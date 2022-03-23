10 черт внешности, которые в Азии считаются признаками красоты, а у всего остального мира вызывают вопросы

В Азии довольно щепетильно относятся к красоте и внешнему виду. Здесь чаще обращают внимание на те черты внешности, о которых в других странах особо и не задумываются. Степень скрупулезного отношения к собственному внешнему виду меняется в зависимости от страны, но общие тренды сохраняются. Многие молодые люди стремятся быть похожими на местных айдолов. Так называют знаменитых артистов, которые представляют собой «идеальных людей».

Мы в AdMe.ru понимаем, что чувство прекрасного всегда субъективно. Но давайте проверим, насколько наши привычные представления о красоте отличаются от азиатских канонов. А в бонусе вы найдете тест на привлекательность.

Чрезмерная худоба

В Восточной Азии обязательными элементами красоты считаются выраженная прямая линия плеч, длинные ноги, худое лицо. Также неприемлемо наличие выраженной мускулатуры. В идеале силуэт тела в профиль должен напоминать букву S, а в фас — букву X. Чтобы достичь нужных результатов, корейские женщины готовы садиться на диету. А те недостатки, которые нельзя изменить правильным питанием, исправляют при помощи пластических операций.

Эльфийские уши

Так называют слегка оттопыренные уши. Этот новый тренд вытекает из одержимости худобой. В китайской культуре считается, что торчащие по бокам ушные раковины визуально сужают лицо и делают его более привлекательным.

Широкие брови

Чем дальше брови от глаз, тем лучше. Выражение лица становится детским и слегка удивленным. Кроме того, брови должны быть широкими, прямыми и естественными. В некоторых культурах считается, что брови и глаза выглядят идеально, когда они параллельны друг другу.

Мешки под глазами

Обычно мешки под глазами появляются от недосыпа или достаются нам с генами. Естественные припухлости под глазами, как правило, темнее, чем остальная кожа. Что отличает их от таких мешочков, сделанных намеренно. Считается, что такая особенность делает взгляд и лицо моложе. В южнокорейской культуре девушки, а иногда и парни, обделенные природой этими прелестями, выкручиваются другими способами. Самый радикальный из них — операция, а самый щадящий — конечно, специальная косметика. В последнее время стало модным не просто выделять пространство под глазами, но и наносить на него блестки и даже жемчуг для глаз. У корейских косметических брендов есть специальные продукты для такого образа. Например, двусторонняя губчатая подводка The Dear Girls Cute Eyes Maker. Одна сторона рисует светло-коричневым пигментом, а другая — мерцающим розовым.

Подкрученные ресницы

В Японии высоко ценятся подкрученные ресницы. Такого эффекта можно добиться либо с помощью специальных щипцов для завивки и накладных ресниц, либо с помощью химической завивки или операции на веках.

Круглые щеки

Корейцы известны своим щедрым использованием румян, которые имитируют легкий загар. Вот почему в Корее предпочитают иметь круглые щеки, а не высокие заостренные скулы. Многие корейские девушки даже делают инъекции жира, чтобы щеки выглядели более полными.

Милая внешность лучше красивой

По японским стандартам привлекательности милая внешность ценится больше, чем красота. Лучшим примером служат японские знаменитые девушки-айдолы. Обычно они маленького роста, с милым личиком и в яркой одежде. Чтобы соответствовать стандартам, девушки часто ведут себя по-детски и разговаривают тихим умилительным голосом.

Подтяжка уголков губ

Если уголки губ опущены, то выражение лица считывается как злое и грустное. Если же уголки подняты вверх, то образ становится светлым и мягким. Такой логике следуют некоторые корейские женщины, готовые ради «вечной улыбки» пойти на специальную процедуру, в результате которой уголки губ приподнимаются и остаются в таком положении, даже когда лицо не напряжено.

Никаких очков

Можно заметить, что кореянки почти не носят очки. Вместо этого они делают лазерную коррекцию зрения или носят контактные линзы. Все потому, что в Корее очки считаются не самым привлекательным атрибутом. А вот китайцы не так категорично относятся к очкам: их носит примерно половина населения. Так что красивая девушка в Китае не постесняется своего плохого зрения.

Определенные типы лиц: «лицо первой любви», «сомье лицо», «лисье лицо»

У китайцев есть своя система типов лиц, одни из которых считаются более приближенными к идеалу, а другие — менее. Вот самые привлекательные из них:

«Лицо первой любви» создает образ чистой и юной девушки. Форма лица похожа на яйцо или семя дыни, на самом же лице красуются большие миндалевидные глаза, не слишком широкие двойные веки, густые брови, нежные губы. Людям с таким типом лица не рекомендуется носить яркий макияж.

«Сомье лицо» — несмотря на странное название, оно чрезвычайно миловидно. Для него характерны большой рот, пухлые губы и немного приплюснутый нос. Может показаться, что по отдельности эти черты считаются недостатками, но их сочетание делает лицо ярким.

«Лисье лицо». Хитрые лисьи глаза, верхняя губа в форме буквы «М», а также более резкие и угловатые изгибы рта и глаз — обязательные атрибуты. Брови и глаза должны быть слегка заострены и располагаться параллельно друг другу.

Бонус: маленькая голова



Если вы взглянете на фотографии корейских знаменитостей, то увидите, что у многих под пышной прической голова кажется крошечной. Это считается красивым. В идеале соотношение головы к телу должно составлять 1:8. Подобное правило распространяется как на мужчин, так и на женщин. В Корее даже придумали соответствующий интернет-челлендж: корейцы и кореянки измеряют свою привлекательность по принципу того, сколько собственных голов «умещается» в их рост.