10 бонусов, которые жизнь дает тем, у кого нет братьев и сестер (И парочка разочарований)

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Семьи, в которых ребенок только один, начали активно появляться в прошлом веке. С того момента их количество постоянно увеличивается. Сегодня в Европе дети растут без братьев и сестер почти в половине семей. А государственная политика Китая привела к появлению целого поколения единственных детей. Сейчас они уже выросли, и можно делать выводы о том, как их статус в рамках семьи повлиял на их характер.

AdMe.ru постарался взвесить все плюсы и минусы большой семьи и семьи с одним ребенком.

Безраздельная любовь родителей сейчас vs. Совместная забота о родителях потом

То чувство, когда ты больше не единственный ребенок.

В детстве единственные дети в семье окружены заботой и вниманием на все 100 %. Им не нужно ни с кем делить маму и папу. В зрелом возрасте они обнаруживают, что их друзья, у которых есть братья и сестры, заботятся о пожилых родителях всей семьей: по очереди навещают их, по очереди ухаживают за ними, если это необходимо. Это имеет особое значение, если родители живут далеко или болеют. Когда ребенок один, все заботы и ответственность лягут только на его плечи. В том числе из-за повышенной ответственности и груза одиночества такие дети оказываются более подвержены депрессивным состояниям. Однако процент этот не столь значителен: люди из больших семей также могут страдать депрессией. Это лишний раз доказывает, что гораздо важнее не количество близких людей, а качество отношений с ними.

Спокойное развитие vs. Постоянная конкуренция

«Сыграл с братом в лотерею».

Те, у кого есть братья и сестры, постоянно подвержены сравнению. Они соревнуются в том, кто лучше учится, кто более успешен в работе, кого же, в конце концов, больше любят родители. Это довольно стрессовая ситуация. Не все мамы и папы могут объяснить своим детям, что нужно не гнаться друг за другом, а проявлять индивидуальность.



У единственного ребенка в семье такой проблемы нет. Он может развиваться в своем темпе и не бояться, что родители каждый день будут приводить ему в пример брата или сестру. Это позволяет ему точнее выбирать профессию и жизненный путь (в случае когда нет гиперопеки).

Способность занять себя самому vs. Эмпатия

О единственных детях часто говорят, что они способны лучше занять себя сами, остаются более сконцентрированными во взрослой жизни. Зато про тех, у кого были братья или сестры, говорят, что они не раздумывая проявляют больше сочувствия к другим. На самом деле все зависит от воспитания. Единственного ребенка можно научить эмпатии (правда, если есть братья и сестры, то ее даже прививать не надо). А нескольких детей вполне можно научить заниматься своими делами независимо друг от друга.

Личное пространство vs. Близкие люди с теми же воспоминаниями

«Я не понимал, что значит расти с братьями, пока не увидел эту детскую фотографию своей жены».

Единственным детям завидуют в детстве, ведь им не нужно ни с кем делить игрушки и родительское внимание. У них есть свое личное пространство, в которое никто не вторгается.



Но зачастую с возрастом реакция окружающих меняется. Они начинают относиться скорее с сочувствием, ведь тем, кто рос единственным ребенком, будет просто не с кем разделить воспоминания своего детства. Особенно остро это ощущается, когда родители уходят. У единственного ребенка не будет рядом человека, который мог бы полноценно разделить боль утраты. Брата или сестры, который сядет рядом и скажет: «А помнишь, папа купил килограмм мороженого тайком от мамы...»

Синдром маленького императора vs. Крепкий брак

Термин «синдром маленького императора» появился в Китае, где до недавнего времени действовал демографический принцип «одна семья — один ребенок». Дети росли без братьев и сестер и неизбежно оказывались более избалованными и эгоистичными, чем дети из больших семей. Они редко слышали в свой адрес слово «нет». Статистика показывает, что люди, выросшие в семье с несколькими детьми, впоследствии меньше склонны к разводам, чем единственные дети в семье. В большой семье волей-неволей учишься договариваться. В отличие от мужа или жены, нельзя сменить брата и сестру. Можно только принять их и полюбить такими, какие они есть.

Вероятность гиперопеки vs. Недостаток внимания

Дети в больших семьях могут страдать от недостатка внимания. Те же, кто растет единственным ребенком в семье, рискуют столкнуться с противоположной ситуацией — гиперопекой. Когда у родителей больше никого нет, они могут начать контролировать каждый шаг своего ребенка. Такие дети часто чувствуют огромный груз ответственности, ведь они в одиночку должны оправдать ожидания своих родителей. Родителям больше не на кого надеяться и некому предъявлять требования. В таких семьях дети часто вырастают перфекционистами, чересчур строгими к себе. Им сложно принимать собственное несовершенство. В то же время они мечтают встретить любящего человека, которому наконец не нужно будет ничего доказывать. В некоторых странах даже существуют психотерапевтические группы, направленные на работу с проблемами единственных детей в семье. Люди с удивлением обнаруживают, что многие из сложностей, которые они даже не связывали со своим статусом «одного ребенка», действительно свойственны данной категории людей.

