10 бьюти-процедур, которые раньше пользовались бешеной популярностью, а сейчас и даром не сдались

Кажется, еще вчера каждая уважающая себя модница щеголяла с проколотым пупком, наращивала ногти акрилом и избавлялась от нежелательных волос при помощи пинцета. Сегодня эти стандарты красоты иначе как моветоном не назовешь. Мода циклична, один тренд сменяет другой, и главное в этом бесконечном марафоне — не потерять свою индивидуальность.

AdMe.ru как следует изучил вопрос и подготовил антирейтинг некогда модных трансформаций, которые, к счастью, потеряли свою актуальность.

Удаление волос с помощью пинцета или электроэпилятора

Больно, долго и может спровоцировать врастание волосков. Сегодня большинство женщин пользуется обыкновенной бритвой или воском для удаления волос. Также популярна процедура лазерной эпиляции, которая считается наиболее эффективной, не повреждает кожу и экономит время.

Пирсинг

В нулевых пирсинг пользовался бешеной популярностью. Как женщины, так и мужчины без страха и сомнений прокалывали пупки, языки, брови, губы, особо не задумываясь о последствиях. Некоторые из которых весьма серьезные. Со временем бум прошел, мода сошла на нет, и только шрамы от проколов на телах отчаянных модников и модниц напоминают о тех беззаботных временах.

Кератиновое выпрямление волос

Кератиновое выпрямление, как думают некоторые, вовсе никакой не уход за волосами. Судя по количеству негативных отзывов и мнению специалистов, они, напротив, становятся ломкими, ослабленными и тусклыми. Специальный состав на основе токсичного формальдегида, который наносится на всю длину волос, может спровоцировать аллергию и даже химический ожог кожи. А обработка каждой пряди термоутюгом при очень высокой температуре априори не может быть полезной.

Лазерная шлифовка кожи лица

Минусов, причем весьма серьезных, у данной процедуры предостаточно. Болезненность, травматичность, длительное восстановление, риск возникновения рубцов из-за неправильного ухода — и это еще не все последствия снятия верхнего слоя эпидермиса. На сегодняшний день существует не менее эффективная, но более щадящая альтернатива — фракционное лазерное омоложение, которое, в отличие от шлифовки, не повреждает всю поверхность кожи, а действует точечно. Оно также стимулирует выработку эластина и коллагена, а восстановление и реабилитация проходят легче и быстрее.

Виниры неестественного белого цвета

Сегодня проблему некрасивой улыбки можно решить с помощью виниров. Правда некоторые из отважившихся на данную процедуру руководствуются в первую очередь белоснежным цветом эмали, а не качеством материалов, правильным прикусом и здоровьем зубов. Все больше и больше людей стало понимать, что неестественный цвет, который видно за версту, смотрится нелепо и уже не считается признаком достатка. Намного дороже, эстетичнее и гармоничнее смотрятся виниры натурального молочного оттенка, при взгляде на которые окружающие не сразу поймут: это подарок природы или дело рук стоматолога.

Покрытие гель-лаком

За последние годы маникюр «как с картинки» так приелся женщинам, что простота и естественность захватили и эту сферу красоты. Сложный дизайн, разнообразный декор, стразы, лепнина и прочие фишки остались в прошлом. Ногти стали короче, покрытие нюдовым или бесцветным, дизайн минимальным. А многие и вовсе лишь своевременно делают гигиенический маникюр и покрывают ногти прозрачным лаком.

Ламинирование густых и широких от природы бровей

Широкие и густые натуральные брови сейчас в тренде, но злоупотреблять с ламинированием носительницам такого богатства все же не стоит. Благодаря долговременной укладке, есть риск стать обладательницей «бровей Брежнева» и выглядеть смешно и нелепо.

Нитевой лифтинг

В свое время нитевая подтяжка лица произвела настоящий фурор в области косметологии. Но постепенно этот способ омоложения уходит на второй план из-за своих недостатков. К примеру, золотые нити не рассасываются и удалить их можно только хирургическим путем, они ломаются, могут сбиться в «клубок». Также нити провоцируют появление отечности и воспалений. Современная косметология предлагает множество альтернативных и не менее эффективных вариантов. 3D-мезонити — в отличие от золотых, полностью рассасываются; ультразвуковой SMAS-лифтинг — безоперационная подтяжка лица с помощью ультразвука; биоармирование — инъекции гиалуроновой кислоты и другие процедуры. Главное в этом вопросе — консультация грамотного специалиста.

Стрижка горячими ножницами

Эта процедура несет потенциальную угрозу для здоровья и состояния волос. Во-первых, высокую температуру способны выдержать только крепкие волосы, тонкие могут стать ломкими и сухими. Во-вторых, эта процедура очень длительная и имеет накопительный эффект — от одного раза вы не заметите ощутимой разницы. Ну и в-третьих, этот вид стрижки накладывает ограничения на использование фенов, плоек и утюжков, ведь дополнительная термонагрузка может окончательно испортить волосы.

Золотые коронки

Еще несколько десятков лет назад с зубами особо не церемонились. Стоматологи не пытались их сохранить, да и методов лечения на тот момент было немного, поэтому удаление зубов было частой и обычной практикой. Люди с достатком ставили золотые коронки, менее состоятельные — железные. В 90-х золотые коронки неожиданно стали популярны среди звезд и богемы и превратились в модный атрибут. Сегодня мода на «золотые улыбки» канула в Лету, золотые коронки больше не считаются признаком достатка, а современная стоматология шагнула далеко вперед. И это не может не радовать.