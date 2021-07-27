10 человек, чьи имена и фамилии известны всем и каждому. А вот их самих видели единицы

Наше чаепитие становится приятнее с конфетой «Коркунов» или батончиком Toblerone, квартира чище с пылесосом Dyson, а без бритвенных станков Gillette мы вообще уже разучились жить. Однако в честь кого названы эти бренды, мы и понятия не имеем. Так давайте исправим это недоразумение.

AdMe.ru покажет вам, как выглядят люди, чьи имена у всех на слуху, а их самих мало кто видел.

Коркунов

Бренд конфет и шоколада «Коркунов» был основан в 1999 году российским бизнесменом Андреем Коркуновым, который проделал путь от обычного инженера конструкторского бюро до владельца кондитерской фабрики. В 2007-м «шоколадный король» продал свое детище производителю жевательной резинки Wrigley, который с 2008 года является частью корпорации Mars. Да, той самой, батончики которой каждый раз соблазняют нас у кассы супермаркета. После этого Андрей Коркунов сменил сферу деятельности, занявшись банковским бизнесом. А конфеты, названные его фамилией, и дальше продолжают покорять сердца сладкоежек по всему миру.

Mercedes-Benz

История одной из самых желанных марок автомобилей на планете уходит корнями в конец XIX века, когда немецкий инженер Карл Бенц изобрел первую трехколесную самоходную повозку с бензиновым двигателем. Над похожим проектом трудились конструкторы Даймлер и Майбах. Именно к ним обратился предприниматель и любитель погонять с ветерком Эмиль Еллинек с просьбой создать революционный спортивный автомобиль, назвать который он хотел в честь своей дочери Адрианы по прозвищу Мерседес. В 1899 году первый Mercedes прокатился по дорогам Ниццы и навел переполох в кругах автолюбителей. В 1926 году компании Бенца и Даймлера объединились, чтобы окончательно изменить мир автомобилестроения. Их автомобили стали носить имя Mercedes-Benz в честь нашумевшей машины компании и одного из создателей, Бенца.

Bosch

В 1886 году немецкий инженер Роберт Бош на деньги от отцовского наследства открыл небольшую мастерскую, в которой трудился сам в компании одного помощника и мальчика на побегушках. Фирма производила комплектующие для автомобилей: устройства зажигания, дворники, дизельные двигатели, радио. В 20–30-е годы под маркой Bosch появились первые машинки для стрижки волос и холодильники. Последние имели причудливую круглую форму, чем выгодно отличались от продукции конкурентов. Сейчас группа компаний работает в разных направлениях: автокомпоненты Bosch стоят в наших машинах, а бытовая техника — в наших квартирах, которые, кстати, отапливаются тоже с помощью оборудования этого немецкого гиганта.

Gillette

Бритвенные станки Gillette помогают нам вести борьбу с растительностью на теле аж с 1903 года. Их созданием мы обязаны Кингу Кэмпу Жиллетту, который придумал недорогое тонкое лезвие из стали. Как-то в разгар бритья он понял, что лезвие затупилось и ему срочно нужно в точильную мастерскую. Но не побежишь же туда с намыленным лицом. И как это обычно бывает, он решил, что должен исправить ситуацию раз и навсегда. С тех пор много воды утекло, но острая сталь Gillette, как и прежде, безжалостно расправляется с нежелательными волосами не только на телах мужчин, но и женщин.

Swarovski

Кристаллы Swarovski сверкают, как бриллианты. Они и были созданы в качестве доступной альтернативы им. В лучших традициях нейминга компания получила название в честь фамилии своего основателя Даниэля Сваровски, который начал строительство хрустальной империи еще в конце XIX века. Мужчина придумал и соорудил машину для автоматической огранки кристаллов, и она делала чистейшие камни, о которых мечтали все модницы. И вот уже на протяжении более чем 125 лет потомкам Даниэля удается удерживать спрос на кристаллы, один лишь вид которых заставляет девушек сиять.

Toblerone

Любители сладкого не могут пройти мимо изысканного вкуса и оригинальной формы швейцарского шоколада Toblerone. За его создание стоит поблагодарить Жана Тоблера, который начинал с продажи сладостей других кондитеров, а после открыл свою фабрику. Взяв за основу собственную фамилию — Тоблер — и соединив ее с названием миндальной нуги «туррон», Жан получил готовое название для своего шоколада. Придать батончику необычную форму, по одной из легенд, кондитера вдохновили танцовщицы варьете, которые в конце выступления выстраивались в живую пирамиду.

Kenzo

Японец Кендзо Такада был одним из 7 детей в семье. Модные журналы сестер привили мальчику любовь к красивой одежде, благодаря чему он стал одним из первых студентов мужского пола в токийском колледже моды. Начиная свою fashion-карьеру с самых низов индустрии, знаменитый японец построил целую империю, названную его именем. Он рассказал миру о японском дизайне, а его бренд стал символом эклектичной эстетики.

Jacquemus

Крошечные сумки, в которые едва что-то поместится, наделали шуму в сети. Их автор, молодой француз Симон Порт, пережил утрату матери и решил запустить свою марку одежды, названную ее фамилией — Жакмюс. По словам дизайнера, именно любовь к маме и бабушке вдохновляет его творить и создавать невообразимые предметы гардероба. Каждый элемент его коллекции — это не просто одежда, а целая история, в основе которой лежат воспоминания Симона о детстве во французской глубинке.

Heinz

Кетчупы и соусы Heinz сейчас найдутся в каждом холодильнике, а когда-то совсем юный Генри Хайнц продавал соседям тертый хрен, сделанный из собственноручно выращенных корнеплодов. Мальчику было всего 12 лет, но его маленький бизнес имел такой успех, что ассортимент товаров постепенно расширялся: появлялись маринованные огурцы, соус из сельдерея, уксус. В 25 лет Генри открыл продовольственную компанию, и теперь изысканным вкусом его солений и соусов могут наслаждаться люди в разных уголках планеты.

Dyson

Сегодня фены цвета фуксии, наверное, стали самой знаменитой продукцией бренда Dyson. Однако история компании начиналась вовсе не с них. В 1978 году Джеймс Дайсон наводил порядок дома и заметил, что его пылесос забился и уже не так хорошо всасывает грязь. Предприимчивый мужчина решил исправить это недоразумение и создать свой пылесос, но уже без мешка. Спустя 15 лет и 5 127 прототипов Джеймс достиг своей цели. С тех пор бренд, названный его именем, вырос в огромную компанию с тысячами сотрудников.