10 пенсионерок, которые ведут необычные блоги и легко собирают сотни тысяч подписчиков

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Возраст 60+ вовсе не является причиной отказываться от модных нарядов, красивого макияжа, путешествий и необычных фотосессий. А если вдобавок к этому освоить интернет, то можно рассказать о себе всему миру. Героини этой статьи стали звездами Instagram, Twitter и YouTube достаточно необычными способами. Они читают сказки геймерам, ведут бьюти- и тревел-блоги, сражаются с драконами в сетевых играх и даже купаются в море не выходя из дома.

AdMe.ru не перестает удивляться энергии и жизненной силе этих женщин, многих из которых даже язык не поворачивается назвать бабушками.

10. Ширли Карри: геймер и видеоблогер

Ширли Карри — постоянный участник геймерских тусовок и сборов косплейщиков. 82-летняя пенсионерка из штата Вирджиния на равных общается с молодежью и активно делится своими достижениями в игре Skyrim. Ширли ведет страницы в Instagram и Twitter, а за ее каналом в YouTube следят более 290 тыс. подписчиков.

Time for a coffee re-fill, then back to Skyrim! pic.twitter.com/voSMdtwooy — Shirley Curry (@ShirleyScurry) July 5, 2016

Все началось в 2015 году, когда бабушка разместила видеозапись своей игры на YouTube. На следующее утро она проснулась настоящей звездой: буквально за несколько часов под записью набралось 11 тыс. комментариев. Сейчас на канале Ширли уже более 450 видео, а оснащению ее «рабоче-игрового» места может позавидовать любой геймер.

9. Ливия из Хорватии: «Гламурная Ба»

Однажды хорватский визажист Тея Флего решила доказать своим подписчикам в Instagram, что с помощью правильно сделанного макияжа можно выглядеть как минимум на 10 лет моложе — достаточно затонировать лицо, подкрасить брови и ресницы и умело использовать хайлайтер. В роли возрастной модели выступила ее 80-летняя бабушка Ливия.

Буквально на следующий день бабушка проснулась настоящей звездой: ее фото собрали десятки тысяч лайков. Теперь Ливия вошла во вкус и с удовольствием примеряет новые образы, а многочисленные поклонники в сети называют ее «Гламурная Ба».

8. Татьяна Субботина: «Бабуля и хромакей»

За творчеством Татьяны Субботиной из Санкт-Петербурга следят 45 тыс. подписчиков. И это только на основном YouTube-канале, который называется «Бабуля и хромакей». Кроме этого, Татьяна начинает раскручивать еще 2 видеоблога: «Сказки-рассказки» и «Мультики для детей» Место для съемок видеоблогер оформила самостоятельно, программу для монтажа тоже освоила без посторонней помощи. Зато теперь благодаря возможностям хромакея Татьяна может не выходя из квартиры оказаться на море, покататься на кабриолете и даже полетать на ковре-самолете.

Татьяна Субботина всегда готова раскрыть секреты работы с зеленым фоном и научить всех желающих основам монтажа. Учеников хоть отбавляй: ролик пенсионерки «Возможности хромакея. Море волнуется» собрал почти 900 тыс. просмотров.

7. Сюзи Грант: гид по стилю

Сюзи Грант из Великобритании исполнилось 68 лет. Уже 3 года она ведет в Instagram блог «Альтернативное старение», на страницах которого вдохновляет своих ровесников на активную жизнь. Сюзи делится модными советами и рецептами по здоровому питанию, публикует фотографии в ярких нарядах и рассказывает о своих путешествиях.

За блогом британки следят почти 15 тыс. подписчиков. А самой Сюзи уже стало тесно в рамках социальных сетей: она выпустила несколько книг, где открыла секреты, помогающие радоваться жизни в любом возрасте.

