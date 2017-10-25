10 «бесполезных» вещей, которые навсегда изменили нашу жизнь

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Один из самых ценных советов всех времен гласит: «Если вам нечего сказать хорошего, то лучше промолчите». Но, увы, люди редко следуют этому совету и с древности и по сей день нещадно высмеивают даже самые блестящие идеи. AdMe.ru предлагает вам убедиться, что мы до сих пор не выбрались бы из средневековья, будь на то воля «экспертов».

10. «Паровоз движется по воле Сатаны»

Можете ли вы представить себе жизнь без поездов? Мы — с трудом. Удивительно, но идея заменить тягловую силу лошадей локомотивами была принята в штыки духовенством, которое усматривало в самоходном транспорте происки нечистой силы, и медиками — они верили, что перемещение со скоростью более 40 км/ч может нанести вред здоровью.

9. «Переменный ток никому не нужен»

Сторонник применения постоянного тока Томас Эдисон, в отличие от Николы Теслы и других оппонентов, не был так основательно знаком с физикой. Иначе он не стал бы заявлять, что «переменный ток — это пустая трата времени, и никто никогда не будет им пользоваться». Противостояние Эдисона и Теслы вошло в историю как «Война токов» и закончилось безоговорочной победой переменного тока.

8. «Лампочка бесполезна»

Первая лампа накаливания (на фото слева), по мнению одного из ученых Технологического института Стивенса в США, была «неинтересна и бесполезна для людей науки». Одна из таких «бесполезных» вещей (на фото справа) до сих пор исправна и горит по сей день с 1901 года в калифорнийском городе Ливермор. Вы можете убедиться в этом сами с помощью онлайн-трансляции. «Столетнюю лампу» никогда не выключают, если не считать незапланированных отключений электричества.

7. «Вакцины вредят здоровью»

Страдаете ли вы от оспы? Мы тоже нет. Спасибо науке! Несмотря на полное искоренение той же оспы и практически полное исчезновение других болезней, вакцины до сих пор воспринимаются некоторыми гражданами как нечто исключительно вредное, от чего нужно непременно оградить своих детей. Так что можете себе представить, какое противодействие пришлось преодолеть тем, кто избавил нас от страшных заболеваний.

6. «Телевидение быстро надоест»

© Smithsonian Institution Archives/Wikipedia Commons © Изобретатель современного телевидения Владимир Зворыкин демонстрирует свой новый телевизор мисс Милдред Бирт.

В коммерческий успех телевидения не верили не только простые обыватели, но и некоторые изобретатели — например, один из «отцов радио» Ли де Форест. Как мы видим, они оказались абсолютно неправы. Может быть, все дело в том, что в них говорила зависть к чужим достижениям?

5. «Космический корабль не взлетит»

И снова мы не можем не вспомнить критичного Ли де Фореста, который заявил, что «не видит в будущем космических кораблей, которые выйдут за пределы земной атмосферы». «Поехали!» — ответил ему и всем скептикам Юрий Гагарин и облетел Землю на корабле «Восток-1». Затем люди побывали на Луне (во что некоторые до сих пор не верят), а теперь собираются покорить Марс. И надо ли упоминать, что в успех этого предприятия тоже верят далеко не все.

4. «Ламборгини может выпускать только тракторы»

Все началось с того, что владелец тракторного завода Ферруччо Ламборгини приобрел Ferrari 250 GT, у которого были проблемы со сцеплением. Энцо Феррари отказывался признать недочет, заявив, что Ламборгини стоит заниматься только тракторами, так как тот ничего не смыслит в спортивных автомобилях. Энцо оказался неправ: Ламборгини не только сам исправил чужой конструктивный недостаток, но и создал свой собственный спортивный автомобиль.

3. «Персональный компьютер? Да кому он нужен!»

В 1949 году, через год после создания Манчестерской малой экспериментальной машины, было заявлено, что «компьютерные технологии достигли своего лимита». Звучит смешно, не правда ли? Вот еще одно заявление, сделанное в 1977 году главой компьютерной компании Кеном Олсеном: «Нет причин думать, что кто-то захочет иметь компьютер у себя дома». Как оказалось, многие были не прочь.

2. «Мобильные телефоны не будут покупать»

© Rico Shen/Wikipedia Commons © Инженер Мартин Купер в 2007 году. В руках у него одна из самых первых моделей сотового телефона "Motorola", в разработке которой он участвовал в 1980-х.

А вот что говорили о мобильных телефонах: «Они никогда не заменят стационарные телефоны. Даже если этот проект осуществится при нашей жизни, то он обойдется слишком дорого». Но 14-килограммовые автомобильные телефоны сначала «ужались» до размеров кирпича, а потом стали не только маленькими и легкими, но и доступными по цене практически любому.

1. «iPad никому не интересен»

Одно из самых последних изобретений, которому тоже прочили провал. Так, компания Simpson Carpenter, занимающаяся исследованиями рынка, сочла, что iPad «не способен заинтересовать массового покупателя». Но спустя всего 18 месяцев было продано 30 миллионов этих устройств — за ними с самого начала продаж выстроились очереди (на фото). И это в очередной раз доказывает, что далеко не все мнения экспертов — истина в последней инстанции.