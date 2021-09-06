10 английских слов, которые выдают человека, учившего язык по старым учебникам

Говорят, что иностранные языки можно учить вечно. Это утверждение похоже на правду, учитывая, что языковые нормы постоянно меняются. Порой нам бывает сложно уследить, когда какое-то слово родного языка устаревает, а новое выражение становится популярным. И вот мы уже не отдыхаем, а чилим, не хвастаемся, а флексим. В иностранном языке такие трансформации, пожалуй, улавливать еще труднее.

AdMe.ru вспомнил английские слова, которые вы, скорее всего, заучивали в школе или на курсах. Однако их пора забыть: они жутко устарели. А в конце статьи вас ждет бонус — еще парочка английских слов, которые часто употребляют невпопад.

Picture

В русском языке художественный фильм можно смело назвать «картиной». В английском так сказать в целом тоже возможно. Но слово «picture» в таком значении звучит старомодно. Чтобы не прослыть ретроградом, скажите лучше «movie».

Sunglasses

Говоря о солнцезащитных очках, мы, скорее всего, используем слово «sunglasses». Но, оказывается, «очки» по-английски можно сказать множеством способов. Одно из самых популярных сленговых слов сейчас — «shades».

I’m fine

Отвечать на вопрос, как мы себя чувствуем, вместо «I’m fine» сегодня можно более оригинально: «Pretty good», «Not too bad», «Same old». Напоминаем, что спросить у человека о том, как у него дела, тоже можно разными способами. Устаревшее «How do you do?» стоит забыть, а вместо него выучить несколько более современных фраз — например «How is it going?». Вот еще варианты: «You’re alright?», «How’s everything?», «What’s new?».

Pensioner

Удивительно, но в наших учебниках английского можно встретить не только устаревшие данные, но даже ошибки. Например, слово «pensioner». Если вы хотите сказать на английском «пенсионер», корректнее произнести «senior» (пожилой человек) или «retired» (человек, который больше не работает).

Bicycle

Сейчас в английском языке принято использовать более короткие слова, чем раньше. Так вместо «bicycle» сегодня популярна урезанная версия — «bike».

Favorite

Если хотите добавить в лексикон сленговые слова, чтобы говорить на современном языке, начните с использования «fave» или «fav» — популярных сейчас сокращений слова «favorite».

Groovy

Некоторые слова устаревают, и по ним можно определять возраст людей. Например, в 60–70-е было популярно слово «groovy» (модный, классный). Но сейчас «It’s groovy» звучит уже старомодно. Можно присмотреться к его синонимам: «fashionable», «stylish», «trendy». Они звучат по-настоящему современно.

Mother tongue

Выражение «mother tongue» в значении «родной язык» лучше исключить из речи. Вместо этого анахронизма лучше использовать «first language», «native language». Хотя в словарях можно встретить пометки о том, что есть разница в значении. «Mother tongue» — это язык, на котором говорили в вашем детстве родные. «Native language» — язык, на котором говорило большинство людей в стране, где вы росли. Так что, по сути, у ребенка в семье, например, мигрантов могли использоваться и «mother tongue», и «native language».

Touristic

Слово «туристический» на английский можно перевести разными способами. «Touristic» — один из вариантов, его употребляют довольно часто, но если все же есть желание быть в языковом тренде, вам в помощь слово «touristy».

Ahaha

Интересно, что выдать в вас иностранца может даже простое «ahaha» в переписке. Дело в том, что в англоязычном мире чаще пишут «haha» без буквы «а» в начале.

Бонус: «fingers» и «toes»

Чтобы вас не приняли за иностранца, стоит запомнить одно правило. Посмотрите на свои пальцы ног. А теперь на пальцы рук. Так вот, это не одно и то же. Если в русском языке слово для их обозначения одно, то в английском пальцы на ногах обозначаются словом «toes», а на руках — «fingers».