10 бабушкиных штук для кухни, которые опытная хозяйка никогда не променяет даже на самые современные девайсы

Количество кухонных гаджетов и различных приспособлений с каждым годом растет с огромной скоростью. Еще в 2017 году мировой рынок кухонной посуды оценивался примерно в $ 2,1 млрд, а к 2024 году прогнозируется рост до $ 4,6 млрд. Даже сложно представить, каковы же объемы постоянного производства. Однако, несмотря на такой рост, многие хозяйки остаются верны «гаджетам», пришедшим к нам еще в прошлом веке. И с ними не сравнятся никакие новинки.

Мы в AdMe.ru изучили и объединили в список предметы, которыми хозяйки продолжают пользоваться до сих пор и которые они с радостью передадут еще и своим детям.

Чугунные сковородки

Несмотря на обилие посуды с различными антипригарными покрытиями, чугунная продолжает пользоваться популярностью и занимает лидирующие позиции. Она обладает такими качествами, как долговечность и экологичность, ведь при ее изготовлении не используется никаких химических соединений, а антипригарное покрытие создается естественным образом во время готовки. Еще она отлично удерживает тепло, а приготовленная еда получается вкуснее, чем на антипригарной сковороде, так как готовится медленнее. Кроме того, даже начавшую ржаветь чугунную посуду можно легко спасти и пользоваться ею дальше.

Самовар

У некоторых любителей чая дома до сих пор стоят самовары. Ими пользуются, когда собираются попить вкусный, ароматный чай большой компанией. Стабильная температура в самоваре держится гораздо дольше, чем в чайнике. А если угольный самовар растапливать, добавляя, к примеру, шишки или ветки смородины или вишни, то у воды появится приятный запах, благодаря которому чай становится еще ароматнее и вкуснее.

Чапельник

Чапельник, или сковородник (в разных местах его называют по-разному), — приспособление, идеально подходящее для сковородок, у которых не предусмотрено ручки или она сломалась. До сих пор сохранился и служит верой и правдой на многих кухнях. У нас это называлось сковородником. Есть у меня и чугунные сковороды, и сковородник. Пользуюсь. В наших местах даже есть одна шутливая фраза-поговорка. Когда ребенок огорчится, вот-вот заплачет, о нем говорили: «Дитя расстроилось, аж губенки скривил сковородничком». © Татьяна Александрова / Zen.yandex

Чеснокодавилка

Прессы для чеснока в большинстве своем были очень надежными. Приспособление служит семье верой и правдой, как правило, в течение многих десятков лет. Им можно даже колоть орехи, и ничего не случится. А кто-то и вовсе пользуется им вместо мельницы для перца.

Мантоварка

Мантоварка дает возможность приготовить сразу много мантов. Несомненно, это плюс, когда у вас большая семья или много гостей. Получаются сочные и очень вкусные манты. Благодаря конструкции девайса на каждом из его ярусов можно готовить разную еду. А еще можно одновременно готовить как размороженные, так и замороженные манты. Правда, первые приготовятся быстрее.

Косточковыдавливатель

Гениальное приспособление, которым очень удобно выдавливать косточки из вишни для приготовления варенья. При этом ягода остается в хорошем состоянии.

Молочный сторож

Работает этот гаджет из прошлого очень просто. Перед началом кипячения молочный сторож кладут на дно емкости. Когда молоко начинает кипеть, со дна поднимаются пузыри воздуха, в результате пластинка начинает шуметь. Кроме того, у молочного сторожа есть еще одна полезная функция. Его форма способствует тому, что поднимающиеся вверх пузыри не формируют пену, а, напротив, разрушают ее.

Мельхиоровые приборы

Мельхиоровые столовые приборы стали выпускать в качестве бюджетной альтернативы изделиям из серебра. Многие пользуются ими и по сей день. Внешне приборы напоминают серебро, а по стоимости гораздо дешевле. Самое заметное отличие от серебра — мельхиор гораздо прочнее.

Соковарка

Единственный минус алюминиевой посуды, а именно изготовленных из алюминия соковарок, которые сохранились с прошлого века, — то, что они подходят не к каждой плите. К примеру, с индукционной плитой соковарку сочетать не стоит. Однако для таких случаев существуют специальные подложки, которые позволяют пользоваться любой посудой. Соковарка работает очень просто. Вода в нижней части кипит, пар поднимается по трубке к ягодам. Ягоды нагреваются, лопаются и выделяют сок.

Консервный нож — открывалка

Еще одно удобное, практически вечное и очень эффективное изобретение, которое служит и будет служить людям, пока мы продолжаем пользоваться подобными крышками для банок. Современные версии, увы, в большинстве своем работают хуже. Прежде чем банку удастся открыть, вся крышка будет измята и продырявлена. Или же открывалка будет постоянно соскальзывать при попытке зацепиться за крышку.