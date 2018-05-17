10 человек с суперспособностями, которые не под силу объяснить даже науке

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Мечтам об уникальных талантах, наверное, столько же лет, сколько и самому человечеству. Последнюю волну интереса к этой теме побудили созданные в 1930-х годах комиксы о Бэтмене, Фантоме и Супермене. Герои так очаровали читателей, что вот уже почти 100 лет мальчишки и девчонки по всему миру мечтают быть такими же, как они.

AdMe.ru расскажет вам о людях, которых смело можно назвать супергероями. И они живут среди нас.

Человек, который не чувствует боли

Тим Кридланд еще в школе удивлял одноклассников тем, что мог легко протыкать кожу иглами и выдерживать очень высокие или низкие температуры. Повзрослев, Тим сделал из своей особенности шоу, предварительно изучив анатомию, чтобы случайно не причинить себе вред.

Йога туммо

Тибетские монахи, практикующие йогу туммо, могут менять температуру своего тела. Они могут перезимовать в обледенелой пещере, имея при себе лишь тонкое одеяние. Другое название этого вида йоги — йога внутреннего тепла. Человек, который ею владеет, может за зимнюю ночь высушить своим телом более 3 простыней. Монахи объясняют это скрытыми резервами организма. У монахов появились последователи и среди обычных людей.

Человек-наковальня

Американский борец и артист Джино Мартино получил прозвище Человек-наковальня. Еще бы! Он удивляет публику тем, что ломает головой бетонные блоки, железные прутья и бейсбольные биты. Кроме того, он может погнуть лбом стальные гвозди, а его голова выдерживает падение мяча для боулинга с 5-метровой высоты.

Мистер «съешь все»

Мишель Лотито с детства мог есть несъедобные предметы. В его меню входили велосипеды, тележки из супермаркетов, телевизоры, стаканы и даже самолет. По некоторым данным, Мишель за свою жизнь съел более 15 тонн металла. На удивление, это совсем не вредило его организму.

Женщина-мегафон

Аннализа Фланаган обладает самым громким голосом в мире. Она может кричать с громкостью в 121 дБ, это сравнимо с музыкальным концертом или звуком реактивного двигателя. На удивление, Аннализа работает учителем начальных классов, и, кажется, на ее уроках царит абсолютная тишина.

Девочка-рентген

Наталья Дёмкина имеет двойное зрение. Одно обычное, как у всех людей, а второе — рентгеновское. То есть она буквально видит людей насквозь. Наталья может определить заболевание человека, просто посмотрев на него. Эту удивительную способность исследовали ученые из Англии, США и Японии, и результаты оказались спорными. Девушка смогла определить, что не так с 4 участниками испытания из 7, что тоже, согласитесь, неплохой результат.

Бессонница на протяжении 47 лет

Вьетнамский крестьянин Нгок Тхай не спит уже более 45 лет. Как считает мужчина, его лишила сна лихорадка, которую он перенес в 1973 году. Он неоднократно пытался уснуть, употребляя лекарства и алкоголь, но ему это так и не удавалось. Нгок прекрасно себя чувствует, перетаскивает тяжелые мешки на дальние расстояния и занимается сельским хозяйством.

Человек, победивший электричество

Для обычного человека удар током в несколько десятков миллиампер может быть смертельным, но не для Раджа Мохана Наира. Он может выдерживать электрический ток силой в несколько ампер. Мужчина может взять два провода, находящиеся под напряжением, и пропустить ток через свое тело. Внимание! Не пытайтесь повторить этот эксперимент! Уникальные способности Раджа исследуются учеными и неподвластны другим людям.

Человек-калькулятор

Дэниел Таммет может с легкостью умножать в уме 3-значные числа, знает 11 иностранных языков и изобрел свой собственный. Он доказал на примере исландского языка, что может выучить новый язык за неделю. Удивительные способности у мальчика открылись в 4 года, после сильнейшего приступа эпилепсии. Вероятно, после этого в его мозге произошли изменения, повлиявшие на умственные способности.

Человек-магнит

Лью Тоу Лин обладает уникальной способностью притягивать к себе металлические предметы, каждый из которых может весить до 2 кг, и удерживать на своем теле в общей сложности 36 кг металлических предметов. Ученые из Малазийского технологического университета не нашли в теле Лью магнитных свойств, но выяснили, что его кожа обладает «липким» свойством, благодаря которому он может удерживать металл. Способность передается по наследству, и его дети и внуки тоже могут удивлять публику.

Редакция AdMe.ru тоже обладает суперспособностями: мы на расстоянии заряжаем людей добром и хорошим настроением. Вжжжжжух — и вы улыбнулись!