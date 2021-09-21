10+ доказательств, что наши любимые сказки хранят в себе тонну загадок

Многие любимые сказки мы помним наизусть с самого детства. До сих пор многие из нас могут вспомнить нужное заклинание из сказки «Сивка-Бурка», но вряд ли кто-то точно сможет сказать, что вообще означает кличка этого волшебного коня. Или, например, все мы знаем Бабу-ягу, но только профессиональные фольклористы смогут рассказать о том, как ее имя связано с сагой о Гарри Поттере.

Мы в AdMe.ru тоже любим сказки, а еще больше любим искать в них тайные смыслы. В этот раз нам захотелось разобраться, что значат все эти загадочные слова, которые мы помним с детства, но до сих пор не понимаем их значения. А в конце вас ждет бонус — неожиданное значение слова «колдун», а которое на самом деле лежит на поверхности, но мало кто это замечал.

Баба-яга

В некоторых сказках лесная ведьма предстает одноногой. А это, по мнению исследователей, может указывать на то, что сказочный персонаж тесно связан со змеями, более того, когда-то представлялся в виде змеи. Само слово «яга» подтверждает гипотезу, ведь, по одной из версий, оно происходит от санскритского ahi, которое означает ползучего гада. Кстати, к санскриту восходит и имя Нагайна, которым сначала назвал героиню своей сказки Редьярд Киплинг, а вслед за ним и Джоан Роулинг. А означает оно полуженщину-полузмею.

Курьи ножки

Такие избушки существовали на самом деле, только ножки у них, конечно, были не птичьи. Речь идет о деревянных срубах, которые в древности на Руси ставились на пеньки с обрубленными корнями, чтобы предохранить дерево от гниения. В Москве одна из старинных деревянных церквей называлась Никола на Курьих ножках, поскольку из-за болотистой местности стояла на пеньках.

Чудо-юдо

Как выглядит загадочное чудовище, не очень понятно. Судя по сказке «Иван — крестьянский сын и Чудо-юдо», это что-то вроде Змея Горыныча, причем передвигается злодей на коне. А про его имя исследователи спорят до сих пор. В XIX веке ученые связывали его происхождение с санскритским jадас, что означает морское животное, и употребляли словосочетание «чудо-юдо» в значении «диво морское». По другой версии, это прозвище связано с гипотетическим (то есть реально не засвидетельствованным, но восстанавливаемым на основе звуковых соответствий и близости значений) корнем индоевропейских языков — uoid — глаголом «знать». В такой интерпретации Чудо-юдо — божество, обладающее тайным знанием, провидческим и пророческим даром.

Кощей Бессмертный

Имя главного сказочного злодея связывали со словом «кость» и с глаголом «кастить», то есть вредить и пакостить. Но большинство исследователей считает, что «Кощей» восходит к слову с древнетюркскими корнями «кош» — «стан», «поселение». В «Слове о полку Игореве» «кощеями» называют пленников. Да и сам повелитель тридевятого царства выступает в роли пленника в сказке «Марья Моревна».

Лубяная избушка

В сказке у Лисы была избушка ледяная, а у Зайки — лубяная, но что это за стройматериал? Словарь Ожегова дает 3 определения слову «луб»: 1) волокнистая ткань растений, по которой перемещаются органические вещества; 2) пласт, кусок коры липы, вяза и некоторых других лиственных деревьев вместе с волокнистой внутренней частью; 3) волокнистая ткань некоторых растений (льна, конопли), идущая на выделку пряжи. Вряд ли из волокнистой ткани растений можно построить домик, зато, по воспоминаниям одной из пользовательниц сети, в 60–70-е годы прошлого века в деревнях из коры липы изготавливали загоны для куриц, шалаши над картофельными ямами и подобные хозпостройки.

Идолище поганое

Звучит такое имя очень уж обидно — сразу видно, что речь про отрицательного персонажа. На самом деле словом «поганый» на Руси называли соседей-кочевников, исповедовавших многобожие. Прозвище Идолище происходит от слова «идол» — истукан, которому поклоняются как божеству. Обычно в былинах этот персонаж обозначает чудовищное мифическое существо, олицетворяющее языческую силу.

Полкан

Когда звучит слово «полкан», многие представляют себе здорового пса, и этот образ сформировался у нас в голове благодаря сказке «Полкан и медведь». Однако в русских былинах герой выглядел совсем по-другому — он был кентавром. При этом имя персонажа пришло в русский язык из итальянского. Pulicane — так звали рыцаря из романа Андреа да Барберино «Короли франкские». И там он выглядел как существо с телом пса и торсом человека. В русских былинах он сначала стал песьеглавцем, то есть человеком с головой собаки, а позже превратился в получеловека-полуконя.

Горница

В сказках можно встретить упоминания о горнице. Это чистая комната на 2-м этаже дома. Само слово «горница» означает горнее (то есть высокое) место. Именно от названия этого помещения пошло слово «горничная», которое изначально означало служанку при верхних покоях, в которых жили господа и гости.

Меч-кладенец

Этот магический артефакт может иметь довольно мрачное происхождение. Корень слова «кладенец» — -клад- — обычно связывают со словом «класть», то есть с идеей чего-то спрятанного, например с кладом или... погребением. Впрочем, по другой версии, это может означать, что меч одним взмахом кладет множество врагов. Есть мнение, что слово «кладенец» происходит от «укладный», то есть «стальной».

Калинов мост

Эти сказочные этнонимы звучат романтично и аппетитно, но вот их значение на самом деле очень далеко от этих впечатлений. Название Калинова моста происходит не от слова «калина», а от глагола «калить», то есть разогревать до красна металл для ковки. Мост был перекинут через огненную реку, так что вполне понятно, почему он был раскаленным.

Река Смородина

Река Смородина тоже не связана с ягодами. Чаще всего это сказочное название связывают с древнерусским словом «смород» или «смрад» — неприятный запах. Неудивительно, ведь речка отделяет мир мертвых от мира живых, да еще и вовсю полыхает и, как следствие, дымит.

Сивка-Бурка, вещая каурка

На картине Васнецова изображен белый конь, но, судя по имени этого волшебного животного, масть у него совсем другая. Сивый — цвет, близкий к серому, он может иметь сизый или пепельный оттенок. Бурый — красновато-коричневый. Каурый — рыжеватый; кстати, этим словом описывают только «дикие» масти лошадей. Некоторые фольклористы считают, что 3 масти, возможно, воплощают «души» лошадей, которые прежде были у отца, деда и прадеда главного героя — владельцев Сивки-Бурки. По поверьям древних славян, конь являлся потусторонним проводником в царство мертвых, поэтому сказочный персонаж мог быть хранителем рода, пришедшим на помощь своему хозяину.

Бонус: колдун

У многих народов считалось, что сила ведьмы в волосах. Вот и слово «колдун», по мнению некоторых исследователей, имеет один корень со словом «колтун». По поверьям, завязанные узлом колосья могли погубить целое поле. У многих народов, живущих у моря, есть представление, что можно магическим способом остановить ветер, завязав узел. А еще есть понятие «польская коса» — спутанный клок волос, похожий на дреды. Его носили в качестве амулета, защищающего от болезней.