10 доказательств, что жить в королевской семье не так-то просто

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Мало кто в детстве не представлял себя в роли прекрасной и мудрой принцессы или храброго и отважного принца. Возможно, именно поэтому мы с таким любопытством следим за настоящими монархами и подробностями их жизни — элегантной, красивой и вместе с тем полной сложных условностей, вековых традиций, строгих протоколов и запретов. AdMe.ru собрал для вас 10 самых неожиданных правил и ограничений, принятых в британской королевской семье.

Все следуют за королевой

Все обязаны строго следовать за королевой на семейных и официальных мероприятиях. Это значит, что, если королева встала, все встают, если королева села — все сидят, если королева закончила есть — значит, обед закончен для всех.

Принц Филипп всегда идет позади королевы

Правило «следовать за королевой» буквальнее всего распространяется на супруга Елизаветы II, принца Филиппа, который обязан на публике всегда идти на 2 шага позади своей коронованной жены.

6 воронов должны постоянно проживать в Тауэре

6 воронов должны одновременно проживать в Тауэре. Эта традиция берет начало со времен правления Чарльза II, который, по легенде, считал: «Если вороны покинут крепость — королевство падет».

К королеве нельзя поворачиваться спиной

Если вам доведется когда-нибудь иметь беседу с королевой, имейте в виду: после окончания разговора королева уходит первой, потому что поворачиваться спиной к монаршей особе строго запрещено и считается непростительным нарушением королевского протокола.

Прозвища запрещены

Несмотря на то что герцогиню Кембриджскую, вышедшую из народа, многие СМИ до сих пор зовут Кейт, а обожаемую всеми принцессу Диану — леди Ди, это считается большой фамильярностью, ведь любые прозвища и сокращения в адрес членов семьи запрещены королевским протоколом.

Королева получает все подарки

Все подарки, преподнесенные членам королевской семьи, считаются собственностью правящего монарха. Передаривать или продавать их строжайше запрещено. Королева же имеет право забрать их себе или отдать кому-то другому. Поэтому так часто украшения принцессы Дианы мы можем видеть на других членах королевской семьи.

Подбородок — 90° к полу

Хотите верьте или нет, но есть «правильный» способ, как дамы королевской семьи должны держать свой подбородок — строго 90° к земле. Никаких фото «красивой» половины лица сделать не получится.

Днем — шляпки, вечером — тиары

Головным уборам в королевском дресс-коде уделяется особое внимание. Если днем на официальных мероприятиях дамы обязаны носить шляпку, то после 6 вечера шляпу сменяет тиара. Однако это правило касается только замужних женщин. Если вдруг вы окажетесь на вечернем приеме в Букингемском дворце, то знайте: женщины без тиары свободны и находятся в поиске спутника жизни. Очень удобно!

Мирт в свадебных букетах

По старинной традиции, каждый свадебный букет должен содержать растение мирт — символ любви и брака. Со времен королевы Виктории каждая невеста в семье несет букет с этим цветком, специально выращенным в особом 170-летнем королевском саду.

Королевским корги можно все

Ни для кого не секрет, что Елизавета II обожает своих корги. И пожалуй, это единственные члены семьи, чью жизнь можно считать по-настоящему королевской. Мало того что еду для собак готовит королевский шеф-повар, но и всех гостей просят минимально тревожить животных и не мешать их разгульной жизни. Королева запретила Уильяму и Кейт приезжать в ее резиденцию со своим кокер-спаниелем, чтобы не волновать придворных питомцев, которым разрешено свободно перемещаться по всему дому, где прислуга давно научилась ловко убирать их лужи с антикварной мебели и бесценных ковров.