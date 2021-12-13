10 женщин в истории, крутости которых позавидовала бы Дейенерис Бурерожденная

Говорят, что важно быть в нужном месте в нужное время. Наши сегодняшние героини по стечению обстоятельств не смогли воспользоваться этим советом. Все эти женщины с прогрессивными взглядами сильно опередили время, в котором им выпало жить.

AdMe.ru вспоминает истории сильных и свободных духом барышень. Эти женщины достойны того, чтобы брать с них пример, ведь у них нашлось отваги не отказаться от своей мечты и сделать этот мир чуточку лучше.

Агнодика

В IV веке до нашей эры в Греции не было женщин-врачей. И что прикажете делать юной Агнодике, которая грезила о докторском деле? Бежать в Египет, чтобы получить образование. Так она и поступила, а по возвращении в родные Афины открыла акушерскую практику. Только для этого ей пришлось притвориться мужчиной. Когда тайное стало явным, Агнодику судили. К счастью, довольные пациентки смогли отстоять право Агнодики, а заодно и всех греческих женщин, на работу врачом.

Уррака Леонская

Урраку окрестили Безрассудной королевой. И по меркам Средневековья было за что. Потеряв первого мужа, брата и отца, наследница Леона и Кастилии снова вышла замуж. Ее вторым супругом стал кузен Альфонсо. Брак не заладился. Дело доходило до рукоприкладства, и Уррака, не выдержав такого обращения, оставила мужа. Так Альфонсо вернулся в родной Арагон, чтобы начать войну с собственной женой.

К счастью, кровное родство позволило супругам не портить жизнь друг другу (а заодно и своему народу) и официально аннулировать брак. На этом «безрассудства» Урраки не заканчиваются. Королева больше не заключала официальных браков и до конца жизни единолично правила страной. Этот прецедент позволил ее потомкам-женщинам оставаться у власти без чьей-либо помощи.

Анна Болейн

Анна Болейн — вторая и, пожалуй, самая известная из 6 жен Генриха VIII. Ее история, сотканная из политических интриг и личных трагедий, привлекла внимание не одного поколения кинематографистов.

Правнучка шляпника, не желая становиться фавориткой, очень сдержанно отвечала на ухаживания женатого Генриха. Анна отказала королю — и тот сдался. То ли от большой любви, то ли от нежелания быть отвергнутым, он сделал все возможное, чтобы получить развод и вступить в брак с Анной. И жили они счастливо, но недолго. Так и не родив наследного принца, Болейн получила обвинения в колдовстве и измене. За подобное в Средние века была одна мера — эшафот.

Маркиза дю Шатле

Кажется, маркизе дю Шатле удалось прожить сразу несколько жизней. Она любила танцевать, неплохо играла на клавесине, пела в опере и играла в любительском театре. Тот же самый человек занимался переводами Ньютона. Да-да, именно благодаря Эмилии дю Шатле французский читатель узнал о теории тяготения. Маркиза серьезно занималась математикой, физикой и философией. Ее рассуждения, примирившие позиции Ньютона и Лейбница, опередили время. Удивительно, что личная жизнь от такой загруженности не страдала. Ее избранником был не кто иной, как Вольтер.

Екатерина II

История Екатерины II такая многогранная, что даже не знаешь, с чего начать. Налево пойдешь — ромком о фаворитах найдешь, направо — остросюжетный триллер о Пугачевском восстании. А прямо — к исторической драме о зачатках феминизма в Российской империи.

В 1764 году Екатерина Великая учредила Смольный институт — первое в России среднее общеобразовательное заведение для девушек. Около 200 воспитанниц от 6 до 18 лет получали в Смольном всестороннее образование. Обучение длилось 12 лет, и лишь изредка ученицы могли видеться с родителями. А все для чего? В отрыве от семьи девушки перевоспитывались в духе новой эпохи, чтобы передать эти ценности будущим поколениям женщин.

Мария-Антуанетта

Мария-Антуанетта прожила короткую, но яркую жизнь. Современники считали ее ветреной и капризной, но не все то правда, что люди говорят. Так, например, приписываемая королеве Франции издевательская фраза «Если у народа нет хлеба, пусть едят пирожные!» никогда не была произнесена ею. Это предложение взято из «Исповеди» Жан-Жака Руссо, написанной в 1769 году. В то время эрцгерцогиня жила с родителями в Австрии и о браке с французским монархом даже не помышляла.

Предложение руки и сердца, по слухам, она уже получала, но от другого молодого человека. То был Моцарт. Когда Вольфгангу было 6 лет, он давал концерты в летней резиденции Габсбургов. Там и случилась их встреча. Музыкант поскользнулся на полированном полу, и Мария-Антуанетта пришла к нему на помощь. В ответ на это юный Моцарт полушутя-полусерьезно предложил своей спасительнице руку и сердце, но будущая королева Франции ему отказала. Такой вот исторический анекдот.

Клементина Деле

36 лет понадобилось Клементине Деле, чтобы превратить свой «недостаток» в неоспоримое достоинство. С самого детства она тщательно скрывала подаренную ей природой густую бороду, но чего не сделаешь на спор? Клиент паба, которым владела семья Клементины, заметил растительность на ее лице и предложил вознаграждение, если миссис Деле сможет отрастить полноценную бороду.

Бренд «бородатой женщины» быстро стал популярным. Фотографии Клементины в платьях и мужских костюмах разлетались как горячие пирожки. Мадам Деле прожила насыщенную жизнь: она выступала в цирке с дикими животными, заправляла несколькими пабами и даже владела магазином нижнего белья. Со временем ее борода поседела, но Клементина так никогда и не вернулась к бритвенному станку.

Аннет Келлерман

Аннет Келлерман известна как «освободительница женских тел». Дело в том, что Аннет трансформировала неудобные панталоны для плавания в изящный слитный купальник, который не мешал движениям профессиональной пловчихи.

Австралийка успела не только построить спортивную карьеру и стать первой женщиной, частично переплывшей Ла-Манш, но и добиться успеха в Голливуде, выпустить линию одежды для плавания и выступить с лекциями о здоровом образе жизни и вегетарианстве. Аннет была решительной девушкой даже по меркам нашего времени — она сама предложила руку и сердце своему будущему мужу.

Делия Эйкли

Жизнь после 50 только начинается — это доказывает пример Делии Эйкли. Конечно, эта барышня на печи не сидела. Она исколесила добрую половину Африки, дважды спасла жизнь мужу после укуса малярийного комара и атаки слона и развелась с ним из-за обезьянки (супруг Эйкли был категорически против домашних животных).

После 50 у Делии открывается второе дыхание. Она в одиночку отправляется в Африку, становится первой белой женщиной, которой удалось пересечь весь континент, живет вместе с пигмеями и издает несколько бестселлеров об этом удивительном опыте жизни. В перерывах между экспедициями Делия снова вышла замуж и прожила счастливо до 100 лет.

Дзюнко Табэи

Дзюнко Табэи начала свою дорогу в горы тогда, когда в родной Японии женщинам отводилась роль домохозяйки. Альпинистка признавалась, что некоторые мужчины отказывались с ней работать и называли «искательницей мужа». Но Дзюнко не обращала на это внимания. В 1969 году она организовала первый в Японии клуб скалолазания для леди — The Ladies Climbing Club.

Дзюнко Табэи достигла вершины Эвереста в 1975 году. До нее на гору поднимались только мужчины. На этом послужной список японской альпинистки не заканчивается. Дзюнко стала первой женщиной, покорившей знаменитые 7 вершин — самые высокие горы на 5 континентах. До последних дней жизни скалолазка так и не оставила горы.