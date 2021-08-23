10 баек, которые в детстве нам скармливали взрослые. А зря, ведь половина из них оказалась неправдой

Детство можно назвать самой счастливой порой: сплошные игры и никаких забот. Также дети беспрекословно доверяют своим родителям — они едят суп каждый день, потому что так сказала бабушка, или опасаются иголок, которые «могут попасть в сердце».

Мы в AdMe.ru любим изучать мифы и готовы рассказать, какие байки из нашего детства оказались правдой, а каким верить не стоит.

«Во время грозы нужно выключать компьютер»

На самом деле из-за грозы и молний действительно случаются скачки напряжения. Повышение напряжения может повредить электроприборы. Чтобы работать в комфорте, используйте стабилизатор или попросту отключите ноутбук от сети.

«Иголка может по венам попасть в сердце»

На самом деле инородные тела практически не могут попасть в сердце: сосуды слишком маленькие. Да и на пути условной иглы может встретиться множество других препятствий — извилистые стенки сосудов, соединительные ткани и т. п.

«Шаровая молния может залететь в окно»

На самом деле наука не может с точностью объяснить, что такое шаровая молния и существует ли она на самом деле. А окна во время грозы лучше закрывать, потому что резкие порывы ветра могут разбить стекло.

«Если корчить рожи, можно на всю жизнь остаться некрасивым»

В детстве нам запрещали косить глаза и корчить рожи, якобы таким и останешься на всю жизнь. На самом деле специалисты считают, что корчить рожи полезно, так как это помогает лучше осознать свои чувства и снять напряжение с мышц лица.

«Прыщи пройдут, когда вырастешь»

Высыпания на лице ассоциируются с подростковым возрастом: бурлящие гормоны и половое созревание вызывают прыщи. Это правда, но лишь отчасти. Так, нередко акне проявляется и у взрослых людей. Специалисты считают, что если проблемой не заниматься, то прыщи могут не исчезнуть вообще никогда.

«Большие комары переносят малярию»

На самом деле комары, которых мы в детстве называли малярийными, — это комары-долгоножки. Многие люди боятся крупных представителей этого семейства, ошибочно принимая их за малярийных комаров или же полагая, что комары-долгоножки очень больно кусаются. На самом же деле малярийные комары выглядят совсем иначе, а комары-долгоножки, несмотря на свои размеры, совершенно безвредны для человека.

«Гематоген сделан из бычьей крови»

На самом деле гематоген действительно сделан из бычьей крови. Но производят его вовсе не так, как это представлялось нам в детстве. Главное вещество в гематогене — белок альбумин. Кровь предварительно очищают и обеззараживают, затем высушивают особым способом. Полученный черный альбумин и добавляют в гематоген. Для сладости в состав батончиков вводят сгущенное молоко, патоку и сахар.

«Нельзя проходить между Л-образными столбами»

Часто два столба линий электропередачи устанавливали в виде буквы «Л». Но в народе эти конструкции сразу же приобрели дурную славу. Бетонные опоры ЛЭП были восприняты суеверными людьми как порталы в иной мир, где скапливается негативная энергия и обитают злобные духи. Если верить примете, ни в коем случае нельзя проходить между двумя такими столбами. А людей, которые все же нарушили запрет, не ожидает ничего хорошего. Ссоры с друзьями и возлюбленными, разводы, тяжелые болезни и несчастные случаи — все это буквально обрушится на головы бедняг. На самом деле нельзя ходить под конструкциями по другой причине: если бетонные опоры установлены с нарушениями строительных норм или их крепления со временем пришли в негодность, то такая конструкция вполне может рухнуть на голову пешеходу.

«Не наступай на люк»

По легенде, наступать на люки категорически нельзя. В случае нарушения запрета народная молва сулила разнообразные несчастья. В действительности на люк и правда нельзя наступать, но по более прозаичным причинам: если люк не закреплен, то велик риск упасть в колодец.

«Суп нужно есть каждый день»

В детстве нам твердили, что без супа нельзя прожить и дня. Но на самом деле каждый день есть суп обязательно, только если такую диету прописал вам гастроэнтеролог. В остальных случаях достаточно употреблять первые блюда 2–3 раза в неделю. Для человеческого организма важно, чтобы ежедневный рацион включал в себя кисломолочные продукты, овощи и какие-либо источники белка.