10 безумных стандартов красоты прошлого, в которые сложно поверить

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Вместе со временем меняются и представления о женской красоте. И знаменитые слова «красота требует жертв» когда-то имели буквальное значение. На что только не шли девушки, чтобы казаться привлекательными. AdMe.ru собрал 10 подтверждений тому, что идеал — понятие относительное и крайне изменчивое, так что стоит с умом подходить к модным веяниям.

XV–XVII века: чопины

Дамы XV–XVII веков носили чопины, чтобы уберечь свои платья от загрязнений и продемонстрировать высокое социальное положение. Обувь говорила окружающим о личности и статусе своей хозяйки. Высота чопин могла достигать 50 см, поэтому необходима была служанка, которая поддерживала бы свою госпожу.

1939 год: защита для макияжа

Так модницы спасали свой макияж от осадков. Одним из недостатков было то, что конус очень быстро запотевал изнутри.

XX век: ямочки на щеках

Женственный образ считался незаконченным без очаровательных ямочек на щеках. В 1923 году было запатентовано устройство, которое надевалось на лицо, закреплялось за ушами и подбородком и с помощью 2 выходящих прутьев очень сильно и больно давило на щеки. При длительном использовании появлялись такие желанные ямочки.

Эпоха Ренессанса: высокий лоб и отсутствие ресниц

Естественность в этот период не в моде, активно используется косметика, а женское тело возводится в культ. ​В моде высокий, округлый лоб, а линия роста волос должна была располагаться как можно дальше. Большинство девушек сбривали волосы над лбом для создания модного образа. Также каждая модница считала необходимым полностью избавиться от ресниц, используя обыкновенный пинцет.

Англия, XVII век: белая кожа

Активно применялось средство со свинцом и уксусом — кожа и правда становилась белее, однако со временем, наоборот, желтела, и обратить этот процесс было невозможно. Королева Англии Елизавета I была ярой поклонницей подобной косметики. Ее лицо достигло такой степени белизны, что вошло в историю как «маска молодости».

Англия, XVII век: сосудистый рисунок

Чтобы подчеркнуть свое высокое происхождение, девушки синим карандашом рисовали вены на шее, груди и плечах.

Викторианская эпоха: покусывание губ

Королева Виктория запретила использовать косметику. Тем не менее это не помешало женщинам найти выход из ситуации. Вместо румян и помад приходилось сильно кусать губы и щипать щеки.

XIX век: мышьяк для красоты

В XIX веке было модно есть мышьяк, чтобы «придать лицу цветущий вид, глазам — блеск, а телу — привлекательную округлость». Правда, были и побочные эффекты — мышьяк накапливается в щитовидной железе и вызывает зоб, а иногда и смерть.

Викторианская эпоха: зеленые платья

В викторианскую эпоху был изобретен зеленый краситель, который стал настоящим хитом у модниц. Цвет получил название «зеленый Шееле». Для создания Шееле использовали смесь мышьяка и меди, и этот состав медленно убивал хозяйку платья. Краситель попадал на слизистую и вызывал раздражение, а также постепенно проникал в кожу. В такой же цвет красили стены в доме, подвергая смертельному риску людей.

Европа, XVIII век: мушки

Время, когда можно было щедро использовать косметику и особое значение придавалось мушкам. Мушка стала не только средством макияжа, но и орудием флирта: мушка-полумесяц приглашала на ночное свидание;

приглашала на ночное свидание; амур означал любовь;

означал любовь; карета — согласие на совместный побег;

— согласие на совместный побег; мушка у верхней губы свидетельствовала о том, что девушка свободна и открыта для матримониальных предложений;

свидетельствовала о том, что девушка свободна и открыта для матримониальных предложений; на правой щеке — замужем;

— замужем; на левой щеке мушки носили вдовы.