10 детей культовых рок-музыкантов, которые тоже оказались не лыком шиты

Ученые считают, что талант и успешность могут передаваться по наследству, как и черты внешности. Получается, детям рок-звезд предначертано стать известными музыкантами? Или у них просто больше шансов реализовать свои способности?

Нам в AdMe.ru стало интересно, как выглядят и чем занимаются дети культовых исполнителей, чьи хиты навсегда вошли в историю мировой музыки. Некоторые из них пошли по стопам родителей, другие же выбрали совершенно иной путь.

Джейд Джаггер — дочь Мика Джаггера из The Rolling Stones

Джейд пробовала себя в роли фотомодели, но решила, что драгоценности ей больше по душе. С 1996 года девушка владеет ювелирной компанией Jade Inc, которая занимается производством дорогих украшений и очень известна в Великобритании.

Лола Леннокс — дочь Энни Леннокс

Дочка певицы, вошедшей в список 100 величайших исполнителей всех времен, тоже выбрала музыкальную карьеру. В отличие от матери, которая исполняла рок и синти-поп, Лола предпочитает джаз и блюз. В прошлом году девушка записала саундтрек к документальному фильму канала Discovery «Серенгети».

Софи Симмонс — дочь Джина Симмонса из Kiss

С 11 лет девушка принимала участие в реалити-шоу «Фамильные драгоценности Джина Симмонса», в 20 лет прошла пробы для участия в американском шоу The X Factor, в 22 года решила стать моделью, а в 23 — певицей. Сейчас Софи 27 лет, за ее плечами фотосессии для глянцевых журналов, запись нескольких музыкальных синглов и выпуск линии одежды plus-size. Симмонс продвигает идеи бодипозитива и красоты, которая не зависит от размера одежды.

Анаис Галлахер — дочь Ноэла Галлахера из Oasis

Анаис впервые участвовала в модельной фотосессии, когда ей было всего 12 лет, и сразу получила звание «новой Кейт Мосс». Сейчас ей 20, она изучает фотографию в Лондонской школе искусств и работает моделью. В ее послужном списке — участие в показе Dolce & Gabbana и съемка для рекламной кампании Reebok.

Зак Старки — сын Ринго Старра из The Beatles

Сын барабанщика «Битлов» тоже стал барабанщиком и успел сменить много музыкальных коллективов. Некоторое время Зак даже играл в легендарных британских рок-группах The Who и Oasis.

Гриффин Тейлор — сын Кори Тейлора из Slipknot

Парню всего 17 лет, а он уже решил, что станет рок-звездой, как его отец, и выбрал не менее пугающий сценический имидж. Вместе с друзьями Гриффин основал группу Vended, которая дала свой первый концерт в марте этого года.

Пайрет Дэвис — сын Джонатана Дэвиса из Korn

Сыну бессменного вокалиста Korn недавно исполнилось 15 лет, он еще учится в школе. Многие отмечают, что Пайрет становится все более похожим на отца, а еще парень частенько появляется на концертах Korn.

Пол Индер — сын Лемми Килмистера из Motörhead

Внебрачный сын основателя культовой хард-рок-группы Motörhead оказался разносторонней личностью. Пол Индер — инженер-программист, продюсер, музыкант-мультиинструменталист и композитор. Некоторое время он создавал саундтреки к фильмам и записал несколько самостоятельных композиций.

Калико Купер — дочь Элиса Купера

Старшая дочь короля шок-рока уже в 18 лет начала гастролировать с отцом и выступала на сцене в рамках мирового тура Элиса Купера Brutal Planet. Сейчас Калико 39 лет, она снимается в кино, участвует в телешоу и периодически появляется в клипах своего знаменитого папы.

Эйми Осборн — дочь Оззи Осборна

Об Эйми мало кто знает, потому что она отказалась участвовать в семейном реалити-шоу, хотя все остальные дети Осборнов в нем снимались. В 2010 году она создала музыкальный проект ARO и периодически выпускает новые треки. Творчество Эйми совсем не похоже на то, что исполняет ее знаменитый отец: девушка предпочитает электронную музыку.