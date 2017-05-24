10 человек, которых невозможно застать врасплох

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наверняка каждый из нас хоть раз в жизни попадал в неловкую ситуацию. Когда такое происходит, не имеет значения, случилось это по вашей невнимательности или по вине окружающих, гораздо важнее достойно выйти из этого положения. Нам в AdMe.ru понравились 10 историй, у героев которых можно поучиться утирать нос неприятностям.

Поклонница сделала снимок Наоми Уоттс в метро и выложила в интернет

Одна из поклонниц Наоми Уоттс, случайно столкнувшись с нею в метро, не замедлила сделать снимок актрисы и поделилась со своими подписчиками в Instagram. Через непродолжительное время Наоми отреагировала и также выложила снимок поклонницы на своей странице, сопроводив его многозначительным вопросом: «Ты думаешь, что ты самая хитрая?»

Бенедикта Камбербэтча сравнили с выдрой

Грэм Нортон, ведущий шоу на BBC, показал актеру Бенедикту Камбербэтчу фотографии из интернета, на которых пользователи Tumblr сравнивают актера с выдрой. Но, к счастью, Бенедикт ни капельки не растерялся и охотно принял предложение ведущего спародировать изображения некоторых выдр с фотографий. Получилось незабываемое зрелище.

Фанат схватил Бейонсе во время концерта и потащил ее со сцены

Во время выступления в Сан-Паулу Бейонсе присела на сцену, чтобы пообщаться с фанатами, в это время один из них схватил ее и потащил за собой. Но охранники певицы пришли на помощь — освободили ее и попытались выпроводить нарушителя порядка. Бейонсе вступилась за молодого человека: «Он просто погорячился, все в порядке». Еще звезда спросила имя парня, пожала ему руку и сказала: «Спасибо. Я тоже тебя люблю».

Принц Филипп застрял в лифте

В 1958 году принц Филипп, муж королевы Англии Елизаветы II, застрял в лифте Университета Хериота-Уатта. Принц не потерял самообладания и спокойно отметил: «Такое могло случиться только в техническом вузе».

Сандре Буллок вручили премию «Золотая малина» как худшей актрисе

В 2010 году Сандра Буллок была признана худшей актрисой по версии премии «Золотая малина». Эту награду присуждают за самые сомнительные достижения в киноискусстве. Вопреки тому, что звезды крайне редко являются на церемонию, Сандра приехала получить свою награду. Актриса даже привезла коробку с копиями злополучного фильма, чтобы раздать DVD всем присутствующим. «Если вы посмотрите фильм и решите, что я там не так уж и плоха, то я готова вернуть премию», — шутила Сандра.

Выступлению профессора в прямом эфире помешали дети

Во время прямого эфира на канале BBC случился курьез. Эксперт Роберт Келли отвечал на вопрос ведущего, когда в кабинет неожиданно зашли маленькие дети. По всей видимости, эксперт по политическим вопросам находился дома, в своем кабинете, а малыши — его дети. Несмотря на происшествие, ни профессор, ни ведущий не растерялись и продолжили эфир. Ситуацию спасла мама, которая вбежала в комнату, вывела детей и закрыла дверь.

Прохожая приняла Ричарда Гира за бездомного и накормила его

Прямо во время съемок фильма «Время на раздумье» (Time Out of Mind) с Ричардом Гиром в главной роли произошел забавный инцидент. По сценарию актер играет бедняка и ходит в старой потертой одежде. Одна из случайных прохожих приняла Гира за бездомного и купила ему поесть. Она вручила ему пакет, совершенно не узнав актера и не заметив, что все камеры направлены именно на него. В итоге Гир охотно принял подарок, отблагодарил женщину и перекусил.

Во время концерта Адель надела дождевик поклонника, чтобы уберечься от дождя

Выступление Адель в Окленде в Новой Зеландии перед 40-тысячной толпой пришлось как раз на время проливного дождя. Прическа и макияж певицы не выдержали испытания, но она не растерялась и приняла из рук поклонника очень важный подарок — плащ-дождевик розового цвета. И хотя он совершенно не сочетался с ее шикарным платьем, по мнению поклонников, Адель выглядела просто потрясающе.

Грейс Келли попросили подарить поцелуй Марлону Брандо

В 1955 году актриса Грейс Келли получила премию «Оскар» за главную роль в фильме «Деревенская девушка» (The Country Girl). Во время церемонии, когда ведущий предложил ей поцеловать Марлона Брандо, победившего в номинации «Лучший актер», мисс Келли заметила: «Я думаю, что это он должен поцеловать меня».

Ричард Брэнсон проиграл спор и переоделся в стюардессу

Основатель авиакомпании Virgin Airlines Ричард Брэнсон проиграл пари своему конкуренту, основателю AirAsia Тони Фернандесу. Бизнесмены поспорили, чья команда «Формулы-1» выступит лучше по итогам сезона. В итоге победу одержал Фернандес. Он попросил Брэнсона поработать в качестве стюардессы.



К делу Ричард подошел со всей ответственностью: накрасил губы, надел блузку и юбку и даже побрил ноги. На протяжении 6 часов полета из Австралии в Малайзию Брэнсон обслуживал пассажиров, в том числе и Фернандеса.