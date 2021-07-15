10 английских слов, которые лучше не употреблять, если вы хотите, чтобы ваша речь звучала современно и естественно

Язык — средство общения и познания, он постоянно развивается, трансформируется, остро реагируя на все новое, что появляется в жизни людей. И конечно, это касается любого языка, в том числе и английского. Пока одни слова в нем устаревают, другие тут же приходят им на замену.

AdMe.ru решил выяснить, какие из слов в английском языке уже стали чуть ли не архаизмами, и узнать, как выглядят их современные варианты. А в бонусе вас ждет история от пользовательницы сети, которая рассказала, как теперь в некоторых школах учат говорить «мама» и «папа».

Cool

Когда-то слово cool было очень популярным, но, как и большинство сленговых выражений, оно обречено на забвение и замену на более современный вариант. Есть мнение, что сейчас это слово обычно употребляют люди постарше. Заменить его можно на great, brilliant, excellent.

Galoshes

Galoshes — устаревшее название резиновых сапог. Более современные версии — rubber boots и bad weather shoes. То же касается и слова mackintosh, которое тоже утратило свою популярность. Его лучше заменить на overcoat или trench coat.

Slacks

Слово slacks (штаны, брюки), как ни странно, вышло из регулярного употребления. Современные молодые люди могут даже не понять, что вы имеете в виду. Лучше использовать слово pants.

Blouse

То же касается и слова blouse (блузка, кофта). Сейчас его используют не так часто, поэтому лучше заменить его на современные синонимы: top, shirt.

Automobile

Как вы уже наверняка знаете или догадываетесь, слово automobile переводится на русский как «автомобиль, машина». Но оно уже устарело. Теперь вместо этого слова все чаще используют варианты car или auto.

Moreover

Наречие moreover (кроме того, в дополнение к этому) сейчас, пожалуй, можно встретить только в художественной литературе середины прошлого века. Считается, что оно слишком формальное. Поэтому его лучше заменить на besides (кроме того) или also (также).

Icebox

Раньше icebox (морозильник) был отдельным ящиком, в котором хранились глыбы льда. Затем, когда домашние холодильники стали обычным явлением, в таких устройствах отпала необходимость. И морозилку, и сам холодильник стали называть просто fridge, а слово icebox обычно по привычке используют пожилые люди.

Hottie

«She’s a Hottie!» — пел когда-то американский кантри-певец Тоби Кит, имея в виду, что некая женщина является красоткой. Но сейчас это слово можно услышать все реже. Есть много других отличных способов описать кого-то, кого ты находишь привлекательным, используя, к примеру, слова gorgeous, beauty, cute, stunning.

Clicker

Если вы попросите кого-то передать вам clicker, то есть пульт, то рискуете остаться непонятым. Более современное и знакомое большинству слово — remote. А вот у британцев есть более 100 различных обозначений для этого предмета, например turny-over machine, diddly do, doofer, zapper.

Gal

Слово gal — сленговое обозначение приятельницы, что-то вроде нашего «девчонка». И если еще совсем недавно его можно было услышать повсеместно, то сейчас предпочтительнее называть девушек просто девушками.

Бонус: как в некоторых школах теперь учат говорить по-английски «мама» и «папа»

А как же нетленочка в виде mother и father? Нас когда-то учили именно так говорить. Но моего ребенка в 1-м классе учат говорить mom и dad. Когда сказала о «мазе-фазе», все смеялись. Это звучит примерно как «мать» и «отец». Так уже никто не говорит. © Вер Триг / YouTube