6. Хельга Йозефа: сказочница для геймеров

Хельга Йозефа из Германии просто читает на камеру сказки Андерсена и братьев Гримм. Тем не менее ее канал «Мармеладная бабушка» на YouTube собрал уже более 190 тыс. подписчиков. Все началось в мае 2016 года, когда внук Яник уговорил 85-летнюю бабушку почитать сказки в эфире канала для геймеров. Всего через пару часов это видео набрало несколько тысяч просмотров. Теперь Хельга еженедельно по пятницам устраивает геймерам «экскурсию в детство», а записи эфиров выкладывает в свой видеоблог.

Ich habe gerade mein erstes zauberhaftes Let‘s Play von Unravel 2 aufgenommen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Anschauen. 😊 https://t.co/zz40fMq73R #Werbung #Unravel2 pic.twitter.com/faa80u1BLw — Marmeladenoma (@marmeladenoma) June 17, 2018

Кроме канала на YouTube Мармеладная бабушка ведет Twitter. Здесь она призналась, что тоже решила попробовать себя в роли геймера. «Я только что записала свою первую магическую игру. Приятного просмотра!» — написала Хельга в своем микроблоге 17 июня.

5. Лилл из Коннектикута: веселый бьюти-блогер

Американке Лилл уже давно за 85 лет, но она всегда готова помочь собраться вам на свидание. В своем видеоблоге на YouTube бабушка дает советы по нанесению макияжа. Делает она это не совсем профессионально, зато очень весело.

Жизнь Лилл полна интересных событий: пенсионерка путешествует, дает интервью и принимает участие в телевизионных съемках. За ее блогом следят более полумиллиона подписчиков.

4. Инстаблогер Валентина Кулешова: «Мне всего 86!»

Блог «Заметки бабушки Вали» читают уже более 45 тыс. подписчиков. Валентина Кулешова называет себя «прабабушкой-блогером» и практически ежедневно делится со своими читателями воспоминаниями о военных годах. А еще на ее странице в Instagram можно найти советы по правильному воспитанию правнуков и выращиванию на приусадебном участке здоровенных помидоров «Кронпринц».

Ведение блога вдохновило Валентину Кулешову написать свою книгу. Издание, которое увидело свет в 2018 году, так и называется: «Заметки бабушки Вали». Материалы книги во многом дублируют страницы блога: воспоминания о войне от очевидца, рассказы о юности автора, полезные рецепты и сказки для самых маленьких.

3. Пак Макри: тревел-блогер

Видео о путешествиях, которые Пак Макри выкладывает на своем YouTube-канале, собирают миллионы просмотров. Бабушке из Кореи уже давно за 70, но ее активности могут позавидовать многие молодые люди. Пак Макри отважно путешествует по миру, осваивает необычные виды транспорта и не боится прыгать с парашютом.

Создать видеоблог пенсионерке предложила ее внучка Ким Юри. Первый же ролик собрал около 600 тыс. просмотров. Сейчас количество подписчиков на канал Пак Макри в YouTube чуть-чуть не дотягивает до полумиллиона, а ее блог в Instagram читают 185 тыс. человек.

2. Дагни Карлссон: 105-летний блогер

Дагни Карлссон называют старейшим блогером Швеции (а возможно, и всего мира). В 99 лет она прошла курсы компьютерной грамотности и открыла свою страницу в сети. Буквально за несколько лет бабушка-блогер стала настоящей знаменитостью. Она участвует в телевизионных ток-шоу и мелькает на страницах модных блогов в Instagram.

Сейчас Дагни Карлссон уже 105 лет, но на активность в интернете ее возраст ничуть не влияет. Блогерша по-прежнему рассказывает о жизни своей дружной семьи, делится полезными советами и даже назначает свидания поклонникам.

1. Бабушка, которая победила Чака Норриса

91-летняя бабушка американского комика Росса Смита, которая помогает вести своему внуку страницы в Instagram и Facebook, сразилась с самим Чаком Норрисом. Актер и бабуля поспорили, можно ли подкинуть бутылку, чтобы она, перевернувшись в воздухе, снова встала на стол.

I can't believe Grandma beat Chuck Norris! She's the only person ever to do so!!! pic.twitter.com/qNFAxudbuP — Ross Smith (@Smoothsmith8) May 18, 2017