригинальным. Но благодаря приподнятому воротнику ее наряд выглядит великолепно. Фешен-иллюстратор Дженни Уолтон продемонстрировала необычный образ с пальто. Можно сказать, что стоячий воротник ее рубашки послужил заменой шарфику. Возьмите на заметку такое решение на случай ветреной погоды в межсезонье.

Носите рубашку с разными аксессуарами

Шейный платок — отличный способ придать образу праздничное настроение. Помните, героиня Одри Хепберн носила шелковый аксессуар в фильме «Римские каникулы», дополнив им рубашку? Такое решение актуально и в наши дни. Блогер Александра Перейра тому пример. Если вы хотите выглядеть романтично, повяжите на шею платок с цветочным принтом. Для создания элегантного образа отдайте предпочтение изделию с геометрическим узором.

Экспериментируя с бижутерией, можно каждый раз выглядеть по-разному в одной и той же одежде. Посмотрите, как обыграли обычную белую рубашку Кэмерон Диас и Элизабет Олсен. Первая надела массивную цепочку на шею и расстегнула верхние пуговицы одежды. Вероятно, актриса хотела создать игривый образ. Вторая же закрепила причудливое украшение поверх застегнутой наглухо рубашки, и ее наряд приобрел нотки стиля бохо-шик.

Крутой способ стилизовать платье

Белая рубашка отлично сочетается и с платьем в бельевом стиле. Чтобы создать летний образ, наденьте ее поверх наряда и завяжите полы узлом, как это сделала модельер Даниэль Бернштейн.

Если речь идет о платье-бюстье, то рубашку можно надеть под него. Мы не можем отвести глаз, глядя на подобный наряд Джулии Робертс, в котором она однажды явилась на премии «Золотой глобус». Если судить по костюмам гостей Недели моды в Париже, такое решение весьма популярно среди знаменитостей.

Заправьте расстегнутую рубашку в брюки или юбку

Если надеть топ с юбкой или брюками, а наверх набросить рубашку и заправить ее за пояс, то получится оригинальный образ. Так, на Неделе моды в Париже в 2021 году одна из моделей позировала перед фотографами в юбке макси и рубашке, кокетливо приспущенной на плечо. Актриса Кристен Стюарт также на одном из мероприятий появилась в расстегнутой рубашке, которая была заправлена в брюки. Знаменитость дополнила этот игривый образ развязанным галстуком.

Застегните изделие лишь на верхнюю пуговицу

Летний образ с укороченным топом можно сделать интереснее. Наденьте поверх майки или бандо белую рубашку и застегните ее лишь на верхнюю пуговицу. Изделие добавит немного солидности, но при этом не помешает демонстрировать идеальный пресс. Актриса Мария Жернов и модель Белла Хадид знают об этом приеме не понаслышке.

Не бойтесь составлять образ total white

Поздняя весна и лето — лучшее время для того, чтобы составлять образы total white. Потому можно смело надевать белую рубашку со светлыми брюками или юбкой. Для контраста стоит добавить какую-то яркую деталь. Например, блогер Тина Андреа дополнила свой образ желтой сумочкой, а модель Кендалл Дженнер сделала акцент с помощью массивных розовых сережек.

Не забудьте захватить рубашку, собираясь на пляж

Удлиненная белая рубашка также будет уместна и на отдыхе у водоема. Достаточно надеть ее поверх купальника, как это сделала модель София Ричи. А если дополнить рубашку еще шляпой и легкой сумкой, то получится летний пляжный образ как у Евы Лонгории.