10+ имен, которые нельзя давать детям в разных странах

Глядя на то, как современные знаменитости называют своих детей, нас, казалось бы, уже мало чем удивишь. Чего только стоит имя малыша Илона Маска и певицы Граймс, X Æ A-12, или же дочь Гвинет Пэлтроу, которую назвали в честь яблока — Apple. Однако в некоторых странах считают, что должны быть определенные ограничения в именах новорожденных и не все креативные идеи родителей стоит поощрять.

Мы в AdMe.ru выяснили, как наши редакторы не смогли бы назвать своих детей, если бы вдруг переехали жить в другую страну.

Нутелла и Клубника — Франция

Семья французов назвала дочку в честь сладкой шоколадной пасты Nutella (Нутелла). Возможно, родители мечтали, чтобы их ребенок в будущем стал таким же популярным во всем мире. Но случилось иначе. В школе девочку дразнили сверстники, из-за чего ребенок был вынужден сменить имя на Элла. История широко обсуждалась во французском обществе, и в результате правительство страны официально запретило давать имя Нутелла детям. Еще одна французская пара хотела наградить свою дочь именем Fraise (с фр. «клубника»), но получила отказ. Причиной тому стала игра слов: на сленге есть довольно грубая фраза с похожим звучанием. В итоге малышку назвали Fraisine.

Терминатор — Мексика

Кто бы мог подумать, но долгое время в Мексике это имя было достаточно распространенным. В какой-то момент малышей, названных в честь киноперсонажа, которого сыграл Арнольд Шварценеггер, стало слишком много. Поэтому местные власти приняли решение внести запрет на имя Терминатор.

Икея — Швеция

Кто из нас не любит эту сеть шведских мебельных магазинов? Но настолько ли сильно, чтобы назвать в честь нее своего ребенка? Власти Швеции решили перестраховаться и в 1982 году выпустили закон, согласно которому родители не могут называть своих детей именами, которые «могут вызвать дискомфорт у того, кто ими пользуется».

Camilla — Исландия

В Исландии существует особый комитет, который устанавливает и регулирует четкие правила именования новорожденных. Так, например, называть дочь Камиллой (Camilla) запрещено, так как в местном алфавите нет буквы «с». А вот дать это же имя, но с буквой «к» в начале (Kamilla) — это без проблем.

Санта-Клаус — Огайо (США)

Роберт Уильям Хэндли, проживающий в штате Огайо, видимо, очень любит новогодние праздники, так как хотел переименовать себя на Санта Роберт Клаус. Однако местные власти запретили использовать подобное имя. Мужчину такое решение не устроило, и он подал в суд на пересмотр дела. В конце концов он добился разрешения на смену имени.

Перечная Мята и Камень — Германия

В Германии ребенку хотели дать имя Pfefferminze ( в переводе с немецкого — «перечная мята»). Но просьба была отклонена по причине того, что «это может вызвать насмешки». Еще один отказ получило имя Stone (с английского «камень») — в связи с тем, что «ребенок не может идентифицировать себя с ним, потому что это объект, а не имя».

Пятница и Blu — Италия

Такой прекрасный и горячо любимый день недели, как пятница, в Италии запрещено использовать в качестве имени. Итальянский суд постановил, что Venerdi (в переводе с итальянского означает «пятница») относится к категории «смешное или постыдное», поэтому непозволительно к употреблению. Также в 2018 году в Милане местные власти отказали паре, которая хотела назвать свою дочку Blu ( с итальянского переводится как «голубой»). Решение последовало за указом президента 2000 года, в котором отмечалось, что «имя, данное ребенку, должно соответствовать его полу», а Blu не может считаться однозначно женским.

Однако такой запрет действует не на всей территории Италии. Например, в 2020 году «танцующий миллионер» Джанлука Вакки и его возлюбленная Шэрон Фонсека дали своей новорожденной дочери имя Blu Jerusalema. Пара проживает в Болонье, где, по всей видимости, имя Blu не считается неприемлемым для ребенка.

Плуто — Дания

В Дании родители могут выбрать имя ребенку из официального государственного списка, в котором около 7 000 утвержденных имен. Те, кто хочет дать имя, отсутствующее в списке, обязаны получить на него официальное разрешение. Так, например, в список запрещенных имен входят Плуто (Pluto) и Обезьяна (Monkey).

@ - Китай

Одна китайская пара хотела назвать своего ребенка @. Все дело в том, что знак «собачка» звучит как «ай-та» и на китайском схож по произношению с фразой, означающей «любить его». Тем не менее затея не удалась: в Китае запрещено использовать символы в качестве имени.

Принцесса — Новая Зеландия

В Новой Зеландии запретили называть детей Принцессой. Страна отклонила это имя в связи с тем, что это официальный титул. В список запрещенных в качестве имен также вошли такие титулы, как принц, король, королева, герцог, майор, епископ, святой, сэр, леди, констебль и барон.