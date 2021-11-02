10 бьюти-лайфхаков див старого Голливуда, которыми вовсю пользуются и современные селебрити

Согласитесь, в гламурных красавицах из фильмов прошлого века было что-то особенное, что и сейчас заставляет нас ими восхищаться. И хотя современная сфера красоты развита как никогда, а к нашим услугам представлены отличнейшие косметологи и визажисты, все равно хочется узнать, а что же делали дивы старого Голливуда, чтобы оставаться такими очаровательными.

Мы в AdMe.ru решили это выяснить, и оказалось, что многие их бьюти-лайфхаки и до сих пор не теряют актуальности и ими вовсю пользуются нынешние знаменитости.

Вазелин как хайлайтер

Известно, что вазелин был важной частью макияжа Мэрилин. Ее визажист Аллан Снайдер научил ее использовать вазелин как хайлайтер — она наносила небольшое количество на скулы, отчего ее кожа на экране выглядела ослепительно. Как оказалось, этот лайфхак не забыт. К примеру, когда Марио Дедиванович, визажист Ким Кардашьян, хочет создать эффект «дорогой кожи», он использует простое вазелиновое масло.

Накладные ресницы, наклеенные чуть дальше линии роста ресниц

Наверняка многие уже слышали о новом тренде в мире красоты — «лисьи» глазки. Добиться такого эффекта можно и с помощью макияжа, в том числе наклеивая ресницы чуть дальше естественной линии роста, удлиняя таким образом разрез глаз, делая их миндалевидными и будто бы подтянутыми к вискам. Так вот, Софи Лорен делала так задолго до появления соцсетей. К примеру, с таким макияжем ее можно было увидеть в фильме «Арабеска».

Несколько оттенков помады

Чтобы сделать свои губы пухлее, Мэрилин Монро использовала 5 различных оттенков помады. Более темные цвета она накладывала по контуру губ, а светлые — по центру. Затем она добавляла немного перламутра посередине нижней губы и слой блеска. Эта техника макияжа до сих пор в ходу у многих визажистов. В интернете даже можно найти обучающие ролики и статьи о том, как сделать губы в стиле Мэрилин.



Коррекция носа с помощью косметики

Однажды Кэрол Ломбард попала в автомобильную аварию, в результате которой ее нос немного искривился. Чтобы визуально сделать его ровным, она проводила белую линию по его центру. Этот лайфхак и сейчас пользуется небывалой популярностью, его применяют не только для того, чтобы «выровнять» нос, но и сделать его более узким.

«Кошачьи» стрелки

Графичные стрелки в стиле «кошачий глаз» — практически визитная карточка Софи Лорен, без них она нечасто появлялась на публике. Чтобы сделать глаза больше, а взгляд более томным, легендарная актриса проводила белым карандашом по нижнему веку. Что и говорить, эта техника до сих пор в ходу.

Увеличение губ с помощью карандаша

Вивьен Ли считала, что ее нижняя губа слишком тонкая. Чтобы это исправить, она рисовала косметическим карандашом новую линию губ, немного выходя за их естественный контур. Тот же прием успешно применяют и современные красавицы. К примеру, Дженнифер Лопес признавалась, что слегка заходит за контур губ карандашом, чтобы визуально придать им объем.

Контуринг с помощью румян

Ким Кардашьян называют королевой контуринга, но будем честны: техника скульптурирования лица с помощью косметики существовала и в прошлом веке. К примеру, Грейс Келли часто выделяла скулы с помощью румян 2 оттенков.

Таз с ледяной водой

Чтобы сохранить лицо подтянутым и сузить поры, кинозвезда Джоан Кроуфорд каждый день проводила ритуал красоты: после умывания она 25 раз ополаскивала лицо ледяной водой. После этого актриса наносила густой жирный крем, чтобы удержать влагу в коже. Дженнифер Энистон призналась, что тоже ополаскивает лицо 25 раз ледяной водой, чтобы улучшить кровообращение и «разбудить» кожу. Этому трюку ее научил косметолог.

Кокосовое масло для кожи

Чтобы придать своей коже сияние молодости, Мэй Уэст использовала кокосовое масло.

Звезда 30-х годов наносила его ежедневно на протяжении всей своей жизни. Как оказалось, и модель Миранда Керр от него в восторге. Она считает, что своей безупречной красотой во многом обязана именно маслу. Однажды она даже сказала, что не проживет без него и дня.

Вазелин как средство против кругов под глазами

Глаза Бетт Дейвис были невероятно большими и выразительными, а кожа под ними долго оставалась гладкой. Она добилась этого, прикладывая каждый вечер огурцы к векам и нанося слой вазелина под глаза. Так она боролась с мешками и темными кругами. Дженнифер Энистон признавалась, что тоже использует вазелин для защиты кожи вокруг глаз от морщинок.