10 английских слов, которые выдают человека, учившего язык по старым учебникам

I’m fine

Отвечать на вопрос, как мы себя чувствуем, вместо «I’m fine» сегодня можно более оригинально: «Pretty good», «Not too bad», «Same old». Напоминаем, что спросить у человека о том, как у него дела, тоже можно разными способами. Устаревшее «How do you do?» стоит забыть, а вместо него выучить несколько более современных фраз — например «How is it going?». Вот еще варианты: «You’re alright?», «How’s everything?», «What’s new?».