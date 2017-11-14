Эти 10 человек поставили над собой пугающие эксперименты, но доказали очень важные вещи

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Мы в AdMe.ru считаем, что все, кто исследует опасные и неизведанные области, будь то Север, космос или радиоактивные вещества, — настоящие экспериментаторы над собой. И сейчас мы решили написать о тех, чьи опыты не так широко известны. Эти люди — просто психи в хорошем смысле слова: их самоотверженности остается только подивиться. Оговоримся, что один из них все же поставил над собой эксперимент случайно.

Барри Маршалл — врач, заразивший сам себя

До 1982 года считалось, что гастрит и язву желудка вызывают стресс и плохое питание. Но Барри Маршалл был убежден, что причина в бактерии Helicobacter pylori, а коллеги над ним лишь смеялись. Чтобы доказать свою правоту, ученый выпил раствор бактериальной культуры. Через неделю у него появились симптомы гастрита — резь в животе и рвота, с которыми он справился с помощью антибиотиков. Благодаря этому открытию у нас есть возможность вылечить язву желудка, а Маршалл получил Нобелевскую премию.

Роб Рейнхарт — создатель напитка будущего

Чтобы решить проблему голода на земле, Роб Рейнхарт создал напиток сойлент. Он заявил, что продукт может заменить еду, так как содержит все необходимые для человека вещества. Чтобы доказать это, он и еще несколько человек (к примеру, этот парень) питались только сойлентом больше месяца. В итоге у них появилось много свободного времени и даже улучшилось здоровье, вот только такая диета сильно им надоела. Медики же напоминают, что постоянное питание жидкой пищей опасно для человека. Но, оказалось, использовать сойлент время от времени очень даже можно.

Вернер Форсман — самый смелый хирург

В 1926 году Вернер Форсман догадался, что длинный катетер можно ввести прямо в сердце через вену на руке. Гипотезу сочли безумной и не разрешили проверить. Тогда Форсман, никому не сказав, надрезал себе руку и вставил в вену иглу с полуметровой трубкой и стал двигать ее к сердцу. Его ассистент сбежал от страха, но, к счастью, у Форсмана все получилось. Он сделал рентгеновский снимок, но коллеги подумали, что это фокус, и высмеяли его. Форсман разочаровался и забросил эксперименты, но спустя 30 лет его Нобелевская премия нашла его, а мы можем смотреть, как работает сердце, и удалять тромбы.

Человек с ником n3glv, который стал темнокожим

Этот эксперимент был проведен обычным пользователем интернета. Он колол себе меланотан II — активатор загара, продающийся на черном рынке. «Майкл Джексон наоборот», как его окрестили в сети, испытал на себе опасные побочные эффекты: появились тошнота, неприятности с сердцем и пятна на коже. Если превысить дозировку, можно заработать еще и почечную недостаточность. До этого было довольно много желающих получить «безвредный» и быстрый загар, но теперь их количество поубавилось.

Натаниэл Клейтман — отец науки о сне

Ученый проводил эксперименты со сном, и особенно часто он сам становился своим подопытным: порой он не спал по 190 часов, чтобы зафиксировать, какие изменения произойдут в организме. Клейтман вместе с напарником 33 дня жил в пещере без часов и дневного света, чтобы узнать, какого ритма сна-бодрствования придерживался бы человек без сигналов извне. В результате его экспериментов мы знаем о существовании медленной и быстрой фаз сна.

Кевин Уорик — один из первых киборгов

Уорик — исследователь робототехники, который считает, что тело человека можно и нужно тюнинговать. В 1998-м он поместил себе под кожу чип, позволяющий включать и выключать свет. А еще через пять лет он связал свою нервную систему с электронной рукой, которая может повторять движения его собственной руки. Кевин мечтает создать технологию, которая позволяла бы инвалидам ходить, а всем людям — общаться телепатически.

Альберт Хофман — отец ЛСД

Химик Альберт Хофман случайно открыл психоделическое действие ЛСД и решил исследовать его получше. Он принял наркотик и отправился домой на велосипеде. Альберт писал, что улица превратилась для него в картину Сальвадора Дали, а здания словно ожили. Ученый не на шутку испугался и вызвал врача, когда смог вернуться домой. Впоследствии он понял, что его детище может быть очень опасной штукой. Следующие эксперименты он провел уже с коллегами.

Джон Степп — самый быстрый человек на земле

В 50-х годах мир еще не знал, какую максимальную перегрузку может выдержать человек, пока не появился военный врач Джон Степп. В качестве подопытного он использовал себя самого: набирал скорость на ракетной установке и резко останавливался, что сравнимо с тем, что чувствуют люди при автомобильной аварии на скорости 100 км/ч. Он выдержал скорость более 1 000 км/ч и нагрузку в 48 g, хотя считалось, что человек погибнет при 18 g. У Степпа вылезали глаза из орбит и ломались ребра, но благодаря ему инженеры теперь конструируют куда более безопасные самолеты, а во всех автомобилях есть ремни безопасности.

Нил Харбиссон — художник, который точно видит мир по-своему

Нил Харбиссон — художник, родившийся с цветовой слепотой. Он встретил ученого Адама Монтадона, который предложил ему поучаствовать в эксперименте по преобразованию цвета в звук с помощью специальной антенны, передающей сигналы в мозг. Эксперимент вышел успешным, и Нилу так понравилась антенна, что он интегрировал ее прямо в череп, так что его тоже можно назвать киборгом. Нил сейчас не только «слышит» цвета, но и может видеть излучение ультрафиолетового и ультракрасного диапазона, которые мы не различаем.

Пол Карасон — человек, который стал синим

Пол Карасон — единственный из этой компании, кто поставил над собой эксперимент случайно. Но он тоже в каком-то смысле сделал полезное дело, став доказательством того, что самолечение — зло. Пол страдал от дерматита и принимал в больших количествах антибактериальные препараты серебра. Но он не знал, что серебро накапливается в организме и может навсегда окрасить кожу в сине-фиолетовый. Карасон посинел, и ему пришлось жить с этим. К счастью, он нашел женщину, которая любила его и таким. Он был не против визитов на телевидение, вот только обижался, когда его называли «дядюшка Смурф». Пол умер в 2013 году, но не от аргироза (именно так называется его состояние). А вы что думаете о подобных экспериментах?