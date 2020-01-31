10 деталей во внешности, от которых мы спешим избавиться, пока в других странах люди мечтают их обрести

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Вы бы хотели украсить улыбку разноцветными брекетами? А «запилить» очаровательное селфи с дизайнерским пластырем на носу? Нам эти предложения кажутся странными. Однако в других странах огромное количество людей с радостью с ними согласились бы. Потому что бьюти-тренды далеко не везде одинаковы.

Мы в редакции AdMe.ru недавно наткнулись на статью, в которой говорилось, что девушки в Южной Корее стали массово имитировать мешки под глазами. Конечно, мы не могли не разобраться, зачем они это делают, а попутно нашли еще несколько иностранных признаков красоты, которые вызвали у нас недоумение.

Мешки под глазами — Южная Корея

Пока женщины во всем мире стараются избавиться от мешков под глазами, используя патчи и маски, южнокорейские девушки, наоборот, лезут из кожи вон, чтобы обзавестись этой деталью во внешности. Менее решительные делают специальный макияж, имитирующий легкую припухлость, более смелые отправляются к пластическим хирургам, которые закачивают под нижнее веко специальную сыворотку. Зачем они это делают? Предположительно, маленький мешочек под глазом делает лицо более радостным, так как в обычной ситуации появляется при улыбке. Таким образом девушки добиваются того, что их лица выглядят счастливыми даже без улыбки.

Сломанный нос — подростки и феминистки

Возможно, вам уже приходилось видеть в соцсетях фотографии девушек с яркими пластырями на переносице. То, что для старшего поколения является признаком травмы, для подростков стало способом самовыражения. В интернет-магазинах теперь можно купить огромное количество модных дизайнерских лейкопластырей, чтобы украсить ими свое лицо. У этого тренда множество истоков. Кто-то таким образом подражает героям аниме, которым после боев рисуют заклеенные ссадины на лице. Кто-то пытается намекнуть о своей душевной боли, имитируя при этом боль физическую. А еще этим способом пользуются феминистки: в их случае наклеивание пластыря на нос становится метафорой борьбы за свои права.

Полнота — Мавритания

В стране, расположенной на берегу Атлантического океана в Западной Африке, девушкам с фигурами моделей Victoria’s Secret приходится туго. Их тела там совсем не считаются привлекательными. А вот женщины с парой-тройкой лишних килограммов, наоборот, могут рассчитывать на комплименты. Вес здесь признак достатка, поэтому он не только помогает женщинам привлекать внимание противоположного пола, но и дает шанс занять высокое положение в обществе. Девочек с детства начинают кормить жирными и мучными блюдами, чтобы помочь обрести им «фигуру мечты».

Кривые ноги — Япония

В Японии множество девушек с неровными ногами, но они не комплексуют, потому что эта деталь во внешности здесь считается привлекательной. Скорее всего, дело в истории: раньше для японок было важно овладеть традиционной посадкой в позе сэйдза. Для этого нужно было положить голени на пол, развернуть кверху стопы и пальцы ног, а ягодицы разместить на пятках. Женщины, ежедневно по многу часов сидевшие в такой позе, со временем неминуемо сталкивались с искривлением ног. Но, с другой стороны, дамы, в совершенстве овладевшие посадкой сэйдза, считались наиболее пригодными для замужества, а значит, чаще передавали свои гены. Сейчас даже японки с ровными ногами стараются их искусственно искривить и часто сидят или стоят, разворачивая носки друг к другу.

Монобровь — Таджикистан

Пышные брови вошли в моду во всем мире, а вот сросшиеся популярны далеко не везде. Страной, где эту деталь считают красивой, является Таджикистан. Притом здесь это признак привлекательности как для мужчин, так и для женщин. В случае девушек это считается намеком на чистоту и непорочность, а в случае парней является символом мужественности. Девушки, которых природа не наградила монобровью, используют кайал (мягкий контурный карандаш) для ее имитации.

Шрамы — Новая Гвинея

В Папуа — Новой Гвинее шрамы являются признаком зрелости мужчины и того, что он готов создать, обеспечить и защитить семью. Иногда парней здесь даже искусственно шрамируют, чтобы очистить таким образом их тела от крови матери и помочь им обзавестись собственной взрослой кровью. Наверняка местные жители удивились бы, узнав, что в остальном мире от шрамов стараются избавляться, используя специальные кремы и услуги пластических хирургов.

Волосы в подмышечных впадинах — Турция

В Турции волосы в подмышечных впадинах — это признак брутальности мужчины. Правда, не всех парней природа наделила густой растительностью. Поэтому в стране появилась клиника, которая занимается пересадкой волос в подмышки. И ее услуги пользуются спросом.

Брекеты — Азия

А этот тренд наивысшую популярность обрел в Таиланде, Малайзии и Индонезии. Здесь это не только украшение улыбки, но и признак хорошего достатка. Потому как в Таиланде, чтобы поставить такие скобки, придется выложить порядка 1 200 долларов США. Эта сумма в 3 раза больше здешней средней заработной платы. Мода на брекеты привела к тому, что разные умельцы начали изготавливать фальшивые скобки. Вот только мы не станем вам советовать следовать примеру азиаток. Использование фальшивых брекетов может привести к проблемам с зубной эмалью и воспалению десен.

Зазор между зубами — Великобритания

В Британии щербинка между передними зубами не считается тем, что нужно исправлять, а, наоборот, является изюминкой. Местные жители объясняют это тем, что вообще в стране не зациклены на идеальной ровности зубов и обращают внимание только на их чистоту. Женщины здесь часто обращаются к ортодонтам, чтобы те сделали им ровную симметричную диастему (именно так по-научному называется эта щербинка).

Сломанные уши — Дагестан

Сломанные уши — неотъемлемая часть образа профессионального борца. Поэтому эта деталь добавляет мужчине брутальности: с ней он выглядит опасным. Поэтому в Дагестане стало модным искусственно причинять себе эту травму. Некоторые люди оказывают такие услуги за вполне посильную плату. Но здесь нужно оговориться, что вообще-то эта процедура опасна. Она может привести к проблемам со слухом и ушной инфекции. А еще лозунги разных умельцев «Ломаю уши без боли» — это не более чем маркетинговый ход. Потому что боль приходит не во время самой процедуры, а тогда, когда появляется отек.

Бонус: изменение линий на ладонях

В Японии стала пользоваться спросом необычная услуга: люди, верящие в предсказания хиромантов, обращаются к врачам, чтобы подправить собственную линию судьбы: удлинить ее или добавить необходимые повороты. Делается операция абсолютно легально людьми с медицинским образованием. Поэтому вряд ли таит в себе какую-то серьезную опасность. Жаль только, что ее эффективность никак не проверить.

Как вы думаете, а какие бьюти-тренды нашей страны могли бы привести в недоумение людей, живущих за границей?