Хорошее воображение vs. Постоянная компания для игры

Единственные дети предыдущих поколений зачастую оставались без компании для игры, и за неимением гаджетов им приходилось включать фантазию на максимум. Воображение у таких людей развито чрезвычайно хорошо. Игра с братьями и сестрами другая, она более активна и подвижна, в то время как игра в одиночку более вдумчива и медитативна. Это еще одна причина, почему единственные дети могут вырасти более сконцентрированными и больше ценить одиночество. Недавнее исследование говорит о том, что у единственных детей в семье иначе формируются нейронные связи головного мозга: участки, отвечающие за креативность, у них более активны, но участки, отвечающие за социализацию, развиты не настолько хорошо.

Хочу так же, как у меня vs. Хочу совсем по-другому

Зачастую те, кто рос без братьев и сестер, мечтают о большой семье. Мечтают, чтобы их ребенок не был одинок так, как были они. Есть и абсолютно противоположный подход: единственный ребенок, вырастая, заводит тоже одного ребенка. Ему так понравилось расти в одиночку, что он хочет обеспечить своему малышу столь же позитивный опыт. Дети из больших семей тоже могут хотеть завести лишь одного ребенка, особенно в том случае, если их отношения с братьями и сестрами (или родителями) были неудачными. Здесь тоже все зависит не от количества детей, а от мудрости родителей. У думающих отца и матери и единственный ребенок вырастет общительным и сочувствующим человеком. Напротив, можно испортить отношения братьев и сестер, если выделить себе любимчика и всю жизнь демонстрировать этот перевес чуть менее любимому ребенку.

Буря эмоций vs. Полная апатия

Чувства взрослого, который рос единственным ребенком, бывает легко задеть. Если дети в больших семьях постоянно тренируют навык устойчивости к мелким дрязгам, конфликтам и обзывательствам, то единственному ребенку это все может оказаться в новинку. Садик, безусловно, оттачивает этот навык, но не в той же мере.



При конфликте в садике тебя всегда могут пожалеть дома и встать на твою сторону. В семье же при конфликте между братьями более разумно не занимать позицию одного из детей. Главное — дать всем им понять, что их чувства и мнения одинаково значимы для родителей. Это приучает детей находить выход из создавшегося положения самим.



Если единственный ребенок не был приучен к самостоятельному решению проблем и за него во всем разбирались родители, есть все шансы, что он вырастет довольно неустойчивым к конфликтным ситуациям. Про единственных детей часто говорят, что они могут представлять собой два противоположных эмоциональных полюса: их либо задевает все, либо они, напротив, донельзя хладнокровны.

Бытовой эгоизм vs. Деликатность

Без братьев и сестер можно расти, не зная о том, что бывает очередь в туалет или очередь мыть посуду. В юном возрасте это может вызывать трудности, когда вы съедетесь с кем-то впервые. Выросшие единственные дети часто говорят о том, что их первый опыт проживания со сверстниками был для них непростым. Терпеть беспорядок и шум, производимый соседями, считаться с режимом дня другого человека и подстраиваться под него — всему этому дети из больших семей учатся еще в детстве, тогда как для единственного ребенка это целый новый мир.

Рецепт успеха

Среди знаменитых людей не так уж много тех, кто лишен братьев и сестер, но все же они есть. Например, Элвис Пресли, Шарлиз Терон и Роберт Де Ниро.

Синдром единственного ребенка — это недавнее явление. Примерно до середины XX века встретить где-либо семьи с одним ребенком было практически невозможно. В первую очередь из-за высокой детской смертности люди стремились заводить больше детей. Кроме того, традиционное распределение гендерных ролей в обществе не давало женщинам особого выбора. Но времена меняются, и сейчас многие родители отказываются от рождения второго ребенка по вполне объективным причинам: нехватка средств или активный карьерный рост матери, который ей не хочется снова ставить на паузу.



Некоторые родители отказываются от рождения второго ребенка по более субъективным причинам (подчас надуманным). Например, им кажется, что их ребенок будет настолько травмирован рождением брата или сестры, что это может сломать ему жизнь. Парадокс в том, что это предположение может так навсегда и остаться теоретическим, ведь его невозможно проверить, не заведя второго ребенка. Да, братья и сестры в детстве ругаются, это неизбежная внутрисемейная конкуренция. Однако при грамотном воспитании в итоге они получают от родителей бесценный подарок — самого надежного и верного друга на всю жизнь.



В любом случае не стоит забывать о том, что не существует определенного шаблона счастливой семьи и вы не должны воплощать в жизнь чьи-то чужие сценарии (в том числе повторять сценарий своих родителей или, напротив, все делать наперекор ему). Единственные дети и дети из больших семей могут быть одинаково успешными как в личной жизни, так и в карьере, потому что количество детей — это отнюдь не решающий фактор. Гораздо важнее любовь и мудрость родителей.

Поделитесь своим опытом. С чем вы согласны, а с чем нет? Были ли вы единственным ребенком в семье или у вас были братья и сестры? Какие были с ними отношения в детстве и каковы они сейчас? А сколько детей вы хотели бы иметь сами?