10 актрис, которые настолько подошли на роль, что она кажется их реальным альтер эго

Харизма и обаяние некоторых киногероинь настолько сильны, что не укладываются в рамки одного фильма или сериала. Многие из нас до сих пор видят Амели в персонажах Одри Тоту, а Эмма Уотсон, наверное, навсегда останется для нас легендарной Гермионой.

Мы в AdMe.ru вспомнили героинь, в которых знаменитые актрисы вложили душу и сердце. И настолько попали в яблочко, что представить на их месте кого-то другого просто невозможно.

Одри Тоту — Амели

Одри Тоту стала широко известна после исполнения роли Амели Пулен в 2001 году. Романтическая история об одинокой официантке, которая делает окружающих счастливыми, стала международным хитом, а исполнительница главной роли — всеобщей любимицей. Режиссер фильма Жан-Пьер Жёне обратил внимание на Одри Тоту, увидев ее на афише французской романтической комедии «Салон красоты „Венера“». Актриса получила главную роль, и сейчас трудно представить на ее месте кого-то еще. Тоту удалось блестяще воплотить образ доброй, любопытной и наивной девушки. Несмотря на множество других значимых проектов в карьере актрисы, роль Амели, кажется, является ее визитной карточкой и до сих пор всплывает в памяти многих зрителей, когда они слышат имя Одри Тоту.

Анджелина Джоли — Малефисента

Джоли великолепна в образе доброй феи, которая дарит надежду жителям своего волшебного мира. Не менее восхитительна она и в роли Тьмы, когда злобно мстит своим обидчикам. Своим магнетизмом Малефисента затмевает любые спецэффекты. То же самое можно сказать и про саму Джоли: где бы ни появилась актриса, она становится центром всеобщего внимания. Сама Анджелина не раз признавалась в любви к героине и называла ее своим альтер эго: «Настоящая любовь проявляет в нас лучшие качества. Став матерью, я очень изменилась. То же самое произошло с Малефисентой. Я чувствовала ответственность, хотела стать лучше. И Малефисента старается изо всех сил».

Эмма Уотсон — Гермиона Грейнджер

Уотсон исполняла роль Гермионы на протяжении 10 лет. В интервью актриса не раз говорила, что во время съемок саги о Гарри Поттере отождествляла себя со своей героиней. «Возможно, я так никогда и не заинтересовалась бы модой, если бы не играла эту роль так долго и не чувствовала себя настолько скованной Гермионой», — признавалась Эмма. Окончание съемок дало актрисе возможность быть собой: стричь волосы, красить ногти, загорать и наряжаться.

Галь Гадот — Диана Принс

В поп-культуре существует множество вариаций образа Чудо-женщины, но многие считают лучшей Диану Принс в исполнении Галь Гадот. Актриса впервые появилась в этой роли в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», а затем в собственном спин-оффе и «Лиге справедливости». Она также играет заглавного персонажа в «Чудо-женщине 1984». Диану Принс в воплощении Галь Гадот любят. У актрисы получилась неординарная героиня: смелая, ловкая и при этом чувствительная.

Моника Беллуччи — Малена

Героиня Моники Беллуччи в драме «Малена» — мечта любого мужчины и ночной кошмар любой женщины, ею восхищаются и ей завидуют. Своей красотой и высокомерием девушка напоминает итальянскую богиню. Малена прекрасна внешне и содержательна внутри. Беллуччи разбила стереотипы в пух и прах и создала глубокий образ женщины, ставшей жертвой общества и изо всех сил старающейся сохранить собственное достоинство. Актриса сравнивала себя с Маленой, утверждая, что сама всю жизнь боролась за то, чтобы быть свободной и независимой. В фильме у героини Беллуччи мало слов. Это стало настоящим вызовом для актрисы. Ей предстояло убедиться в том, что можно говорить языком тела. И она доказала себе и остальным, что актерство — это умение доносить до зрителя смысл не только с помощью слов.

Хелена Бонем Картер — Беллатриса Лестрейндж

Во вселенной Гарри Поттера Хелена Бонем Картер — воплощение причудливости. Беллатрису Лестрейндж считают считают альтер эго актрисы: она красивая, странная и неповторимая. «Я думаю, что скорее всего сделала ее чуть более безумной и неуравновешенной, чем она должна была быть. Я хотела, чтобы Беллатриса была заметной, красивой и отвратительной одновременно», — рассказывала Хелена Бонем Картер.

Джулия Робертс — Вивиан

В 1990 году состоялась премьера «Красотки», критики встретили ее неоднозначно. Фильм называли поверхностным, а актрису, исполнившую главную роль, — далекой от голливудских стандартов красоты. Время расставило все по своим местам. Актриса добилась уважения, впрочем, как и ее персонаж. Лента стала культовой во многом благодаря Джулии Робертс. Обаяние и харизма ее героини не оставили равнодушным никого, ее любят во всем мире. Вивиан стала одной из наиболее известных ролей Джулии Робертс, ее экранным альтер эго.

Шарлиз Терон — Равенна

Шарлиз Терон в образе злой королевы-мачехи Равенны в сказке о Белоснежке — настоящая красавица. Актриса демонстрирует еще одну грань своего таланта: она показывает красоту разрушительную и страдающую, красоту, которой опасаются. Сама Терон отмечала, что Равенна далека от простого тщеславия, скорее ей свойственна жажда власти. Героиня живет в волшебном мире, и в нем общечеловеческие конфликты разворачиваются фантастическим образом. Зрители высоко оценили работу Шарлиз Терон. По отзывам, в картине актриса занимает свое место и выглядит эффектно и очень страстно.

Дженнифер Грей — Бэби

Дженнифер Грей стала известна благодаря роли в культовой киноленте «Грязные танцы». Спустя 30 лет после выхода картины актриса отчасти отождествляет себя с юной романтичной Бэби, по-прежнему ценит силу фильма, своей героини и легендарной фразы «Никто не ставит Бэби в угол», сказанной Патриком Суэйзи в финале.

Лиза Кудроу — Фиби

Эта героиня настолько любима зрителями, что Лизу Кудроу часто отождествляют с Фиби. При всех возможных совпадениях было кое-что, что поначалу отсутствовало в актрисе и что она так и не смогла приобрести. Это любовь Фиби к гитаре. Кудроу не умела играть, и ей пришлось брать уроки. Однако чем большего прогресса достигала актриса, тем хуже дела обстояли у ее героини. «Я не знаю настоящих названий аккордов, — говорит она в одной из сцен, — но я придумала названия для того, как выглядит моя рука, когда я их играю». И в этом Кудроу, вероятно, была солидарна со своим персонажем.