10 безбашенных косметических процедур, о которых мужчинам лучше не знать

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Женщины такие странные! Порой они готовы идти на безумные вещи ради сохранения красоты и молодости. Взять, к примеру, Клеопатру, которая купалась в молоке. А чего стоит Елизавета Батори со своими молодильными процедурами! AdMe.ru нашел среди современных косметических услуг самые невероятные и парадоксальные. От некоторых из них даже холодок идет по коже...

Огненное омоложение

В Китае популярна такая процедура: лицо покрывается особой маской или салфеткой, смоченной раствором с экстрактами целебных трав, потом все это поджигается и горит около минуты. Говорят, после этого кожа заметно подтягивается. Также эта процедура может быть проведена на других частях тела.

Массаж змеями

Тут все просто: на человека укладывают змей разных размеров и дают им какое-то время поползать. Такой массаж хорошо влияет на мышцы, после него ощущается прилив сил. Кстати, вероятно, это связано с выделением адреналина. Один из зоопарков Филиппин предлагает всем желающим массаж огромными питонами. Было время, когда услугу не оказывали, но посетители попросили ее вернуть.

«Вампирское» омоложение

Называется эта процедура Vampire Facial. Ее суть в том, что у пациентки берется кровь, центрифугируется, чтобы избавиться от некоторых форменных элементов, и смешивается с препаратами для контурной пластики. Эту смесь колют в лицо либо «загоняют» под кожу с помощью лазера и ультразвука. Говорят, что процедура способствует регенерации тканей и выработке коллагена.

Огненные процедуры для волос

Candle cutting, или подравнивание волос с помощью свечи, — один из способов избавиться от секущихся кончиков. Мастер берет тонкую прядь волос, скручивает ее в жгут и проводит по нему огнем. При этом секущиеся концы поджигаются и сгорают, а волосы остаются невредимыми.

Золотая маска

Маска золотая в прямом смысле: на кожу наносятся тонкие листы сусального золота. Этот металл насыщает кожу ионами, что улучшает микроциркуляцию и ускоряет синтез коллагена. Чтобы золото вступило в химическую реакцию, кожу перед сеансом обрабатывают средством с полиглутаминовой кислотой. Правда, для простых смертных процедура дороговата.

Пчелиный яд

Еще Гиппократ говорил о пользе пчелиных укусов для организма (в умеренном количестве). Яд улучшает проницаемость сосудов и стимулирует обмен веществ. Некоторые женщины (в их числе и Гвинет Пэлтроу) готовы терпеть боль от пчелиных укусов прямо в лицо, чтобы продлить молодость. Есть и более щадящий метод: на кожу наносится крем с пчелиным ядом, при этом организм считает, что его атаковала пчела.

Улитки для лица

Началось все с ученых, которые заметили, что слизь помогает улиткам быстрее заживлять свои раны. Так были открыты ее регенерирующие свойства. Наверное, многие слышали про кремы для лица с улиточной слизью. Но некоторые без лишних сложностей просто сажают улиток на лицо. В итоге разглаживаются мелкие морщинки, а кожа становится чище.

Массаж кактусами

Такой массаж пользуется успехом, конечно же, в Мексике. Заключается он в том, что на человеке раскладывают разогретые кактусы опунции. Перед массажем кожа покрывается смесью из текилы, вулканического пепла и меда. Массаж тонизирует и смягчает кожу. Кстати, если вспомнить о целебных свойствах похожего растения — алоэ, — массаж кактусами кажется вполне логичным.

Маска из соловьиного помета

Такой маске сотни лет, ее делали японские гейши, которым нужно было восстановить кожу после грима. Причем в ход идет помет определенного вида соловья, обитающего лишь на острове Кюсю. Годятся только молодые птицы, которых кормят исключительно ягодами и семенами. Такая процедура отбеливает, успокаивает кожу и убирает шрамы. Говорят, «соловьиные маски» используют Виктория Бекхэм и Том Круз.

Бонус: пивное спа

В Чехии есть несколько заведений, которые предлагают принять ванну из пива. Но не думайте, что это просто развлечение: такие процедуры положительно влияют на регенерацию всего организма и смягчают кожу благодаря витамину В и пивным дрожжам. Недаром женщины, работающие на производстве пива, заметили, что их руки оставались нежными, несмотря на тяжелый труд. Пожалуй, вот уж от такой бьюти-процедуры большинство мужчин точно не отказались бы!