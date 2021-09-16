Душевный комикс о том, как дед Егор рассказал внуку историю из своей молодости, а тот ничегошеньки не понял

Для нынешнего молодого поколения многие словечки, так хорошо знакомые советскому человеку, — сплошная китайская грамота. У нас и наших родителей сленг конца XX века может вызвать приступ ностальгии, а у молодежи — недоумение.

Мы в AdMe.ru рискнули предположить, что представляет подрастающее поколение, когда слышит словечки из «дедовского» лексикона. И при помощи наших иллюстраторов нарисовали историю из молодости одного пенсионера, деда Егора, которую он решил рассказать своему внуку.

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Словарь

Шабашка — временный, случайный, неофициальный заработок или работа.

Шабашить — производный глагол от слова «шабашка».

Самопал — кустарная копия промышленного изделия, подделка.

Гнаться за длинным рублем — гнаться за большим и легким заработком.

Ударник — работник, демонстрирующий повышенную производительность труда.

«Дунькина радость» — конфеты-подушечки с повидлом внутри.

Музыка на костях — нелегальная грамзапись на отработанной рентгеновской пленке.

Компостер — устройство, предназначенное для гашения талонов пассажирских транспортных средств.

Забивать козла — играть в домино.

Думка — маленькая подушечка, подкладываемая под голову.