10+ бытовых привычек, по которым с ходу можно сказать: «О, так тут наши живут»

Чем больше люди путешествуют, тем больше поражаются тому, насколько сильно могут отличаться друг от друга менталитет и быт жителей разных стран. На образование специфических привычек влияет множество факторов: одни мы перенимаем от своих старших родственников и продолжаем соблюдать, даже когда в них пропадает нужда, другие обусловлены культурными традициями, а что-то нам приходится делать из-за сложившихся обстоятельств.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить типичные для нас особенности и пристрастия, которые у иностранцев могут вызвать недоумение, а сами мы с их помощью легко вычислим земляка.

1. Полотенце на ручке духовки

Многие жители постсоветских стран имеют привычку вешать полотенце на ручку духовки, причем зачастую машинально: просто так делали наши мамы и бабушки. Да, выглядит не очень эстетично и опрятно, подумает кто-то, но смысл в таком расположении полотенца есть: так оно всегда под рукой, быстрее сохнет, а еще его можно использовать в качестве прихватки. Но за рубежом вряд ли вы увидите подобную картину. Очень часто встречаю стереотип в TikTok о том, что наши люди неосознанно делают так. Подумала: «Да нет, не может быть». Зашла к себе на кухню и убедилась. © blutigenkaiser / Twitter

2. Открытый кран

В европейских странах очень щепетильное отношение к воде, что связано не только с заботой об экологии, но и с экономией. Во многих семьях посудомоечную и стиральную машины запускают на ночь из-за более дешевых тарифов в это время суток, а во время чистки зубов и намыливания в душе воду предпочитают выключать. Наши же люди в большинстве своем с детства привыкли чистить зубы с открытым краном. В советское время индивидуальных счетчиков не было и воду никто не экономил: сколько бы вы ее ни расходовали, платить всегда приходилось одну и ту же сумму.

3. Садовое творчество

Хотя даже у нас такие элементы садового дизайна, как лебеди из покрышек, постепенно теряют свою популярность, во дворах спальных районов, поселках городского типа и на участках частных домов их все еще можно встретить. Сложно сказать, что движет авторами подобного декора: любовь к рукоделию или желание вдохнуть вторую жизнь в вещи, которые пришли в негодность. Как бы там ни было, за границей такие поделки вряд ли встретишь.

4. Отдельная обувь для дома

За рубежом, в частности в США, чаще всего не снимают обувь, возвращаясь домой, и не просят разуваться гостей. Более того, в сухую теплую погоду в ней могут даже лежать на диване. У нас же в квартире не встретишь домочадцев в уличной обуви: жильцы дома и сами переобуваются в тапочки, стоит им переступить порог, и гостей об этом просят.

5. Пакет с пакетами

Даже сегодня, в эпоху роста популярности тканевых шоперов, авосек и других экосумок, во многих наших домах до сих пор хранится тот самый пакет с пакетами. Кто-то использует их вместо мусорных, кто-то берет с собой в супермаркет, чтобы не тратиться на новый пакет. Практическая польза от такой привычки есть, но в западных странах она, скорее всего, вызовет недоумение.

6. Домашние соленья

Хотя маринованные огурцы, помидоры и прочие соленья продаются в ближайшем супермаркете, домашние закрутки являются у наших людей особым предметом гордости, а сам процесс их приготовления превратился в настоящий гастрономический культ. Кто-то занимается консервацией сам, кому-то баночки с соленьями заботливо передают родители или бабушки из деревни. Конечно, готовить соленья дома могут и в других странах, но за границей это не такое частое явление и уж точно не сложившаяся традиция.

7. Зеленка против ветрянки

При упоминании ветрянки большинству из нас первым делом приходит на ум зеленка. В западных странах этим средством практически не пользуются, предпочитая ему лосьон на основе каламина и другие препараты для обработки высыпаний. При всей нашей любви к зеленке, это очень слабый антисептик. Просто с ее помощью легко отследить появление новых пятен и понять, с каких пор человек не считается заразным.

8. Домашнее садоводство

Еще одна популярная в постсоветских странах привычка наряду с приготовлением солений — выращивание дома рассады. Весной у многих из нас на подоконниках можно встретить лотки, горшочки, а иногда и целые ящики с саженцами. Кто-то даже обзаводится фитолампами, призванными ускорить рост растений. Именно их ярко-розовый цвет можно наблюдать в окнах спальных районов.

9. Сушка белья в помещении

У нас мало распространены прачечные, ведь практически в каждом доме есть стиральные машины. А вот сушильные машины пока все еще нечастое явление в наших квартирах. Дело даже не в высокой стоимости этой бытовой техники: обычно ее попросту негде разместить из-за компактных планировок жилплощади. Поэтому в ход идут бельевые веревки, натянутые под потолком на балконе или в ванной, батареи и складные металлические сушилки. В западных же странах не принято сушить белье в доме: для этих целей там пользуются сушилками в прачечных или своими собственными.

10. Накрытый полотенцем хлеб

Раньше, когда наши бабушки пекли домашний хлеб в печи, то готовое изделие они обязательно накрывали чистым сухим полотенцем, чтобы корочка стала мягче. Привычка накрывать выпечку полотенцем во многих домах сохранилась до сих пор, причем поступают так и с хлебом из магазина, и с недоеденными бутербродами и булочками на тарелке.

11. Покрывало поверх подушек

Застилая постель, многие из нас полностью накрывают кровать одним покрывалом или одеялом, включая подушки. А вот жителей западных стран, например США, такое может удивить. Там постель привыкли застилать, отворачивая край покрывала и оставляя подушки снаружи или аккуратно раскладывая их сверху.

12. Открытые бутерброды

В то время как мы предпочитаем открытые бутерброды с начинкой поверх 1 хлебного ломтика, в большинстве западных стран для этого блюда обязательно используют 2 слоя хлеба, будь то тосты, разрезанный пополам багет или булочки для бургеров. Нашу любовь к открытым бутербродам разделяют разве что в скандинавских странах, например в Дании. Хотя начинка их традиционных смёрребрёдов обычно намного сложнее и разнообразнее.