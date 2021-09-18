10 доказательств, что фраза «раньше было лучше» не выдерживает никакой критики. Особенно если речь о моде

Как бы мы порой ни ругали моду, она оказывает ощутимое влияние на нашу жизнь. Даже если мы не следуем слепо трендам, то все равно подстраиваемся под современные нормы при подборе одежды, прически и косметики. Ведь восприятие человека обществом во многом зависит от его внешнего вида.

Мы в AdMe.ru изучили модные веяния, которым следовали красавицы разных эпох, и поразились тому, чего им это стоило.

Сбритая линия волос и геннин

В XV веке знатные женщины Европы тонко выщипывали брови и сбривали краевую линию роста волос на голове. После чего зачесывали шевелюру назад и надевали геннин — головной убор в виде усеченного конуса из дорогих тканей, который подчеркивал высокий лоб своей обладательницы. Его было принято носить под углом 45 градусов. Примечательно, что монахи протестовали против геннинов, осуждая их дороговизну. Один проповедник призывал беспризорных мальчишек преследовать дам, дразнить и срывать с них головные уборы. За такие действия служители церкви обещали индульгенции хулиганам.



Наряд женщин состоял из 3–4 слоев одежды: нательной сорочки, нижнего и верхнего платьев. Внешний слой был призван подчеркнуть статус хозяйки и был выполнен из парчи или бархата. Моду того периода воспроизвели костюмеры фильма «Час свиньи», где сыграли Лизетт Энтони и Колин Ферт.

Бледная кожа и раф

Отличительной чертой второй половины XVI столетия стал раф — гофрированный воротник из накрахмаленной ткани. Женские платья были закрытыми, ткань плотно облегала торс, рукава же делали объемными у плеч. Те дамы, что могли себе позволить драгоценности, надевали поверх платья длинные украшения. В этот период в моде была аристократическая белизна лица, для достижения которой женщины не щадили своей кожи: натирали ее средством на основе свинца и уксуса. Губам придавали алый цвет с помощью кармина.



Что касается прически, то волосы было принято разделить прямым пробором, закрепить сзади и распушить по бокам. На убранную часть волос надевали головной убор сетчатой структуры. Мода этих времен показана в фильме «Две королевы».

Гладко зачесанный верх головы и жемчуга

В середине XVII века знатные женщины были одержимы жемчужными украшениями: на шею надевали ожерелья и дополняли их серьгами из тех же драгоценностей. Платья украшались широкими кружевными воротниками, нередко открывая взору ключицы.



На женских портретах середины века мы можем наблюдать характерную прическу: по бокам свисали завитые локоны, а верхняя часть волос гладко зачесывалась назад и собиралась в пучок на затылке (прическу в профиль можно рассмотреть на представленном ниже кадре из фильма «Королевская милость»).

«Баранья голова» и обилие пудры

В 50-х годах XVIII века Франция была законодательницей моды. Стиль популярной прически назывался «баранья голова». Кудри укладывались рядами по всей поверхности головы и украшались лентами, жемчугом или цветами сверху. На многих женских изображениях можно заметить поверх прически голубые цветы, похожие на незабудки. Модницы предпочитали светлые локоны, поэтому щедро пудрили прическу. Сама пудра изготавливалась из муки или крахмала и служила также своеобразным средством против засаленных волос. Косметика была обязательна для знатных дам: они яростно втирали в кожу лица белую краску, а щеки делали красными.



Также на работах портретистов того времени можно увидеть то, что мы сегодня называем словом «чокер». На дамских шеях красуются атласные ленты, украшенные жемчугом или бантами. Французская мода тех времен воссоздана костюмерами фильма «Мария-Антуанетта».

Внушительная шевелюра и акцент на бровях

К концу XVIII века чрезмерное использование косметики сошло на нет, однако румянец в форме перевернутого треугольника приветствовался. Дамы брови подчеркивали, а глаза оставляли нетронутыми. В моду вошли объемные прически, которые сооружали при помощи накладных волос, проволочных опор и щипцов для завивки, что нагревались на огне. В итоге получался пушистый ореол вокруг головы, а задние локоны свисали вдоль спины. Украшали прическу разными вещами: лентами, перьями и даже восковыми фруктами.



Такая укладка требовала много усилий, потому дама с ней ходила неделями. Немытые волосы со временем начинали источать неприятный запах, чему женщины нашли решение — нанесение парфюма. Зато прическа была впечатляющей. Как у Киры Найтли в фильме «Герцогиня».

Пышные рукава и «узел Аполлона»

На полотнах 20—З0-х годов XIX века мы наблюдаем румяных леди в платьях с открытыми шеей и ключицами, но закрытыми плечами. Рукава в моде объемные. Порой дамы даже для достижения желаемой формы привязывали к верхней части рук набитые пухом мешочки.



Также настало время прически «узел Аполлона». Она представляла собой высокие петли волос, которые поднимались от макушки, а по бокам располагались уложенные завитки. Сами петли могли быть выполнены из собственных волос, а могли — из накладных. Крепился «узел Аполлона» на проволочный каркас. Прическу в профиль можно рассмотреть на изображении ниже.

Отсутствие косметики и «уши спаниеля»

В 40-е годы XIX века модные издания не поощряли использование косметики. Считалось, что всевозможные декоративные средства уродуют приличную женщину. Вместо этого предлагали делать процедуры для сохранения молодости кожи — например, прикладывать на ночь к вискам смоченную в уксусе бумагу, якобы для борьбы с морщинами вокруг глаз.



Популярная прическа — так называемые «уши спаниеля». Волосы разделяли на прямой пробор и завивали по бокам, а на затылке делали пучок. Именно такую прическу носит героиня фильма «Эмма».

Скромная прическа и кринолин

В 50-е годы XIX века женское платье состоит из узкого верха и юбки. Появляются кринолины — каркасы, которые придавали нижней части наряда баснословный объем. Дамам было непросто в них двигаться, они сметали юбкой предметы со столов и еле протискивались в дверь, а их неповоротливость высмеивали карикатуристы.



Леди 50-х годов носили прическу, соответствующую понятиям о простоте и скромности. Волосы было принято укладывать по бокам и собирать сзади в пучок. На портретах нередко можно увидеть, что женщины украшают прическу цветами. Так же делает и главная героиня фильма «Молодая Виктория». А распущенные локоны было позволительно носить только маленьким девочкам.

Кудри и выдающаяся шляпа

В начале XX века женский силуэт «похудел» и вытянулся: пышные объемные юбки были уже не в моде. Отличительной особенностью периода стал контраст между скромным платьем и роскошной широкой шляпой. Головной убор украшали обилием перьев, цветов и прочим декором. Носили его с утра до ночи.



Распущенные волосы по-прежнему были не в почете, и дамы собирали их в прическу, предварительно завив. Гладкие укладки под такой впечатляющей шляпой смотрелись бы не так здорово, как зачесанные кудри. Порой женщины прибегали и к валикам для волос для придания объема прическе. Роуз из «Титаника» соответствует понятиям о моде тех времен.

Короткая стрижка и «колокол»

В 1920-е годы произошла настоящая революция в области женской моды. Дамы наконец-то смогли пренебречь корсетом и оценить все прелести короткой стрижки. Многие отрезали волосы выше линии подбородка и делали как гладкую, так и волнистую укладку.



В моду вошла шляпка клош в форме колокола, которая отлично смотрелась с каре. Она значительно закрывала обзор, потому модницы ходили, высоко задрав голову. Но они не жаловались: так они выглядели независимыми и гордыми. Образ этой эпохи примерила Анджелина Джоли для фильма «Подмена».